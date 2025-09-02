Szoboszlai megalázása? Gerrard így lett Liverpool-hős, mégis figyelmeztet

Szoboszlai Dominik nem kis terhet vett magára, amikor a nyolcas mezszámot választotta magának Liverpoolban. Ezt a számot a közelmúltban Steven Gerrard tette legendássá, aki a karrierje lényegi részét teljes egészében a Liverpool színeiben játszotta le. Kettejük között az immár fradista Naby Keita viselte a nyolcast, az ő esetében hamar kiderült, hogy nem tekinthető az angol klublegenda utódjának. Szoboszlai Dominik és Steven Gerrard között viszont egyre több a párhuzam, immár Szoboszlai is lőtt szabadrúgásgólt a Vörösök mezében. A műfaj mesterének számító Gerrardot is lenyűgözte Szoboszlai, aki ugyanúgy középpályás, ahogy angol elődje is volt. Az elmúlt két meccsen jobbhátvéd pozícióba kényszerült a magyar futballista, de bizony ez is párhuzam, Gerrard is játszott ebben a pozícióban.

Steven Gerrard védőteljesítménye előtt Paolo Maldini is megemelte a kalapját, most már a Liverpool új nyolcasa, Szoboszlai Dominik is remekelt jobbhátvéd pozícióban (Fotó: AFP/Franck Fife)

Nem is akármikor, élete meccsén. A 2005-ös BL-döntő félidejében a Liverpool 3-0-s hátrányban volt az AC Milan ellen. Kockáztatásra volt szükség, ennek az áldozata az ír jobbhátvéd, Steve Finnan lett, helyette középpályás, Dietmar Hamann állt be.

Gerrard és a Liverpool legendás meccse a Milan ellen

Gerrard támadó szerepkörben kulcsszerepet játszott az egyenlítésben: ő szerezte a Liverpool első gólját, majd tizenegyest is kiharcolt.

Paolo Maldini, a Milan legendás védője azonban azt emelte ki a döntő után, amit Gerrard az egyenlítés után, jobbhátvédként tett a sikerért. Akkoriban még csak három csere volt, abból kettőt hamar ellőtt a Liverpool, az egyenlítés után így Gerrard lépett hátra a pozícióba.

– Messze ez volt a legjobb meccs, amelyen valaha játszottam – emlékezett vissza később Gerrard, akit a felejthetetlen isztambuli Bajnokok Ligája-finálé legjobbjának választottak.