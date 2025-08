Ezúttal a bolygónkat szállják meg az idegenek – érkezik az Alien: Föld című sorozat

Savas vér és sejtosztódás – bevezetés az Alien-anatómiába



Az összetéveszthetetlen, hosszúkás fejű lényeket egy svájci művész, H. R. Giger álmodta meg, az eredetihez képest azonban az idegenek az évek során kisebb-nagyobb változásokon mentek keresztül. Ezért is izgalmas különösen, vajon milyen extrákkal jelenik majd meg az ikonikus lény az Alien: Földben – az előzetesekből persze már sejthetünk ezt-azt. Egy biztos: a xenomorfok vére egy mindent átmaró sav, amellyel jobb, ha nem érintkezünk. Életüket pedig tojásban kezdik, amelyeket egy királynő hoz a világra. Persze az idegeneknek is van gyenge pontjuk, még ha nem is túl sok: kimondottan rosszul viselik a magas hőmérsékletet, ezért jó, ha akad az embernél néhány lángszóró, valamint védőfelszerelés az űr viszontagságai ellen.

Lassan fél évszázada riogatnak minket az idegen szörnyek (Forrás: Disney+)

Ha baj van: térj vissza a Földre – vagy inkább ne?



Szinte minden Alien-filmben megjelenik valahogy a Földre való visszatérés, és annak a veszélye, hogy az idegenek is eljutnak az emberek által lakott bolygóra. Vannak, akik haditechnológiai és tudományos fejlesztésekre használnák a lényeket, ez azonban szinte lehetetlen, hiszen az idegenek valahogy mindig elszabadulnak, és elpusztítanak mindent, ami az utukba kerül. Az Alien-univerzum azonban sokkal több, mint emberek és idegenek örökös harca. Már a kezdetektől mindig jelen van a nem múló remény és a küzdeni akarás, amely hátborzongató, egyben különleges esztétikájú designelemekkel párosul. A végtelen űr és az emberiség sorsa pedig olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek már hosszú évezredek óta foglalkoztatnak mindannyiunkat. Hogy mihez kezdenek tehát a bolygónkra zuhanó USCSS Maginot űrhajóval az Alien: Föld szereplői? Noah Hawley ezúttal drámasorozat formájában keresi a választ az Alien-univerzumot továbbgondoló kérdésekre.

Az Alien: Föld nyolcrészes évadának első epizódja augusztus 13-tól érhető el a Disney+ felületén.

Borítókép: Alien: Föld (Forrás: Disney+)