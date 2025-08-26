Szoboszlai a meccs legjobbja Angliában, Kerkez közben súlyos kritikákat kapott

A Liverpool egy drámai meccsen, a 100. percben nyerte meg a Newcastle United elleni bajnokit hétfő este. Noha a címvédő a második félidő első percében 2-0-ra vezetett, az emberhátrányban közel 55 percet futballozó hazaiak visszajöttek, a rendes játékidő végén egyenlítettek. De ahogy egy hete, úgy most is a hosszabbításban nyerte meg a meccset a Liverpool. Mohamed Szalah centerezését átlépte a meccset még a jobbhátvédként kezdő Szoboszlai Dominik, ami így tökéletes volt a 16 éves Rio Ngumohának, aki a Pool történetének legfiatalabb PL-gólszerzője. Az angol sajtó a mindenhol bevethető Szoboszlairól áradozott, közben Kerkez Milos éles kritikákat kapott, a második bajnoki sem sikerült tökéletesre a Vörösök színeiben.

Szoboszlai átlépte, Rio Ngumoha berúgta, ezzel nyert a Liverpool Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai Dominik remekelt, és ebben mindenki egyetért

A magyar középpályás az elmúlt napokban külön felkészítést kapott Arne Slot vezetőedzőtől. A holland ekkor már eldöntötte, hogy Szoboszlaira fog számítani jobb-bekk poszton. A felkészülés alatt már játszott itt a 24 éves játékos, de az angol sajtóban is vita tört ki, hogy mi a legjobb választás. Nos, Slot aligha fogja utólag megbánni a döntését.

A Newcastle jól láthatóan arra játszott, hogy Szoboszlai oldalán támadják a Liverpoolt, ebből egy-két helyzet össze is jött, de gól nem az idő előrehaladtával pedig Szoboszlai felvette a fonalat.

Főbb statisztikái:

Legtöbb passz a támadó harmadban (12/14)

4 labdaszerzés, számos mentés

39/44 pontos passz

S talán a legfontosabb: Ngumoha gólja előtt mesteri érzékkel átlépte a labdát. Az „igazi" gólpassz az övé volt a gólnál.

Nem véletlen, hogy a liverpooli oldalaknál a meccs legjobbjai között szerepel Szoboszlai. Sőt, a This is Anfield portálnál egyenesen a legjobb lett a nyolcas osztályzattal.

Mint írják, „az elején úgy tűnt, mintha ideges lenne Slotra, amiért a védelembe sorolta be, de gyorsan felvette a ritmust, és megbízható pont lett. Hosszú passzaival a támadójátékot is irányította hátulról, majd Ngumoha gólja előtti átlépése világklasszis teljesítmény volt" – olvasható a cikkben.

Hasonlóan szépeket írt róla a Liverpool Echo is, ahol kilences osztályzat volt a jutalma.

Vészmegoldás volt a jobb-bekk poszton. Miután a Newcastle tíz főre fogyatkozott, elkezdett a támadásokba is belépni, majd a mérkőzés végén visszatért a középpályára, és remekül megtévesztette az ellenfelet, ami a győztes gólt eredményezte.

A Liverpool-szurkolók 47 százaléka Szoboszlaira szavazott, ő lett a meccs embere, olvasható a klub bejegyzésében. A közösségi médiában sem találunk rossz szót a válogatott csapatkapitányára, nagyon úgy néz ki, hogy az hamarosan Liverpoolban egyértelmű lesz, Szoboszlait nem lehet kihagyni a kezdőből, legyen szó bármilyen posztról.