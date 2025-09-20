Rendkívüli

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

LiverpoolHugo EkitikéevertonCristiano RonaldoPremier League

Ekitiké kemény szavakat használ a Liverpool és az Everton összecsapása előtt

A Liverpool új francia igazolása, Hugo Ekitiké remekül kezdett a Vörösöknél, hat meccsen három gólt és egy gólpasszt jegyez. A 23 éves támadó elárulta, ki segített neki leginkább a beilleszkedésben, és beszélt a mai Mersey-parti derbiről is. A Premier League 5. fordulójának nyitómeccs a mai Liverpool–Everton összecsapás lesz (13.30, tv: Spíler 1), és Ekitiké harciasan leszögezte, hogy háborúra készül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 10:40
Hugo Ekitikét gyorsan megkedvelték a Liverpool szurkolói Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hugo Ekitiké a nyáron érkezett az Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz, a Premier Legue címvédőjének 95 millió euróba került a leigazolása. A 23 éves játékos azonnal berúgta az ajtót: első három mérkőzésén betalált, eddigi hat meccsén pedig három gólt és egy gólpasszt jegyez. Ekitike elárulta, honfitársa, Ibrahima Konaté sokat tett azért, hogy könnyen be tudjon illeszkedni.

Hugo Ekitiké gyorsan beilleszkedett a Liverpool együttesébe
Hugo Ekitiké gyorsan beilleszkedett a Liverpool együttesébe (Fotó: AFP)

– A legfontosabb ember számomra, amikor megérkeztem, Ibou volt. Ő már négy éve itt van, mindent és mindenkit ismer. Nagyon sokat segít nekem a pályán és azon kívül is. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, nagyon büszke – mondta Hugo Ekitiké a Stan Sportnak.

 

Ekitiké: Ez egy igazi háború, amire mentálisan is készen kell állnunk

A Liverpoolra szombaton az Everton elleni városi rangadó vár, amelyen jó eséllyel Ekitiké is pályára lép, és készül is rá, izgatottan várja a meccset:

– Láttam néhány videót a derbikről a YouTube-on, amelyeken a játékosok szinte csak rugdosták egymást. Szóval, tudom, hogy nagyon kemény meccs vár ránk, egy igazi háború, amire mentálisan is készen kell állnunk. Mert csak a győzelem számít.

A francia támadó arról is beszélt, kik voltak gyerekkori példaképei.

Cristiano Ronaldo volt az első játékos, akire felnéztem, mellette pedig még Rooney-ra és Fernando Torresre. Ők voltak azok, akiket gyerekként csodáltam – árulta el Ekitiké, és ami Torrest illeti, ő a Liverpoolban is játszott, a neve említésével a francia támadó biztos újabb jó pontokat szerez a Pool drukkereinél.

Meghálálná a bizalmat a Liverpool szurkolóinak

Ekitiké elmondta, érzi, hogy a Liverpool szurkolói máris a szívükbe zárták, és szeretné meghálálni a bizalmat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu