Ekitiké kemény szavakat használ a Liverpool és az Everton összecsapása előtt

Hugo Ekitiké a nyáron érkezett az Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz, a Premier Legue címvédőjének 95 millió euróba került a leigazolása. A 23 éves játékos azonnal berúgta az ajtót: első három mérkőzésén betalált, eddigi hat meccsén pedig három gólt és egy gólpasszt jegyez. Ekitike elárulta, honfitársa, Ibrahima Konaté sokat tett azért, hogy könnyen be tudjon illeszkedni.
– A legfontosabb ember számomra, amikor megérkeztem, Ibou volt. Ő már négy éve itt van, mindent és mindenkit ismer. Nagyon sokat segít nekem a pályán és azon kívül is. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, nagyon büszke – mondta Hugo Ekitiké a Stan Sportnak.