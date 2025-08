Eminem Magyarországon is bemutatkozik

Eminem 2000-ben adta ki ikonikus dalát, a Stant, amely egy mentálisan instabil, megszállott rajongójáról szól. Nem véletlenül nevezhetjük ikonikusnak, ugyanis a stan szó 2017-ben bekerült az oxfordi angol szótárba. A dal címszereplője érzelmes levelekkel bombázza Eminemet, azt ismételgetve, hogy „pont olyan vagyok, mint te!”. Ennek kapcsán készült el ez a megszokottól eltérő, teljesen hivatalos film, ami bemutat egy gondosan kiválogatott valódi stanekből álló csapatot, akiknek mély érzelmi kötődésük van Eminem egyes dalainak szövegvilágához. A rajongás témakörén túl azt is körbejárja az alkotás, hogy a világ egyik legzárkózottabb előadója és hatalmas nyilvános személyisége közt mennyire bonyolult a kapcsolat. Újraalkotott jeleneteken, ritka archív felvételeken és mélyinterjúkon keresztül – köztük egy vadonatúj exkluzívval Eminemmel – kapunk egy nyers, hangos és leleplező utazást a karrierjén át. És egyúttal megismerhetjük az elkötelezett rajongótáborát, amely vele együtt csak egyre nagyobb lett az évek során.

Eminem legelszántabb rajongóit is megismerhetjük a filmben (Forrás: Pannonia Entertainment)

Eminem egy különleges rekordot is felállított

Immáron egyébként négy különböző évtizedből is származik platinalemeze Eminemnek, erre pedig korábban egyetlen rapper se volt képes. A dokumentumfilm kiegészítésként külön megjelenik majd egy soundtrack album, amelyen korábban kiadatlan számok is helyet kapnak a filmben hallható dalok mellett.

A projekt létrejöttében jelentős szerepet vállalt még a Music Television is. A producerek között megtaláljuk magát a rappert és a híres rendezőt, Antoine Fuquát is, aki jelenleg a Michael Jackson életrajzi filmmel van elfoglalva, míg korábban többek között a Kiképzést, a Védelmező trilógiát és a Mélyütést dirigálta – utóbbiban pedig már dolgozott együtt Eminem produkciós cégével. A Stans idén az SXSW London keretein belül debütált, kifejezetten erős kritikai fogadtatással és Amerikában azért (is) kerül nagyvászonra, hogy nevezhető legyen a soron következő díjszezon eseményeire.

Borítókép: Stans (Forrás: Pannonia Entertainment)