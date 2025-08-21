Liverpooli kényszermegoldás: ha Slot így dönt, Szoboszlai még messzebb kerül a kaputól

A Bournemouth elleni múlt heti Premier League-szezonnyitón Jeremie Frimpong combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és várhatóan csak a válogatott szünet után térhet vissza. Conor Bradley sem áll rendelkezésre, így a Liverpool két jobbhátvédje egyszerre dőlt ki. Mindez Szoboszlai Dominikra is hatással lehet, miként arra Arne Slot is utalt.

Jeremie Frimpong sérülése miatt Arne Slot akár jobbhátvédként számíthat Szoboszlai Dominikra a Newcastle-Liverpool Premier League-meccsen Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A vezetőedző kénytelen új megoldásokat keresni a védelem jobb szélére a Newcastle United elleni idegenbeli rangadó előtt.

Slot: Szoboszlai is játszhat jobbhátvédként

– Jelenleg két sérültünk van, sajnos mindkettő ugyanazon a poszton. De vannak más játékosaink is, akik képesek ott futballozni. Wata [Endo] játszott ott néhány percet, Szoboszlai Dominik is pályára lépett már azon a poszton. Tehát több lehetőségünk van – Arne Slot, a Liverpool holland trénere így fogalmazott a csütörtöki sajtótájékoztatón,

A poszt tehát nem teljesen újdonság Szoboszlainak: a nyári felkészülés során a Stoke City elleni mérkőzésen ugyancsak jobbhátvédként szerepelt. Ugyanakkor a magyar válogatott csapatkapitánya korábban maga mondta el, hogy leginkább az ellenfél kapujához közelebb, támadóbb szerepkörben érzi jól magát. Már a védekező középpályás, a hatos pozíció sincs igazán ínyére, de a jobbhátvéd posztért végképp aligha lelkesedik.

Gomez visszatérhet, de még nem százszázalékos Slot kitért arra is, hogy Joe Gomez is visszatérhet a pályára, de szerinte még nem áll készen arra, hogy hosszabb időre is megoldást jelentsen.

Mire mehet a Liverpool a Newcastle vendégeként?

Amennyiben Szoboszlai valóban jobbhátvédként kap szerepet, az egyszerre lenne bizonyíték sokoldalúságára és ugyanakkor kompromisszum is a megszokott támadó középpályás szerepkörhöz képest. A Newcastle elleni mérkőzés pedig különösen nagy kihívást jelentene, hiszen Eddie Howe csapata az elmúlt idényekben a Premier League egyik legveszélyesebb támadósorát építette fel. Szoboszlai így egy számára kevésbé komfortos, de annál felelősségteljesebb pozícióban mutathatja meg alkalmazkodóképességét.

Arne Slot sajtótájékoztatója: