Arrogáns a Liverpool méregdrága igazolása, aki elfoglalta Szoboszlai helyét

Az egész Premier League legdrágább igazolása ezen a nyáron Florian Wirtz, akiért 125 millió eurót fizetett ki a Liverpool a Leverkusennek. Érthető, hogy hatalmasak az elvárások a német támadó középpályással szemben, ám Wirtz eddig nem tudott a középpontba kerülni, noha egyből megkapta a tízes posztot a kezdőben, amelyen az előző idényben sokszor Szoboszlai Dominik szerepelt.

Florian Wirtz arrogáns lenne? Szoboszlai liverpooli riválisáról ezt mondják (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Mivel Wirtznek kell a hely a kezdőben, Szoboszlai a középpályán hátrébb került, távolabb a kaputól, legutóbb a Newcastle United ellen 3-2-e megnyert bajnokin pedig már jobbhátvédet is játszott – és úgy is a Liverpool egyik legjobbja volt, főleg, hogy a zseniális átlépős megmozdulása is kellett a győztes gólhoz.

Florian Wirtz varázslata egyelőre elmarad a Liverpool mezében

Wirtz varázslatai egyelőre azonban elmaradnak. Az első liverpooli tétmeccsén, a Crystal Palace ellen elvesztett angol szuperkupán adott egy gólpasszt a német, de a Premier League első két fordulójában se gól, se gólpassz nem került a neve mellé. Egyik meccsét sem játszotta végig eddig, Arne Slot a 80. perc tájékán mindig lecserélte, miután nem alkotott maradandót. Fut, dolgozik becsülettel, de sokszor még nem hasznosan, mintha nem találná a helyét a csapatban.

Wirtz osztályzatai csupán közepesek eddig a Liverpool mezében:

vs Crystal Palace 6,3

vs Bournemouth 6,7

vs Newcastle United 6,2

Forrás: Sofascore

Arrogánsnak jellemezte Szoboszlai Dominik riválisát Toni Kroos

Váratlan helyről kapott elsőre kritikusnak tűnő jelzőt Florian Wirtz, amely ráadásul nem is a játékát, hanem a személyiségét érinti. Toni Kroos a német futball és a Real Madrid világbajnok és hatszoros BL-győztes legendája szerint a Liverpool sztárja arrogáns, bár ő ezt pozitívan értelmezi.

– Van benne egy kis, de hihetetlenül fontos adag arrogancia, amiből remélem, sosem veszít – fogalmazott Kroos. – Cristiano Ronaldo sem lett volna soha ennyire jó, és nem bírta volna el a média nyomását, az irreális elvárásokat vagy az ellenséges hangulatot idegen stadionokban, ha nem hitt volna abban, hogy ő a legjobb. Többek között ez a szinte elpusztíthatatlan hit a saját képességeiben tette őt ennyire egyedülállóvá és sikeressé.

Wirtz válaszolt Kroos szavaira, ő nem tartja magát arrogánsnak.

– Én magamról nem mondanám, hogy arrogáns vagyok, de tudom, hogy ő mire gondolt, és ez akár igaz is lehet – idézte Szoboszlai csapatársát a Sport Bild. – Minden játékosnak, aki a legmagasabb szintre akar jutni, szüksége van önbizalomra és arra, hogy bízzon a saját képességeiben.