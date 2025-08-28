Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

Szoboszlai Dominikflorian wirtzLiverpool FC

Szoboszlai szív Wirtz miatt, de többet ér ennél – legendák támadják a Liverpoolt

Gary Lineker és Alan Shearer vitatták meg egy közös podcastben azt, hogy Florian Wirtz gyengén kezdett a Liverpool színeiben. Arra jutottak, hogy a Premier League legdrágább nyári igazolása miatt felborult a Liverpool előző idényben aranyat érő egyensúlya, Szoboszlai Dominik szerepe lényegesen megváltozott Wirtz erőltetése miatt, ami hosszú távon luxus Arne Slot csapatának. Szoboszlai többet ér ennél.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 4:46
Szoboszlai Dominik túl jó ahhoz, hogy Florian Wirtz miatt csak betömködje a lyukakat a Liverpool csapatában, vélik Angliában Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
Nem akárkik fogalmaztak meg éles kritikát az angol bajnoki címvédő Liverpool nyári átalakulásáról, ami Szoboszlai Dominik csapatban betöltött szerepét is komolyan érintette. Gary Lineker 80-szoros angol válogatott csatár volt, nem mellesleg BEK-győztes a Barcelonával. Alan Shearer pedig 260 találatával a Premier League történetének gólrekordere. És ők ketten egyetértenek abban, hogy a méregdrága Florian Wirtz érkezésével és erőltetésével felborult a Liverpool egyensúlya, aminek azelőtt Szoboszlai volt az egyik záloga.

Florian Wirtz egyelőre gyenge, a Liverpool megsínyli, hogy miatta Szoboszlai szerepe is megváltozott
Florian Wirtz egyelőre gyenge, a Liverpool megsínyli, hogy miatta Szoboszlai szerepe is megváltozott. Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Shearer és Lineker a „The Rest is Football” címet viselő podcastben tárgyalták ki a Manchester City korábbi angol válogatott védője, Micah Richards társaságában az újjáépülő Liverpool egyik nagy problémáját, ami Florian Wirtz helyének a megtalálása a csapatban.

A 22 éves német támadó középpályást óriási tehetségnek tartják, és valójában már több is annál, hiszen tavaly húzóembere volt a Bundesligát megnyerő Bayer Leverkusennek, valamint már 31-szeres válogatott. Wirtz 125 millió euróért igazolt a Liverpoolba, amivel a klub valaha volt legdrágább futballistája lett, és ezen a nyáron senkiért sem fizettek többet a Premier League-ben.

Florian Wirtz gyengén kezdett a Liverpool színeiben

Mindezt figyelembe véve hatalmasak az elvárások Wirtz játékával kapcsolatban, aminek eddig nem tudott megfelelni.

A Liverpool legutóbbi meccsén a számok alapján is gyengén teljesített a Newcastle United ellen:

  • 0 gól,
  • 0 gólpassz,
  • 0 kulcspassz,
  • 0/0 sikeres csel,
  • 0/1 pontos keresztlabda,
  • 0/4 megnyert fejpárbaj,
  • 3/6 megnyert párharc,
  • és 7 eladott labda.

Wirtz az első liverpooli tétmeccsén, a Crystal Palace ellen elvesztett angol szuperkupán adott egy gólpasszt, de a Premier League első két fordulójában nem sokat mutatott. Arne Slot a 80. perc tájékán mindig le is cserélte, és a német osztályzatai is csak közepesek: a Crystal Palace ellen 6,3, a Bournemouth ellen 6,7, a Newcastle ellen 6,2 volt az értékelése a Sofascore-nál.

A Wirtz gyenge kezdését kitárgyaló podcastben Gary Lineker felvetette, hogy a klasszikus tízes beépítése szerkezeti problémákat okozott-e a csapatnál, és arra a következtetésre jutott, hogy Arne Slot együttese elvesztette az egyensúlyát.

Shearer így válaszolt: – Ez kétségtelenül igaz: a ritmusuk meg sem közelíti a korábbi szintet, amikor igazán jól játszottak. Nehezen vonják be Wirtzet a játékba, ráadásul sokkal nyitottabbá is váltak.

Szoboszlai Dominik túl jó ahhoz, hogy így elpocsékolják

Wirtz érkezésének következményeként Szoboszlai Dominiknek komoly változásokhoz kellett alkalmazkodnia – írja a Lineker és Shearer véleményét szemléző Tbrfootball.com. Kiemelik, hogy Szoboszlai jobbhátvédként is meggyőző volt a Newcastle ellen, ő lett a meccs embere is.

Ugyanakkor a magyar játékos Wirtz miatt már nem tud támadó középpályásként előrébb tolt szerepkörben futballozni, és a német érkezésével az előző idényben az egyensúlyt biztosító Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Szoboszlai középpályás trió is ritkábban állhat össze.

„Hosszabb távon Szoboszlai többre hivatott annál, minthogy csak betömködje a lyukakat, még akkor is, ha rendszeresen egy mélyebben játszó középpályás szerepet kaphat. Ez egyértelműen olyan helyzet, amit Slotnak figyelemmel kell kísérnie és változtatnia kell” – írják a cikkben.

Abban ugyanakkor a szakértők is egyetértenek, hogy Wirtz idővel megtalálja majd a helyét, és akkor valóban erősítés lehet a Liverpool számára.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

