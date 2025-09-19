Diego Simeonepiros lapszurkolói balhéBLLiverpool FC

A Liverpool balhés szurkolója előállt, köpést nehezményez, szerinte Simeone gyáva

Kiváló mérkőzést hozott a Liverpool és az Atlético Madrid találkozója a 2025/26-os BL-kiírás első fordulójában, a visszhangok mégis leginkább a Diego Simeone körüli botrányról szólnak. A vendégek vezetőedzője piros lapot kapott, amiért a Liverpool győztes gólja után kis híján összeverekedett a hazai drukkerekkel. A Vörösök balhés, korábban kitiltott szurkolója büszkén kéri magának az asszisztot Simeone kiállításához.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19.
Diego Simeone szerint a játékvezető megértő volt vele, mégis kiállította a Liverpool és az Atlético Madrid BL-meccsén (Fotó: AFP/Oli Scarff)
Diego Simeone lassan másfél évtizede ül az Atlético Madrid kispadján, ami rendkívül ritka a topfutballban. Ahogy az is, ami a Liverpool elleni BL-meccsen történt vele: Simeone azért kapott piros lapot, mert kis híján ölre ment a Vörösök drukkereivel. Az argentin vezetőedző a találkozó utáni sajtótájékoztatón nyilatkozott az esetről, de előállt a másik oldal, azaz a Liverpool balhés drukkere is.

A Liverpool balhés drukkere szerint Diego Simeone az Atlético egyenlítő gólját követő ünneplés után csak azt kapta a lelátóról, amit megérdemelt
A Liverpool balhés drukkere szerint Diego Simeone az Atlético egyenlítő gólját követő ünneplés után csak azt kapta a lelátóról, amit megérdemelt (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Jonathan Poulter előbb az asszisztot kérte magának, amiért kiprovokálta Simeone kiállítását, majd rövid videóban is beszélt az esetről az X-en.

A Liverpool-drukker válaszolt arra, amire Simeone nem

Poulter ebben a videóban gyávának nevezte Simeonét, amiért az argentin szakember a témát megelégelve nem válaszolt arra a kérdésre, hogy elhangzott-e rasszista inzultus is a szidalmazások közepette. Poulter felelt Simeone helyett: nem volt rasszizmus és nem emlegették az angol–argentin viszonylatban érzékeny témának számító Falkland-szigeteki háborút sem.

Simeone mellett segítőjét is eltilthatja az UEFA?

A drukker szerint kölcsönös szidalmazás volt a felek között, az Atlético egyenlítő gólja után például Simeone és segítői mutogattak felé. Ezt kapták vissza Virgil van Dijk győztes gólja után, amelyhez Szoboszlai Dominik adta a gólpasszt.

Az biztos, hogy Diego Simeone a piros lapja után nem ülhet a kispadon a Bajnokok Ligája második fordulójában, a Frankfurt elleni meccsen, de az UEFA az egyik segítőjét is eltilthatja, aki a meccs végi balhéban a Liverpool-drukkerek felé – Poulter szerint személyesen az ő irányába – köpött.

Simeone provokatőrét korábban kitiltották a stadionokból

Simeone általános problémáról beszélt a szurkolói viselkedés témájában, s Poulter múltját elnézve ebben lehet igazság: a drukkert korábban három évre eltiltották a futballmeccsek látogatásától, amiért még 2015-ben, Steven Gerrard hazai búcsúmeccsén, egy szurkolótársát és annak mozgássérült feleségét sértegette a lelátón.

A lelátóról készült videón látszik a köpés is:

