Szoboszlai Dominikot a furcsa szerepköre miatt a börtönt megjárt legendához hasonlították

Vasárnap zárt kapuk mögött, de lejátszotta második felkészülési mérkőzését a Liverpool labdarúgócsapata. Az angol bajnokság címvédője simán, 5-0-ra nyert a másodosztályú Stoke City ellen – a találkozón Pécsi Ármin és Florian Wirtz is debütált. Az első félidőben Szoboszlai Dominik is a pályán volt, ugyanakkor a jobbhátvéd poszton, amely bármilyen fura, nem ismeretlen számára.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott Darwin Núneznek (jobbra) a Stoke City ellen (Fotó:Liverpool FC)

Szoboszlai Dominik már játszott a védelemben

A magyar válogatott csapatkapitánya az elmúlt napokban hiányzott a Liverpool edzéseiről – hamarosan megszületik az első gyermeke –, de a titkos felkészülési mérkőzésen Arne Slot így is számított rá, noha a védelem jobb oldalán. Ugyanakkor az összefoglalót látva Szoboszlai a támadásoknál rendre fellépett, olykor akár középre is húzódott. Ennek köszönhetően az első játékrészben egy gólpasszt is kiosztott a triplázó Darwin Núneznek.