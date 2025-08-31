„Nem kérdeztem senkit" – a gólja után Szoboszlai üzent a labdát nem neki adó Szalahnak

Kerkez Miloshoz hasonlóan Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a Liverpool–Arsenal meccset a Premier League 3. fordulójának vasárnapi játéknapján. Mindkét magyar játékos a védelemben kapott szerepet, és ott egyformán jól is teljesítettek. A 82. percben azonban a magyar válogatott csapatkapitánya a londoniak térfelén jutott szóhoz, és a 28 méterről elvállalt szabadrúgást védhetetlenül lőtte a kapu jobb oldalába – ez pedig győzelmet ért az eddig százszázalékos csapatok csatáján.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt lőtt a Liverpool–Arsenal rangadón ( Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai Dominik nyilatkozata a Liverpool–Arsenal után

A szabadrúgás megítélése után Mohamed Szalah először nem a meccs emberének választott Szoboszlai Dominiknek adta oda a labdát, de aztán volt egy rövid megbeszélés, és végül a magyar játékos állt oda a labda mögé. Erről is beszélt a lefújás után.

– Szerintem nem azért dobta át felettem a labdát, hogy ne én rúgjam, csupán nem látott. Ha tizenegyes van, én mindig odaadom a labdát neki, ő pedig ilyenkor nekem.

Biztos voltam abban, hogy el fogom rúgni, már csak a pozíció miatt is: távol volt, erővel kellett rúgni, úgyhogy megfogtam a labdát és nem kérdeztem senkit.

Volt időnk gyakorolni a pontrúgásokat az elmúlt hónapokban, a szabadrúgásoknál ezentúl is magabiztosan oda fogok állni – értékelt a lefújás után az Arsenal ellen és a mostani idényben is először eredményes Szoboszlai a Spíler TV-nek, mielőtt kitért a jobbhátvédként betöltött pozíciójára. – Amíg a csapatnak és a vezetőedzőnek arra van szüksége, hogy ott játsszak, addig ott fogok játszani.

Ő is tudja, hogy középpályás vagyok, de amíg jobbhátvédként kapok lehetőséget, addig ott kell teljesítményt nyújtani.

Így kicsit távolabb vagyok a kaputól, de talán egy jobb oldali védőre kevésbé figyel az ellenfél, ha megindul, mint egy középpályásra.