Közös interjú közben csapott össze egymással Szoboszlai és Kerkez + videó
Még a Burnley elleni bajnokit megelőzően adott exkluzív interjút a Spíler TV-nek Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A Liverpool két magyar futballistája ezúttal egy játékos összecsapásban vett részt, amely során olyan dolgok is kiderültek róluk, amik korábban nem kerültek a középpontba velük kapcsolatban: szóba került Kerkez liverpooli beilleszkedése, Szoboszlai apasága, és persze a szombati, Everton elleni városi derbi.
A Liverpool két magyar légiósának az volt a feladata a Márkus Ádámmal folytatott beszélgetés során , hogy egyesével húzniuk kellett az előttük lévő zsákból: mindenki kapott egyet, amelybe a rá jellemző tárgyak kerültek be. A játék során több téma is szóba került, először Kerkez Milos beszélt az erősségeiről.
– Az energikus védekezés a legnagyobb erősségem, a lendületem, a szereléseim. Jól sikerült a beilleszkedésem, mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban alkalmazkodom a körülményekhez, a csapattársakhoz. Hálás vagyok a mesternek, hogy hisz bennem és ennyi játékperceket biztosít számomra. Szeretném meghálálni a bizalmat, azon leszek, hogy tovább fejlődjek.
A 21 éves futballista az eddigi legjobb mérkőzését az Arsenal ellen játszotta: a Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra megnyert rangadón az angol válogatott Noni Maduekét kellett őriznie a magyar balhátvédnek, aki szinte hibátlanul látta el a feladatát.
– Minden meccs rendkívül nehéz a Premier League-ben, de persze egy bajnokaspiráns ellen játszani különösen az. Minden hétvégén kiváló szélsőkkel találkozom, de mindig készen kell állni, nem szabad megijedni a kihívástól. A világ egyik, ha nem a legjobb klubjában játszhatok, amire büszke vagyok.
Mindent meg akarok tenni ezért a címerért, mindig ezt érzem, amikor felhúzom.
– A családomért is szeretnék jól teljesíteni, fejlődni.
A játékok során a cseresznye is előkerült, utalva Kerkez előző klubjának, a Bournemouthnak a becenevére.
– A Bournemouthnál kaptam először lehetőséget a Premier League-ben, sokat fejlődtem, mindig hálás leszek a csapatnak. Jól néztek ki a számaim a támadóoldalon az előző idényt tekintve, de azt hiszem, védekezésben még többet fejlődtem. Tudom, mindenki a gólokról és a gólpasszokról beszél elsősorban, de szerintem én leginkább abban léptem előre, hogy akár kilencvenöt percen át koncentrált tudjak maradni. Védekezésben sokkal tudatosabb vagyok, érzésem szerint ebben léptem előre a legtöbbet.
Szoboszlai rögtön zrikával kezdett, mivel az idény során többször játszott már szélső védőt, adta magát a kérdés, hogy mennyit tanult ilyen téren Kerkeztől.
– Hát, abból semennyit – válaszolta nevetne, majd komolyra fordította a szót. – Nem, teljesen más a kettőnk dolga, amit kérnek tőlünk. Én védőként is felcsúszom a középpályára, segítem a támadást, ő többnyire a védekezéssel foglalkozik.
A magyar válogatott csapatkapitányának zsákjából a varázspálca is előkerült, szóba pedig az Arsenal elleni gólja, valamint csettintős gólöröme.
– Úgy gondolom, néha-néha van pár varázslatos megmozdulásom, innen jön. Remélem, ezt minél többször meg tudom még mutatni. A csettintős gólöröm nem jött sehonnan, csupán magamnak kitaláltam. Szép gól volt, párszor visszanéztem, de az már elmúlt, már a következő meccsekre koncentrálok, remélem, tudok még ilyen gólokat szerzeni. Szeretek ezekből a pillanatokból táplálkozni, de a jövőre gondolni. Mindig ilyen voltam, gyerekkoromban, karrierem során.
– Bonyolult hónap volt. Az első meccsen középpályán játszottam, aztán jobbhátvédként. Ott segítek ahol tudok, ott játszom, ahova raknak – mondta, majd kitért arra is, hogy Kerkez és Pécsi Ármin érkezésével immár három magyar futballistája van a Liverpoolnak. – Örültem neki, mikor megtudtam, hogy többen leszünk magyarok az öltözőben, lehet, kicsit előbb is tudtam róla, mint bárki más. Jelenleg hárman vagyunk a keretben, csak a hollandok vannak többen. Jelen pillanatban úgy gondolom, a csúcson vagyunk olyan téren, hogy minden egyes csapattal pariban tudunk lenni. Szerintem ez azt mutatja, hogy a legjobbak közé tartozol. Milos emberileg fejlődött sokat, értelmesebb lett – nem megbántásként –, jobban érzi, mit miért kell csinálni, és mivel jár.
Szoboszlai és az apaság
Szoboszlai a nyáron édesapa lett, a kislánya az Arsenal elleni összecsapáson már ott volt az Anfielden, és ez a játékosnak is óriási erőt ad.
– Látni még nem látta, mert végigaludta az egész meccset, de jó volt, tudtam, hogy ott lesz, feltöltött energiával.
Ez szerintem életem legnagyobb változása, s ez így is marad.
– Örülök, hogy hárman vagyunk most már, jelen pillanatban ennél többre nincs is szükségem.
Kerkez az első városi derbijére készül a Liverpool színeiben, Szoboszlai viszont már többször is megízlelhette a semmivel sem összehasonlítható atmoszférát, amit ezek a találkozók teremtenek.
– Ez a meccs mindenben más. Itt nem csak egy csapat ellen játszunk, hanem a csapat ellen. A mi szurkolóink az övék ellen, mindenki fut, amerre lát. A hangulat is nagyon jó, mindegy, hogy idegenben játszol, vagy otthon. Jó lesz, fel kell készülni rá – zárta szavait Szoboszlai.
A két magyar a játékban döntetlenre végzett egymással, hogy aztán az Everton ellen mire mennek, illetve mennyi lehetőséget kapnak, az kiderül szombaton 13.30-tól.
