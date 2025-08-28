Szoboszlai szív Wirtz miatt, de többet ér ennél – legendák támadják a Liverpoolt

Nem akárkik fogalmaztak meg éles kritikát az angol bajnoki címvédő Liverpool nyári átalakulásáról, ami Szoboszlai Dominik csapatban betöltött szerepét is komolyan érintette. Gary Lineker 80-szoros angol válogatott csatár volt, nem mellesleg BEK-győztes a Barcelonával. Alan Shearer pedig 260 találatával a Premier League történetének gólrekordere. És ők ketten egyetértenek abban, hogy a méregdrága Florian Wirtz érkezésével és erőltetésével felborult a Liverpool egyensúlya, aminek azelőtt Szoboszlai volt az egyik záloga.

Florian Wirtz egyelőre gyenge, a Liverpool megsínyli, hogy miatta Szoboszlai szerepe is megváltozott. Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Shearer és Lineker a „The Rest is Football” címet viselő podcastben tárgyalták ki a Manchester City korábbi angol válogatott védője, Micah Richards társaságában az újjáépülő Liverpool egyik nagy problémáját, ami Florian Wirtz helyének a megtalálása a csapatban.

A 22 éves német támadó középpályást óriási tehetségnek tartják, és valójában már több is annál, hiszen tavaly húzóembere volt a Bundesligát megnyerő Bayer Leverkusennek, valamint már 31-szeres válogatott. Wirtz 125 millió euróért igazolt a Liverpoolba, amivel a klub valaha volt legdrágább futballistája lett, és ezen a nyáron senkiért sem fizettek többet a Premier League-ben.

Florian Wirtz gyengén kezdett a Liverpool színeiben

Mindezt figyelembe véve hatalmasak az elvárások Wirtz játékával kapcsolatban, aminek eddig nem tudott megfelelni.

A Liverpool legutóbbi meccsén a számok alapján is gyengén teljesített a Newcastle United ellen:

0 gól,

0 gólpassz,

0 kulcspassz,

0/0 sikeres csel,

0/1 pontos keresztlabda,

0/4 megnyert fejpárbaj,

3/6 megnyert párharc,

és 7 eladott labda.

Wirtz az első liverpooli tétmeccsén, a Crystal Palace ellen elvesztett angol szuperkupán adott egy gólpasszt, de a Premier League első két fordulójában nem sokat mutatott. Arne Slot a 80. perc tájékán mindig le is cserélte, és a német osztályzatai is csak közepesek: a Crystal Palace ellen 6,3, a Bournemouth ellen 6,7, a Newcastle ellen 6,2 volt az értékelése a Sofascore-nál.

A Wirtz gyenge kezdését kitárgyaló podcastben Gary Lineker felvetette, hogy a klasszikus tízes beépítése szerkezeti problémákat okozott-e a csapatnál, és arra a következtetésre jutott, hogy Arne Slot együttese elvesztette az egyensúlyát.

Shearer így válaszolt: – Ez kétségtelenül igaz: a ritmusuk meg sem közelíti a korábbi szintet, amikor igazán jól játszottak. Nehezen vonják be Wirtzet a játékba, ráadásul sokkal nyitottabbá is váltak.