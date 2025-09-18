Szoboszlai megdöbbenti egész Liverpoolt, Steven Gerrard is elbújik mögötte

Szoboszlai Dominikjordan hendersonAlexis Mac AllisterPhilippe CoutinhoSteven GerrardLiverpool FC

Jelentős mérföldkőhöz érkezett Szoboszlai Dominik pályafutása. A 100. tétmérkőzésén lépett pályára a Liverpool futballistájaként az Atlético Madrid ellen 3-2-re megnyert Bajnokok Ligája-találkozón szerda este. A győzelemhez fontos gólpasszt adó Szoboszlai jobb számokat produkált az első 100 meccsén, mint a Liverpool egyik legnagyobb legendája, Steven Gerrard. S nem csak nála teljesít jobban a magyar középpályás: Szoboszlai jó úton jár, hogy az Anfield egének legfényesebb csillagai közé emelkedjen, amit objektív számok támasztanak alá az első 100 liverpooli meccse után.

2025. 09. 18. 6:08
Szoboszlai Dominik túl van a 100. meccsén a Liverpool színeiben, és ezalatt több gólt és gólpasszt jegyzett, mint Steven Gerrard Fotó: AFP/Oli Scarff
Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt a Liverpool színeiben, a 24 éves középpályás Arne Slot csapatának egyik legjobbja ebben az idényben, és az Atlético Madrid elleni első BL-meccsen is az ő hosszabbításban adott gólpassza kellett a 3-2-es győzelemhez. Ez volt Szoboszlai 100. meccse a Liverpool játékosaként, mióta 2023 nyarán 70 millió euróért a klubhoz igazolt Lipcséből. Összevetettük a számait az övéhez hasonló posztokon szereplő Liverpool-sztárokéval az együttesben töltött első 100 meccsük alapján. Kiderült, hogy még Steven Gerrard sem volt olyan jó a százas mérföldkőhöz érkezve, mint Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik a Liverpool szurkolók új kedvenc nyolcasa Steven Gerrard után
Szoboszlai Dominik a Liverpool szurkolók új kedvenc nyolcasa Steven Gerrard után. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A magyar középpályás 2023-ban azért is választotta a nyolcas mezt Liverpoolban, mert ez a szám az Anfielden összeforrt Steven Gerrard nevével, akit az egyik példaképének tartott. Olyannyira, hogy 15 évesen magára tetováltatott egy idézetet, amit a Liverpool legendájának tulajdonítanak: 

A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.

A Szoboszlai–Gerrard párhuzam rendre előkerül, amióta Dominik magára öltötte a Liverpool nyolcas számú mezét, ebben az idényben éppen azért, mert mindketten játszottak már jobbhátvédet is a csapatban. Gerrard egyébként azt is mondta már, hogy Szoboszlai emlékezteti a leginkább önmagára, és a magyar játékos látványos, Arsenal elleni szabadrúgásgólja után is méltatta őt.

Ki a jobb az első 100 meccsen? Szoboszlai Dominik vs. Steven Gerrard

Ha szeretnénk elhelyezni Szoboszlai Dominik első 100 liverpooli meccsén elért számait, akkor kézenfekvő összehasonlítási alap Steven Gerrard első 100 mérkőzése. Egyrészt, mert hasonló középpályások, másrészt mert a Liverpool történetének egyik legnagyobb legendájáról van szó, aki 710 mérkőzésen 186 gólig jutott a klub színeiben.

Szoboszlai az első 100 liverpooli meccsén 16 gólt és 16 gólpasszt hozott össze, ami több, mint amire Gerrard képes volt.

 

Szoboszlai Dominik

  • 100 meccs a Liverpoolban
  • 16 gól
  • 16 gólpassz
  • 7 sárga lap
  • 0 piros lap

Steven Gerrard

  • 100 meccs a Liverpoolban
  • 12 gól
  • 9 gólpassz
  • 11 sárga lap
  • 3 piros lap

Persze figyelembe kell venni, hogy Szoboszlai már topligás múlttal, stabil Bundesliga-játékosként csatlakozott a Liverpoolhoz, míg Gerrard nála fiatalabban, az utánpótlásból előre törve kezdte meg a mérkőzések gyűjtögetését a klub mezében. A későbbi ikon még csak 21 éves volt, amikor a 2001. szeptember 11-i, Egyesült Államokbeli terrorcselekmények napján, a portugál Boavista ellen 1-1-re végződött BL-meccsen századszor lépett pályára a Liverpool első csapatában.

Gerrard akkoriban kezdett befutni, tíz nappal korábban lőtte az első gólját az angol válogatottban, amikor virtuóz teljesítménnyel vezette 5-1-es sikerre övéit Németország ellen. Mindenesetre az első 100 liverpooli meccse után kevesebb gólja és gólpassza volt, mint Szoboszlainak, ami ténykérdés.

A Liverpool világbajnoka és a középpálya korábbi vezére sem volt jobb

A Gerrard és Szoboszlai közötti időszakban Jordan Henderson volt a Liverpool középpályájának meghatározó vezére. Miután Gerrard 2015-ben távozott szeretett klubjától, Henderson lett a csapatkapitány, akinek elévülhetetlen érdemei voltak a 2019-es BL-győzelemben, majd egy évvel később a harminc éve várt angol bajnoki cím megszerzésében.

Jordan Henderson az első 100 meccsén a Liverpoolban:

  • 9 gól
  • 8 gólpassz
  • 12 sárga lap
  • 0 piros lap

Henderson 2013-ban a korábbi csapata, a Sunderland ellen játszotta a 100. liverpooli meccsét, ami sorsszerű volt, hiszen az első és az ötvenedik fellépésén is a nevelőklubja ellen szerepelt. 

Talán kevésbé meglepő, mint Gerrard esetében, de attól még tény: Henderson számai is gyengébbek voltak 100 meccs után, mint Szoboszlaié.

Érdekes összehasonlítási alap Alexis Mac Allister, aki Szoboszlaihoz hasonlóan 2023 nyarán igazolt a Liverpoolhoz, így ugyanabban a korszakban, ugyanazon edzők, Jürgen Klopp, majd Arne Slot irányítása alatt volt a középpálya meghatározó játékosa az elmúlt években. 

Alexis Mac Allister az első 100 meccsén a Liverpoolban:

  • 14 gól
  • 14 gólpassz
  • 21 sárga lap
  • 1 piros lap

A 26 éves argentin, aki 2022-ben világbajnok volt, szintén az Atlético Madrid elleni BL-meccsen lépett pályára századszor a Liverpool színeiben, és bár a számai hasonlóak, kicsit ő is lemaradt Szoboszlai mögött gólok és gólpasszok tekintetében.

Szoboszlai már 100 milliót ér? Ebből kiderül, Arne Slot nem is túlzott

A minap Arne Slot úgy fogalmazott, hogy ha most eladnák Szoboszlai Dominiket, ő is 100 millió fontot érne. A Liverpool történetének legdrágábban értékesített játékosa hasonló kategóriájú összegért kelt el, Philippe Coutinho 2018-ban 135 millió euróért lett az FC Barcelona játékosa.

A brazil középpályás alapvetően támadóbb feladatokat látott el, mint Szoboszlai általában a Liverpoolban, de az első 100 meccsén Coutinho sem lőtt több gólt nála, gólpasszból viszont hárommal több volt neki. Arne Slot nem is esett túlzásba… 

Philippe Coutinho az első 100 meccsén a Liverpoolban:

  • 16 gól
  • 19 gólpassz
  • 5 sárga lap
  • 0 piros lap

Hiába kritizálta korábban többször is a Liverpool legendás védője, Jamie Carragher a csapat magyar nyolcasát, merthogy szerinte túl kevés gólt és gólpasszt hozott össze, amikor támadó középpályást játszott, a fenti összevetések alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Szoboszlai Dominik eredményessége kifejezetten jó volt az első 100 liverpooli meccsén. Remélhetőleg a java még csak most jön – ahogyan az Steven Gerrard esetében is történt a legendává válás útjára lépve.

Szoboszlai szabadrúgásgólja az Arsenal ellen a Premier League-ben a hónap találata lett:

 

 

