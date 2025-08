Putyin egy feltétellel hajlandó találkozni Zelenszkijjel

Putyin szerint még nincs itt az ideje a találkozónak

A Kreml eddig is nyitott volt a békés rendezés lehetőségére, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez megfelelő előfeltételek kellenek. A mostani nyilatkozat is ebbe a sorba illeszkedik: Moszkva nem zárkózik el a tárgyalások elől, de továbbra is előkészítéshez köti a legmagasabb szintű egyeztetést.

Zelenszkij ezzel párhuzamosan azt szorgalmazza, hogy lépjenek túl a technikai egyeztetéseken – ne nyilatkozatokat váltsanak, hanem találkozzanak vezetői szinten.

Az ukrán elnök még egy ilyen találkozón is háborúpárti szövetségesei mögé bújna: hangsúlyozta, hogy egy lehetséges személyes találkozón európai képviselők jelenlétére is szükség lenne.