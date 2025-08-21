Szoboszlai DominikLiverpoolArne SlotJeremie Frimpong

Liverpooli kényszermegoldás: ha Slot így dönt, Szoboszlai még messzebb kerül a kaputól

Arne Slotnak kényszermegoldáshoz kell folyamodnia amiatt, hogy a jobbhátvéd poszton Conor Bradley után Jeremie Frimpong is kidőlt sérülés miatt. A Liverpool holland vezetőedzője arról beszélt a csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy akár Szoboszlai Dominik kerülhet ebbe a pozícióba a Newcastle elleni, hétfői Premier League-mérkőzésen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 17:50
Szoboszlai Dominik készen áll a szokatlan feladatra is Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bournemouth elleni múlt heti Premier League-szezonnyitón Jeremie Frimpong combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és várhatóan csak a válogatott szünet után térhet vissza. Conor Bradley sem áll rendelkezésre, így a Liverpool két jobbhátvédje egyszerre dőlt ki. Mindez Szoboszlai Dominikra is hatással lehet, miként arra Arne Slot is utalt.

Jeremie Frimpong sérülése miatt Arne Slot akár jobbhátvédként számíthat Szoboszlai Dominikre a Newcastle-Liverpool Premier League-meccsen
Jeremie Frimpong sérülése miatt Arne Slot akár jobbhátvédként számíthat Szoboszlai Dominikra a Newcastle-Liverpool Premier League-meccsen Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A vezetőedző kénytelen új megoldásokat keresni a védelem jobb szélére a Newcastle United elleni idegenbeli rangadó előtt.

Slot: Szoboszlai is játszhat jobbhátvédként

– Jelenleg két sérültünk van, sajnos mindkettő ugyanazon a poszton. De vannak más játékosaink is, akik képesek ott futballozni. Wata [Endo] játszott ott néhány percet, Szoboszlai Dominik is pályára lépett már azon a poszton. Tehát több lehetőségünk van – Arne Slot, a Liverpool holland trénere így fogalmazott a csütörtöki sajtótájékoztatón,

A poszt tehát nem teljesen újdonság Szoboszlainak: a nyári felkészülés során a Stoke City elleni mérkőzésen ugyancsak jobbhátvédként szerepelt. Ugyanakkor a magyar válogatott csapatkapitánya korábban maga mondta el, hogy leginkább az ellenfél kapujához közelebb, támadóbb szerepkörben érzi jól magát. Már a védekező középpályás, a hatos pozíció sincs igazán ínyére, de a jobbhátvéd posztért végképp aligha lelkesedik.

Gomez visszatérhet, de még nem százszázalékos

Slot kitért arra is, hogy Joe Gomez is visszatérhet a pályára, de szerinte még nem áll készen arra, hogy hosszabb időre is megoldást jelentsen.

Mire mehet a Liverpool a Newcastle vendégeként?

Amennyiben Szoboszlai valóban jobbhátvédként kap szerepet, az egyszerre lenne bizonyíték sokoldalúságára és ugyanakkor kompromisszum is a megszokott támadó középpályás szerepkörhöz képest. A Newcastle elleni mérkőzés pedig különösen nagy kihívást jelentene, hiszen Eddie Howe csapata az elmúlt idényekben a Premier League egyik legveszélyesebb támadósorát építette fel. Szoboszlai így egy számára kevésbé komfortos, de annál felelősségteljesebb pozícióban mutathatja meg alkalmazkodóképességét.

Arne Slot sajtótájékoztatója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.