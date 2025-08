Élő adásban kapott agyvérzést a miniszter + videó

Agyvérzés miatt került válságos állapotba

Zlatibor Loncsar egészségügyi miniszter a szerb közszolgálati televízión keresztül számolt be a fejleményekről. Tájékoztatása szerint Glisicset eszméletlen állapotban vitték be a sürgősségire, ahol azonnal megkezdték a kezelést. Az orvosok gyors beavatkozása ellenére az állapota továbbra is súlyosnak minősül.

Darko Glisic doziveo mozdani udar.



A politikus hosszú ideje részt vesz a közéletben: 2003 és 2008 között parlamenti képviselő volt, később 12 éven át Ub polgármestere. A befektetési tárcát 2024 májusától irányítja, és a Szerb Haladó Párt alapító tagja 2008 óta.

A szerb kormány egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a történtekről. A tévétársaság nem közölte, hogy az adást megszakították-e a rosszullétet követően, de a jelenlévő stáb tagjai is sokkos állapotba kerültek a látottak után.