„Miért kell ezt elviselnem?” – kifakadt az Atlético edzője a Liverpool elleni vereség után

Hat perc alatt két góllal elhúzott a Liverpool az Atlético Madrid ellen szerda este a Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában, de a vendégek még a szünet előtt szépítettek, és a 81. percben Marcos Llorente másodszor is bevette Alisson kapuját. Aztán, mint a Vörösök meccsein általában, a hosszabbításban jött a csattanó, Szoboszlai Dominik szöglete után Virgil van Dijk befejelte a mindent eldöntő gólt, ezzel 3-2-re legyűrte a Liverpool Diego Simeone csapatát.

A játékvezető megértette Diego Simeone panaszait, de a kiállítást nem úszta meg az edző Fotó: AFP/Oli Scarff

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, kitört a fieszta a lelátókon, és néhány szurkoló azt sem mulasztotta el, hogy a spanyolokat gúnyolja a történtek miatt. Ezt Simeone nem tűrhette tétlenül, a kamerák is megörökítették, hogy a biztonsági személyzet választotta szét őt és az angol drukkereket (a videó itt érhető el). A kakaskodással az Atlético Madrid vezetőedzője járt a legrosszabbul, piros lapot kapott, így az Eintracht Frankfurt elleni BL-meccset majd a szokottnál kicsit távolabbról kell figyelnie.

A Liverpool-szurkolók hergelték az Atlético edzőjét

Diego Simeone utólag felfedte, hogy mi történt Van Dijk góljánál.

– Mindig a tiszteletről beszélnek, de a teljes mérkőzés alatt szidtak engem a háttérből. Én nem mondhatok semmit, mert én vagyok az edző. A reakciómra nincs mentség, de nem könnyű elviselni, ha kilencven percen át sértegetnek. A játékvezető is elmondta, hogy megérti a helyzetem. Remélhetőleg a Liverpool fejlődni tud e téren, és amikor azonosítják, ki tette ezt, annak meglesz a következménye – fogalmazott a Moviestar+-nak adott interjújában az argentin tréner.

Nem csak sértegettek, mutogattak is. Nekem nyugodtnak kell maradnom, eltűrnöm a mutogatásokat, sértéseket, bármi, ami történik. De miért? Mert olyan helyzetben vagyok, hogy ezt el kell viselnem.

Diego Simeone: Keserű a szájízünk

A mérkőzést magát így látta Diego Simeone:

– A csapat nem kezdett jól, nem sikerült megszereznünk a vezető gólt, így kútba esett a tervünk. Aztán ők újra betaláltak, az egy nagyszerű gól volt. De a csapat mindent beleadott, kezdett visszajönni a meccsbe. Az első félidő Llorente szépítő góljával zárult, ez bizakodásra adott okot. A másodikban rákapcsoltunk, de nyugodtabban is játszottunk. Volt néhány kontrájuk, ők ebben nagyon jók, de tartottuk magunkat. Egyenlítettünk, aztán jött egy remek gól Van Dijktól. Keserű a szájízünk – ismerte el az Atlético Madrid edzője, aki szerint a vereség ellenére is van minek örülni: – Erre a mentalitásra van szükségünk. Sok új játékosunk van, akik most próbálnak beilleszkedni. Nehéz ezen a pályán játszani, ráadásul egy bátor ellenfél ellen, amely már az elején 2-0-ra vezetett. Ez nem egy jó jel, de dolgoztunk, harcoltunk, és a végsőkig életben tartottuk a reményt. Ha veszítenünk kell, hát veszítsünk így!