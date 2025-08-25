Szoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai miatt tört ki éles szakmai vita Liverpoolban a mai rangadó előtt

A Premier League második fordulójának zárómeccsén a Liverpool ma este (21.00) a Newcastle United otthonába látogat, és Jeremie Frimpong sérülése miatt az a legnagyobb kérdés, hogy ki legyen a jobbhátvéd. A helyi lap, a Liverpool Echo neves szakírói vitáztak a problémáról, amin Arne Slot edző is törheti a fejét, és 2-1 arányban bizony Szoboszlai Dominiket szavazták meg új jobbhátvédnek, bár volt aki azzal érvelt, hogy a magyar futballista egyszerűen nem védő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 6:49
Szoboszlai Dominik lehet a megoldás a Liverpool jobbhátvéd-problémájára a Newcastle Unitd ellen Fotó: YUNUS DALGIC Forrás: ANADOLU
Már a Liverpool csütörtöki sajtótájékoztatóján szóba került, hogy Szoboszlai Dominik is esélyes arra, hogy a Newcastle United ellen jobbhátvéd legyen, erről maga Arne Slot beszélt. Azóta is ez a téma Liverpoolban, és ott is éles vitákat szül, hogy a középpálya motorjának számító magyar futballistát érdemes-e a védelembe állítani.

Szoboszlai Dominik akár jobbhátvéd is lehet a Liverpool rangadóján
Szoboszlai Dominik akár jobbhátvéd is lehet a Liverpool rangadóján. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Fontos meccs előtt áll a Liverpool, a keretértékek alapján a Newcastle United a 722 millió eurós csapatával a bajnokság élmezőnyéhez tartozik (a Vörösöknek egymilliárdos csapatuk van), és veszélyes ellenfél. Arne Slot helyzetét az nehezíti, hogy a nyáron a Real Madridba igazolt elsőszámú jobbhátvéd, Trent Alexander-Arnold helyére igazolt Jeremie Frimpong megsérült, a másik opciónak számító Conor Bradley pedig csak nemrég állt edzésbe egy sérülés után.

Emiatt kell Slotnak alternatív megoldásokban gondolkodnia, és Szoboszlai lehet az egyik ilyen választás, aki a nyári felkészülési meccsek közül a Stoke City ellenin jobbhátvéd volt. Sőt korábban Lipcsében is játszott ezen a poszton, akkor Németországban a Barcelona korábbi jobbhátvédjéhez, Dani Alveshez hasonlították.

A Liverpool mai, Newcastle elleni meccse előtt a helyi lap, a Liverpool Echo neves szakíróit kérdezték arról, hogy ők kit állítanának a jobbhátvéd posztjára Slot helyében. A vita végeredménye 2-1 Szoboszlai javára Conor Bradley-vel szemben – más játékos nem kapott szavazatot. De nézzük az indoklásokat is.

Paul Gorst: Szoboszlai, a Liverpool meglepő megoldása

„Bradley már újra edz és meghívót is kapott az északír válogatottba, de én nem kockáztatnék vele hétfőn. A Newcastle támadói – Harvey Barnes és Anthony Gordon – ellen mindenki 100%-os állapotban kell, hogy legyen. Ezért egy meglepőbb megoldást javaslok: Szoboszlai Domini. Bár nem klasszikus védő, a nyári felkészülés alatt kipróbálták ezen a poszton. Labdabirtoklásban sokat segíthet, energikus játékával pedig képes lehet tartani a tempót a Newcastle agresszív középpályájával szemben. Bradley akár csereként is beszállhat a hajrában.”

Ian Doyle: Szoboszlai nem igazi védő

„Curtis Jones és Szoboszlai is kipróbálta korábban a posztot, de egyikük sem igazi védő. Joe Gomez kezdése túl nagy kockázat lenne, hiszen december óta alig játszott. Ezért én inkább Bradley-t kezdetném. Ő végigjátszotta a felkészülés első négy meccsét, tehát nála nincs szó teljes játékhiányról. Az első órát lehozhatja, majd Gomez beállhat az utolsó fél órára. Slot eddig is kreatív megoldásokat keresett, most is megteheti.”

Theo Squires: A magyar középpályás már bizonyított

„Bradley ugyan újra edz, de a tavaszi sérülése óta nem játszott tétmeccset. Nem lenne bölcs döntés rögtön a kezdőbe tenni a Newcastle ellen. Gomez is csak most tért vissza Achilles-problémából, ráadásul Slot elárulta, hogy még mindig nem bír három egymást követő edzést. Slot kénytelen lesz új megoldást keresni. Endót nem szívesen látnám a jobb szélen Barnes és Gordon ellen, így marad Curtis Jones vagy Szoboszlai. A magyar középpályás már bizonyította, hogy megállja ott a helyét, ráadásul így a középpályán is felszabadulna egy hely Ryan Gravenberch visszatérésének.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

