Szoboszlai megdöbbenti egész Liverpoolt, Steven Gerrard is elbújik mögötte

Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt a Liverpool színeiben, a 24 éves középpályás Arne Slot csapatának egyik legjobbja ebben az idényben, és az Atlético Madrid elleni első BL-meccsen is az ő hosszabbításban adott gólpassza kellett a 3-2-es győzelemhez. Ez volt Szoboszlai 100. meccse a Liverpool játékosaként, mióta 2023 nyarán 70 millió euróért a klubhoz igazolt Lipcséből. Összevetettük a számait az övéhez hasonló posztokon szereplő Liverpool-sztárokéval az együttesben töltött első 100 meccsük alapján. Kiderült, hogy még Steven Gerrard sem volt olyan jó a százas mérföldkőhöz érkezve, mint Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik a Liverpool szurkolók új kedvenc nyolcasa Steven Gerrard után. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A magyar középpályás 2023-ban azért is választotta a nyolcas mezt Liverpoolban, mert ez a szám az Anfielden összeforrt Steven Gerrard nevével, akit az egyik példaképének tartott. Olyannyira, hogy 15 évesen magára tetováltatott egy idézetet, amit a Liverpool legendájának tulajdonítanak:

A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.

A Szoboszlai–Gerrard párhuzam rendre előkerül, amióta Dominik magára öltötte a Liverpool nyolcas számú mezét, ebben az idényben éppen azért, mert mindketten játszottak már jobbhátvédet is a csapatban. Gerrard egyébként azt is mondta már, hogy Szoboszlai emlékezteti a leginkább önmagára, és a magyar játékos látványos, Arsenal elleni szabadrúgásgólja után is méltatta őt.

Ki a jobb az első 100 meccsen? Szoboszlai Dominik vs. Steven Gerrard

Ha szeretnénk elhelyezni Szoboszlai Dominik első 100 liverpooli meccsén elért számait, akkor kézenfekvő összehasonlítási alap Steven Gerrard első 100 mérkőzése. Egyrészt, mert hasonló középpályások, másrészt mert a Liverpool történetének egyik legnagyobb legendájáról van szó, aki 710 mérkőzésen 186 gólig jutott a klub színeiben.

Szoboszlai az első 100 liverpooli meccsén 16 gólt és 16 gólpasszt hozott össze, ami több, mint amire Gerrard képes volt.

Szoboszlai Dominik 100 meccs a Liverpoolban

16 gól

16 gólpassz

7 sárga lap

0 piros lap Steven Gerrard 100 meccs a Liverpoolban

12 gól

9 gólpassz

11 sárga lap

3 piros lap

Persze figyelembe kell venni, hogy Szoboszlai már topligás múlttal, stabil Bundesliga-játékosként csatlakozott a Liverpoolhoz, míg Gerrard nála fiatalabban, az utánpótlásból előre törve kezdte meg a mérkőzések gyűjtögetését a klub mezében. A későbbi ikon még csak 21 éves volt, amikor a 2001. szeptember 11-i, Egyesült Államokbeli terrorcselekmények napján, a portugál Boavista ellen 1-1-re végződött BL-meccsen századszor lépett pályára a Liverpool első csapatában.