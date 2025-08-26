LiverpoolKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Szoboszlai a meccs legjobbja Angliában, Kerkez közben súlyos kritikákat kapott

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a végig a pályán volt a Liverpool Newcastle United elleni 3-2-es győzelme során. Az őrült meccsen Szoboszlai jobbhátvédként kezdett, de a hajrában újra a támadók között tűnt fel, ezt pedig egy mesteri átlépéssel hálálta meg a győztes gól előtt. Mindeközben Kerkeznek nem volt ilyen jó meccse, az első hazai gól előtt Bruno Guimaraes könnyedén megverte.

Szoboszlai Dominik (j) újabb remek meccsen van túl a Liverpool színeiben
Szoboszlai Dominik (j) újabb remek meccsen van túl a Liverpool színeiben Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
A Liverpool egy drámai meccsen, a 100. percben nyerte meg a Newcastle United elleni bajnokit hétfő este. Noha a címvédő a második félidő első percében 2-0-ra vezetett, az emberhátrányban közel 55 percet futballozó hazaiak visszajöttek, a rendes játékidő végén egyenlítettek. De ahogy egy hete, úgy most is a hosszabbításban nyerte meg a meccset a Liverpool. Mohamed Szalah centerezését átlépte a meccset még a jobbhátvédként kezdő Szoboszlai Dominik, ami így tökéletes volt a 16 éves Rio Ngumohának, aki a Pool történetének legfiatalabb PL-gólszerzője. Az angol sajtó a mindenhol bevethető Szoboszlairól áradozott, közben Kerkez Milos éles kritikákat kapott, a második bajnoki sem sikerült tökéletesre a Vörösök színeiben.

Szoboszlai átlépte, Rio Ngumoha berúgta, ezzel nyert a Liverpool
Szoboszlai átlépte, Rio Ngumoha berúgta, ezzel nyert a Liverpool  Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai Dominik remekelt, és ebben mindenki egyetért

A magyar középpályás az elmúlt napokban külön felkészítést kapott Arne Slot vezetőedzőtől. A holland ekkor már eldöntötte, hogy Szoboszlaira fog számítani jobb-bekk poszton. A felkészülés alatt már játszott itt a 24 éves játékos, de az angol sajtóban is vita tört ki, hogy mi a legjobb választás. Nos, Slot aligha fogja utólag megbánni a döntését. 

A Newcastle jól láthatóan arra játszott, hogy Szoboszlai oldalán támadják a Liverpoolt, ebből egy-két helyzet össze is jött, de gól nem az idő előrehaladtával pedig Szoboszlai felvette a fonalat.

Főbb statisztikái:

  • Legtöbb passz a támadó harmadban (12/14)
  • 4 labdaszerzés, számos mentés
  • 39/44 pontos passz
  • S talán a legfontosabb: Ngumoha gólja előtt mesteri érzékkel átlépte a labdát. Az „igazi" gólpassz az övé volt a gólnál.

Nem véletlen, hogy a liverpooli oldalaknál a meccs legjobbjai között szerepel Szoboszlai. Sőt, a This is Anfield portálnál egyenesen a legjobb lett a nyolcas osztályzattal. 

Mint írják, „az elején úgy tűnt, mintha ideges lenne Slotra, amiért a védelembe sorolta be, de gyorsan felvette a ritmust, és megbízható pont lett. Hosszú passzaival a támadójátékot is irányította hátulról, majd Ngumoha gólja előtti átlépése világklasszis teljesítmény volt" – olvasható a cikkben.

Hasonlóan szépeket írt róla a Liverpool Echo is, ahol kilences osztályzat volt a jutalma. 

Vészmegoldás volt a jobb-bekk poszton. Miután a Newcastle tíz főre fogyatkozott, elkezdett a támadásokba is belépni, majd a mérkőzés végén visszatért a középpályára, és remekül megtévesztette az ellenfelet, ami a győztes gólt eredményezte.

A Liverpool-szurkolók 47 százaléka Szoboszlaira szavazott, ő lett a meccs embere, olvasható a klub bejegyzésében. A közösségi médiában sem találunk rossz szót a válogatott csapatkapitányára, nagyon úgy néz ki, hogy az hamarosan Liverpoolban egyértelmű lesz, Szoboszlait nem lehet kihagyni a kezdőből, legyen szó bármilyen posztról.

Kerkez célkeresztben, a hibája gólhoz vezetett

Mindeközben Kerkez Milos is végig a pályán volt a Newcastle United ellen, de az első hazai gólban, amely megindította a lavinát, alaposan benne volt. Bruno Guimaraes nagyon könnyedén megverte a magyar védőt a tizenhatoson belül, aztán a kapuba fejelt. Pedig amikor legutóbb a St. James' Parkban járt, akkor egy hatalmas sprint után hálószaggató gólt szerzett. Ezt viszont hétfő este nem sikerült megközelíteni, ez pedig az angol értékelésekben is visszaköszön:

  • This is Anfield, négyes osztályzat: Rengeteg energiát és kitartást vitt a pályára, de ezeket a legrosszabb pillanatokban használta. A meccs nagy részében elveszettnek tűnt, a kapitány is folyamatos utasításokat adott neki. Bruno Guimaraes megfélemlítette a fejes gólnál, amit ő nem is próbált megakadályozni. A fiatal játékosnak még sok munkája van.
  • Liverpool Echo, hatos osztályzat: Védekezésben felvette a ritmust a svéd szélső, Elangával szemben, és sokkal kevésbé volt meggondolatlan, mint a Bournemouth ellen. Guimaraes viszont könnyedén megverte, és ezzel a Newcastle szépített.
  • Liverpool.com, hetes osztályzat: Anthony Elanga, a Newcastle új, bombaigazolása ellen a korábbi Bournemouth-sztár minden sebességét bevetette, hogy lépést tartson vele. Néha túlzottan is közel került a csúnya szerelésekhez, de ezeket a butaságokat ma elkerülte.
Kerkez Milos fontos párharcot vesztett el Bruno Guimaraes ellen
Kerkez Milos fontos párharcot vesztett el Bruno Guimaraes ellen  Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpoolból Kerkez mellett még a második gólnál nagyot hibázó Ibrahima Konaté és a továbbra is a Premier League tempóját felvenni igyekvő Florian Wirtz kapott gyengébb osztályzatokat. Nagy kérdés, hogy Arne Slot a vasárnapi, Arsenal elleni csúcsrangadóra kit nevez majd a balhátvéd posztra: Kerkezt vagy Andry Robertsont. Az Ágyúsok jobb oldalán nem lesz a csapat legjobbja, Bukayo Saka, aki még a Leeds United ellen sérült meg szombaton három-négy hétre.

