Nézze meg Szoboszlai bombagólját az Arsenal ellen! Mint a törökök ellen... + videók

Brusztos, nem különösebben élvezetes meccs volt, kevés helyzettel, annál több küzdelemmel, párharccal, aztán jött a 83. perc, úgy 28 méterről szabadrágúshoz jutott a Liverpool.

Szoboszlai Dominik szabadrúgása után a labda úton a hálóba. A Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra az Arsenal ellen a Premier League 3. fordulójában Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik állt a labda mögé. Nekifutott és jobbal védhetetlenül a jobb felsőbe tekerte a labdát. Bombagól, ami ide kattintva is megnézhető.

Another angle of Szoboszlai's free-kick goal vs. Arsenal. 🎯pic.twitter.com/8YLuLyrFyZ — Viralitity (@Viralitity) August 31, 2025

A játékvezető szemszögéből így nézett ki a találat:

Az Arsenal kapusa, Raya reakciója is árulkodó volt, megadólag sütötte le a szemét. Ezzel a góllal nyert 1-0-ra a Liverpool.

Szoboszlai hasonló gólt rúgott a törököknek, mint most az Arsenalnak

Emlékezhetünk, Szoboszlai szinte ugyanebből a távolságból, sőt ugyaninnen a törököknek is rúgott egy hatalmas gólt szabdrúgásból. Az is a kapufáról pattant a hálóba, csak éppen akkor erőből rúgta meg a labdát és a másik sarok felé. A labda állítólag 101 km/órával vágódott a hálóba.