Ekitiké kemény szavakat használ a Liverpool és az Everton összecsapása előtt

Ekitiké: Ez egy igazi háború, amire mentálisan is készen kell állnunk

A Liverpoolra szombaton az Everton elleni városi rangadó vár, amelyen jó eséllyel Ekitiké is pályára lép, és készül is rá, izgatottan várja a meccset:

– Láttam néhány videót a derbikről a YouTube-on, amelyeken a játékosok szinte csak rugdosták egymást. Szóval, tudom, hogy nagyon kemény meccs vár ránk, egy igazi háború, amire mentálisan is készen kell állnunk. Mert csak a győzelem számít.

A francia támadó arról is beszélt, kik voltak gyerekkori példaképei.

– Cristiano Ronaldo volt az első játékos, akire felnéztem, mellette pedig még Rooney-ra és Fernando Torresre. Ők voltak azok, akiket gyerekként csodáltam – árulta el Ekitiké, és ami Torrest illeti, ő a Liverpoolban is játszott, a neve említésével a francia támadó biztos újabb jó pontokat szerez a Pool drukkereinél.

Meghálálná a bizalmat a Liverpool szurkolóinak

Ekitiké elmondta, érzi, hogy a Liverpool szurkolói máris a szívükbe zárták, és szeretné meghálálni a bizalmat.