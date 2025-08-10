Darko Glišićminiszterállamfő

Ilyen állapotban van a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést + videó

A szerb elnök is meglátogatta a kórházban a politikust.

2025. 08. 10. 22:31
Alekszandar Vucsics, szerb államfő közös fotót is posztolt Darko Glisics szerb befektetési miniszterrel, akit kórházban ápolnak. 

A minisztert a szerb elnök is meglátogatta Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

A szerb elnök beszámolt arról is, milyen állapotban van a politikus. Kiderült, hogy Darko Glisics már beszédképes, és tudja mozgatni a jobb karját és a jobb lábát is.

Jó, hogy meg tudta mondani, mikor kezdett rosszul érezni magát, és hogyan történt. A szkenneren látszott, hogy az artéria, a nyaki verőér szétvált. Aztán vérömleny keletkezett az agyban és sztrókot okozott 

– mondta az elnök a TV Prva című műsorban, hozzátéve, hogy valójában szerencse, hogy Darko Glisics éppen a TV Pink stúdiójában kapott agyvérzést, ami nincs messze a kórháztól.

Amint arról korábban beszámoltunk, a szerb Pink televízió reggeli élő műsorában, a stúdióban vendégként jelen lévő Darko Glisics szerb befektetési miniszter, hirtelen rosszul lett. Az 52 éves politikust azonnal, válságos állapotban, a belgrádi sürgősségi központba szállították, ahol megállapították, hogy agyvérzést kapott. 

Borítókép: Darko Glisics szerb miniszter (Forrás: Facebook)

