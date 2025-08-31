bombagólLiverpoolSzoboszlai Dominik

Nézze meg Szoboszlai bombagólját az Arsenal ellen! Mint a törökök ellen... + videók

Újabb bombagól szabadrúgásból. Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadón. A találat mintha ismerős lenne valahonnan...

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 19:32
Szoboszlai Dominik a szabadrúgásgólját ünnepli a Liverpool-Arsenal Premier League-mérkőzésen Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Brusztos, nem különösebben élvezetes meccs volt, kevés helyzettel, annál több küzdelemmel, párharccal, aztán jött a 83. perc, úgy 28 méterről szabadrágúshoz jutott a Liverpool.

Szoboszlai Dominik szabadrúgása után a labda úton a hálóba. A Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra az Arsenal ellen a Premier League 3. fordulójában
Szoboszlai Dominik szabadrúgása után a labda úton a hálóba. A Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra az Arsenal ellen a Premier League 3. fordulójában  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik állt a labda mögé. Nekifutott és jobbal védhetetlenül a jobb felsőbe tekerte a labdát. Bombagól, ami ide kattintva is megnézhető.

A játékvezető szemszögéből így nézett ki a találat:

Az Arsenal kapusa, Raya reakciója is árulkodó volt, megadólag sütötte le a szemét. Ezzel a góllal nyert 1-0-ra a Liverpool.

Szoboszlai hasonló gólt rúgott a törököknek, mint most az Arsenalnak

Emlékezhetünk, Szoboszlai szinte ugyanebből a távolságból, sőt ugyaninnen a törököknek is rúgott egy hatalmas gólt szabdrúgásból. Az is a kapufáról pattant a hálóba, csak éppen akkor erőből rúgta meg a labdát és a másik sarok felé. A labda állítólag 101 km/órával vágódott a hálóba.

1/8 Szoboszlai szabadrúgásgólja az Arsenal ellen képeken

A Liverpool–Arsenal mérkőzés összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

