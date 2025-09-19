Premier LeagueLiverpooldavid moyeseverton

Tetőfokon az indulatok – az Everton edzője kíméletlenül odaszólt a Liverpoolnak

David Moyes pénteken megtartotta a sajtótájékoztatóját a szombati, Liverpool elleni városi derbit megelőzően. Az Everton vezetőedzője természetesen kitért az ellenfélre is, amelynek többször is odaszúrt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 19:03
David Moyes győzelemre készül a Liverpool ellen Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
Az Everton jól kezdte az új idényt, az első fordulóban elszenvedett vereséget követően a megszerezhető kilenc pontból hetet begyűjtött a liverpooli gárda, ráadásul kétszer gólt sem kapott.

Az Everton edzője egyszerre dicsérte a Liverpoolt, és szúrt oda a riválisnak
Az Everton edzője egyszerre dicsérte a Liverpoolt, és szúrt oda a riválisnak (Fotó: José Hernández/Anadolu/AFP)

A városi rivális még ennél is jobban rajtolt, a nyáron alaposan megerősített Liverpool rengeteg pénzt elköltött az új játékosokra, és bár David Moyes megvédte a Vörösöket, azért nem felejtett el odapiszkálni az ellenfélnek.

– Megszerezték a jogot arra, hogy költsenek. A legerősebb sorozatokban kell nyerned, hogy pénzhez juss, és ilyen szemszögből a Liverpool kiérdemelte. Hallottam, hogy Arne Slot megvédte a klubot, miután a bevétel is szépen gyarapodott az eladásokból, és valóban így történt.

Mindemellett még mindig többet költöttek egyetlen játékosra, mint mi a teljes keretre

– utalt alighanem Alexander Isakra a skót szakember.

Az Evertonnál emlékeznek a Fergie-time-ra

A Liverpool az összes eddigi tétmérkőzését az idényben a nyolcvanadik perc után született góllal, gólokkal nyerte meg, és bár ezt sokan erényként említik, természetesen akadnak olyanok, akik negatívumként hozzák fel.

– Tisztában vagyunk vele, hogy milyen eredményesek a meccsek végén. Ugyanez volt a Manchester Uniteddel és Sir Alex Fergusonnal, biztosan emlékeznek a Fergie-time-ra, amikor a játékvezető fülébe súgta, hogy szükség van még egy-két perc ráadásra. És mindig jött a késői gól, mert a csapata folyamatosan készült ezekre, a Liverpool esetében ugyanígy látom – mondta Moyes, aki megdicsérte a Liverpool eddigi teljesítményét, ugyanakkor leszögezte, hogy át szeretné hidalni a két Mersey-parti rivális között a szakadékot, és ennek első lépését már az Anfielden megtenné.

A Liverpool és az Everton magyar idő szerint szombaton 13.30-tól küzd meg egymással, a mérkőzést a Spíler1 közvetíti élőben.

 

