„Nem kérdeztem senkit" – a gólja után Szoboszlai üzent a labdát nem neki adó Szalahnak

Magyar góllal dőlt el a labdarúgó Premier League rangadója. Szoboszlai Dominik a Liverpool–Arsenal mérkőzés hajrájában szabadrúgásból volt eredményes, így 1-0-ra győzött az angol bajnoki címvédő. A találkozó után a jobbhátvédként szereplő magyar válogatott játékos értékelt.

2025. 08. 31. 20:02
Szoboszlai Dominik gólja döntött az Arsenal ellen (Fotó: AFP/Darren Staples)
Kerkez Miloshoz hasonlóan Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a Liverpool–Arsenal meccset a Premier League 3. fordulójának vasárnapi játéknapján. Mindkét magyar játékos a védelemben kapott szerepet, és ott egyformán jól is teljesítettek. A 82. percben azonban a magyar válogatott csapatkapitánya a londoniak térfelén jutott szóhoz, és a 28 méterről elvállalt szabadrúgást védhetetlenül lőtte a kapu jobb oldalába – ez pedig győzelmet ért az eddig százszázalékos csapatok csatáján.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt lőtt a Liverpool–Arsenal rangadón
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólt lőtt a Liverpool–Arsenal rangadón (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai Dominik nyilatkozata a Liverpool–Arsenal után

A szabadrúgás megítélése után Mohamed Szalah először nem a meccs emberének választott Szoboszlai Dominiknek adta oda a labdát, de aztán volt egy rövid megbeszélés, és végül a magyar játékos állt oda a labda mögé. Erről is beszélt a lefújás után.

– Szerintem nem azért dobta át felettem a labdát, hogy ne én rúgjam, csupán nem látott. Ha tizenegyes van, én mindig odaadom a labdát neki, ő pedig ilyenkor nekem. 

Biztos voltam abban, hogy el fogom rúgni, már csak a pozíció miatt is: távol volt, erővel kellett rúgni, úgyhogy megfogtam a labdát és nem kérdeztem senkit.

Volt időnk gyakorolni a pontrúgásokat az elmúlt hónapokban, a szabadrúgásoknál ezentúl is magabiztosan oda fogok állni – értékelt a lefújás után az Arsenal ellen és a mostani idényben is először eredményes Szoboszlai a Spíler TV-nek, mielőtt kitért a jobbhátvédként betöltött pozíciójára. – Amíg a csapatnak és a vezetőedzőnek arra van szüksége, hogy ott játsszak, addig ott fogok játszani. 

Ő is tudja, hogy középpályás vagyok, de amíg jobbhátvédként kapok lehetőséget, addig ott kell teljesítményt nyújtani.

Így kicsit távolabb vagyok a kaputól, de talán egy jobb oldali védőre kevésbé figyel az ellenfél, ha megindul, mint egy középpályásra.

1/8 Szoboszlai szabadrúgásgólja az Arsenal ellen képeken

A címvédő és éllovas Liverpool a válogatottszünet után, szeptember 14-én az újonc Burnley otthonában folytatja az angol bajnokságot.

 

