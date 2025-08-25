Szoboszlai miatt tört ki éles szakmai vita Liverpoolban a mai rangadó előtt

Már a Liverpool csütörtöki sajtótájékoztatóján szóba került, hogy Szoboszlai Dominik is esélyes arra, hogy a Newcastle United ellen jobbhátvéd legyen, erről maga Arne Slot beszélt. Azóta is ez a téma Liverpoolban, és ott is éles vitákat szül, hogy a középpálya motorjának számító magyar futballistát érdemes-e a védelembe állítani.

Szoboszlai Dominik akár jobbhátvéd is lehet a Liverpool rangadóján. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Fontos meccs előtt áll a Liverpool, a keretértékek alapján a Newcastle United a 722 millió eurós csapatával a bajnokság élmezőnyéhez tartozik (a Vörösöknek egymilliárdos csapatuk van), és veszélyes ellenfél. Arne Slot helyzetét az nehezíti, hogy a nyáron a Real Madridba igazolt elsőszámú jobbhátvéd, Trent Alexander-Arnold helyére igazolt Jeremie Frimpong megsérült, a másik opciónak számító Conor Bradley pedig csak nemrég állt edzésbe egy sérülés után.

Emiatt kell Slotnak alternatív megoldásokban gondolkodnia, és Szoboszlai lehet az egyik ilyen választás, aki a nyári felkészülési meccsek közül a Stoke City ellenin jobbhátvéd volt. Sőt korábban Lipcsében is játszott ezen a poszton, akkor Németországban a Barcelona korábbi jobbhátvédjéhez, Dani Alveshez hasonlították.

A Liverpool mai, Newcastle elleni meccse előtt a helyi lap, a Liverpool Echo neves szakíróit kérdezték arról, hogy ők kit állítanának a jobbhátvéd posztjára Slot helyében. A vita végeredménye 2-1 Szoboszlai javára Conor Bradley-vel szemben – más játékos nem kapott szavazatot. De nézzük az indoklásokat is.

Paul Gorst: Szoboszlai, a Liverpool meglepő megoldása

„Bradley már újra edz és meghívót is kapott az északír válogatottba, de én nem kockáztatnék vele hétfőn. A Newcastle támadói – Harvey Barnes és Anthony Gordon – ellen mindenki 100%-os állapotban kell, hogy legyen. Ezért egy meglepőbb megoldást javaslok: Szoboszlai Domini. Bár nem klasszikus védő, a nyári felkészülés alatt kipróbálták ezen a poszton. Labdabirtoklásban sokat segíthet, energikus játékával pedig képes lehet tartani a tempót a Newcastle agresszív középpályájával szemben. Bradley akár csereként is beszállhat a hajrában.”