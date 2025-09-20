Közös interjú közben csapott össze egymással Szoboszlai és Kerkez + videó

A Liverpool büszkeséget jelent Kerkeznek

A 21 éves futballista az eddigi legjobb mérkőzését az Arsenal ellen játszotta: a Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra megnyert rangadón az angol válogatott Noni Maduekét kellett őriznie a magyar balhátvédnek, aki szinte hibátlanul látta el a feladatát.

– Minden meccs rendkívül nehéz a Premier League-ben, de persze egy bajnokaspiráns ellen játszani különösen az. Minden hétvégén kiváló szélsőkkel találkozom, de mindig készen kell állni, nem szabad megijedni a kihívástól. A világ egyik, ha nem a legjobb klubjában játszhatok, amire büszke vagyok.

Mindent meg akarok tenni ezért a címerért, mindig ezt érzem, amikor felhúzom.

– A családomért is szeretnék jól teljesíteni, fejlődni.

A játékok során a cseresznye is előkerült, utalva Kerkez előző klubjának, a Bournemouthnak a becenevére.

– A Bournemouthnál kaptam először lehetőséget a Premier League-ben, sokat fejlődtem, mindig hálás leszek a csapatnak. Jól néztek ki a számaim a támadóoldalon az előző idényt tekintve, de azt hiszem, védekezésben még többet fejlődtem. Tudom, mindenki a gólokról és a gólpasszokról beszél elsősorban, de szerintem én leginkább abban léptem előre, hogy akár kilencvenöt percen át koncentrált tudjak maradni. Védekezésben sokkal tudatosabb vagyok, érzésem szerint ebben léptem előre a legtöbbet.

Szoboszlai rögtön zrikával kezdett, mivel az idény során többször játszott már szélső védőt, adta magát a kérdés, hogy mennyit tanult ilyen téren Kerkeztől.