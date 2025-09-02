Szoboszlai megalázása? Gerrard így lett Liverpool-hős, mégis figyelmeztet

Rendkívüli

Szoboszlai Dominik Liverpoolba érkezésekor Steven Gerrard legendás mezszámát kapta meg, s egyre jobb úton halad afelé, hogy valóban méltó utódja legyen a Vörösök korábbi nyolcasának. Szoboszlai az Arsenal ellen meglőtte az első szabadrúgásgólját a Liverpool mezében, ebben a tekintetben Gerrard tartja a klubrekordot. S talán sokan nem emlékeznek már rá, de Gerrard is volt jobbhátvéd a Liverpoolban, ahol a legutóbbi két mérkőzésen Szoboszlai Dominik is lehetőséget kapott Arne Slot vezetőedzőtől.

Koczó Dávid
2025. 09. 02. 6:10
Szoboszlai Dominik a Newcastle, majd az Arsenal ellen is jobbhátvéd volt, a Liverpool korábbi 8-asa, Steven Gerrard is megfordult a pozícióban Fotó: AFP/Andy Buchanan
Szoboszlai Dominik nem kis terhet vett magára, amikor a nyolcas mezszámot választotta magának Liverpoolban. Ezt a számot a közelmúltban Steven Gerrard tette legendássá, aki a karrierje lényegi részét teljes egészében a Liverpool színeiben játszotta le. Kettejük között az immár fradista Naby Keita viselte a nyolcast, az ő esetében hamar kiderült, hogy nem tekinthető az angol klublegenda utódjának. Szoboszlai Dominik és Steven Gerrard között viszont egyre több a párhuzam, immár Szoboszlai is lőtt szabadrúgásgólt a Vörösök mezében. A műfaj mesterének számító Gerrardot is lenyűgözte Szoboszlai, aki ugyanúgy középpályás, ahogy angol elődje is volt. Az elmúlt két meccsen jobbhátvéd pozícióba kényszerült a magyar futballista, de bizony ez is párhuzam, Gerrard is játszott ebben a pozícióban.

AC Milan's defender Paolo Maldini (L) vies with Liverpool's midfielder Steven Gerrard during the Champions League final football match against at the Olympic Stadium, in Athens, 23 May 2007. AC Milan won 2-1. AFP PHOTO / FRANCK FIFE (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Steven Gerrard védőteljesítménye előtt Paolo Maldini is megemelte a kalapját, most már a Liverpool új nyolcasa, Szoboszlai Dominik is remekelt jobbhátvéd pozícióban (Fotó: AFP/Franck Fife)

Nem is akármikor, élete meccsén. A 2005-ös BL-döntő félidejében a Liverpool 3-0-s hátrányban volt az AC Milan ellen. Kockáztatásra volt szükség, ennek az áldozata az ír jobbhátvéd, Steve Finnan lett, helyette középpályás, Dietmar Hamann állt be.

Gerrard és a Liverpool legendás meccse a Milan ellen

Gerrard támadó szerepkörben kulcsszerepet játszott az egyenlítésben: ő szerezte a Liverpool első gólját, majd tizenegyest is kiharcolt.

Paolo Maldini, a Milan legendás védője azonban azt emelte ki a döntő után, amit Gerrard az egyenlítés után, jobbhátvédként tett a sikerért. Akkoriban még csak három csere volt, abból kettőt hamar ellőtt a Liverpool, az egyenlítés után így Gerrard lépett hátra a pozícióba.

– Messze ez volt a legjobb meccs, amelyen valaha játszottam – emlékezett vissza később Gerrard, akit a felejthetetlen isztambuli Bajnokok Ligája-finálé legjobbjának választottak.

Akkor vált Steven Gerrard igazi klublegendává Liverpoolban, aztán a következő tíz évben be is betonozta magát a Liverpool történetébe. A 2004/05-ös volt az első idény, amelyben Gerrard már a nyolcast viselte, s az első, amelyben szabadrúgásgólt lőtt a Vörösök mezében – utóbbi mutatóban tíz találattal ma klubrekorder, azaz nagyon értékes a dicséret, amelyet Szoboszlai Dominik Gerrardtól kapott az Arsenal elleni találata után.

Gerrard vagy Szoboszlai? Ki a jobb jobbhátvéd?

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy míg Szoboszlai most, Trent Alexander-Arnold távozása és Florian Wirtz érkezése után került először a jobbhátvéd pozícióba, Gerrard annak idén jobbhátvédként került fel a Liverpool utánpótlásából az első csapathoz. Onnan lépett előre bal oldali középpályásnak, ebből a pozícióból indulva lőtt gólt a 2001-es, Alavés elleni 5-4-re megnyert UEFA-kupa-döntőben.

Világklasszissá viszont már középső középpályásként érett Steven Gerrard, s ő maga is ezt tartotta a legjobb helyének. Igaz, Sven-Göran Eriksson, aki az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott hosszú éveken át együtt Gerrarddal, szintén kipróbálta jobbhátvédként, ahol akkoriban Gary Neville volt az első számú választás.

Gerrard épp olyan jó jobbhátvéd volt, mint Gary Neville, de pazarlás lett volna ott szerepeltetni

– vélte a kísérlet után a svéd szakember, aki tavaly hunyt el.

Szoboszlai Dominik is dicséreteket kapott jobbhátvédként, mindkét ott játszott meccse után a találkozó legjobbjának választották.

Szoboszlai Dominik jobbhátvéd marad Liverpoolban?

Ugyanakkor több szakértő Eriksson szavaihoz hasonlóan áll Szoboszlaihoz is: Gary Lineker és Alan Shearer még az Arsenal elleni mérkőzés előtt kifogásolta, hogy Arne Slot miért áldozza fel a magyar játékost Florian Wirtz kedvéért. Bár Szoboszlai nem éreztette a nyilatkozatában, hogy megalázó lenne neki a kényszermegoldás, azt azért jelezte jelezte, hogy nem állandósítaná a pozíciót.

A vezetőedző is tudja, hogy középpályás vagyok, de amíg jobbhátvédként kapok lehetőséget, addig ott kell teljesítményt nyújtani

mondta Szoboszlai, aki nemcsak a szavaival mutatta ezt a profi hozzáállást, hanem a pályán nyújtott teljesítményével is.

Steven Gerrardot is sokat dicsérték a sokoldalúságáért, ám az angol futballista néhány éve Jamie Carragher podcastjában nem feltétlenül pozitívumként tekintett vissza erre. 

– Mindig is középpályás akartam lenni, s néha visszatartott, hogy sok pozíciót meg tudtam oldani. Fiatalon persze nincs más választása az embernek, de a mai eszemmel huszonhét évesen már megmondtam volna a szakvezetőknek, hogy ne tegyenek a szélre, inkább megküzdök középen a helyemért – fogalmazott Gerrard.

S akkori szavai közvetve Szoboszlainak is figyelmeztetést jelenthetnek.

 

