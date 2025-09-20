Videón Robbie Keane kirohanása a sajtótájékoztatóról, egy kérdés nagyon kiborította

Amint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I. 7. fordulójában a Ferencváros hazai pályán kétgólos hátrányból a hosszabbításban mentett pontot a Diósgyőr ellen (2-2). A vendégek még az első félidő hosszabbításában szerezték meg a második találatukat: egy hazai szöglet után kontrázhatott a Diósgyőr, Elton Acolatse végigfutott a pályán, majd Dibusz Dénest is kicselezte, és öt méterről a kapu közepébe gurított. Ez is szóba került a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, valamint a Fradi szögleteinek hatékonysága, és az NSO csipkelődő kérdésén Robbie Keane nagyon felkapta a vizet, elviharzott a teremből.

Robbie Keane Forrás: Fradi.hu

Robbie Keane nagyon dühös lett

A sajtótájékoztató vége így zajlott:

– Tizennyolc szögletet rúghatott a csapat, ebből egy gól született, de ezt is az ellenfél rúgta. Mennyire elégedett ezzel a statisztikával, mennyire kell foglalkozni a szögletekkel? Mi a probléma, hogy ennyire veszélytelenek ezek a beadások?

– Tudja, hány gólt lőttünk már ebben a szezonban és az elmúlt szezon végén szögletekből? Kilencet! Vagy még többet! Ha feltesz egy ilyen kérdést, akkor legyen tisztában azzal, hogy hány gólt lőttünk szögletekből, mert elég sokat! – mondta ingerülten Robbie Keane, és ezzel a maga részéről lezárta a sajtótájékoztatót.