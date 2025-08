„Mintha bunkóval vágtak volna fejbe” – Életmentő műtéten esett át a rocklegenda + videó

– Volt egy komoly szívműtétem Budapesten, ami intő jel volt nekem – számolt be Pohl Mihály, a Lord zenekar énekese az egészségügyi problémájáról Abaházi Csabának, a Retro Rádió műsorvezetőjének. A rocklegenda úgy folytatta: végeztek rajta egy 24 órás Holter EKG-vizsgálatot, ami szívritmus-zavart mutatott ki, ezután került Győr egykori polgármesteréhez, Dézsi Csaba András professzorhoz, aki megállapította, hogy Pohl Mihálynak olyan rossz helyen lévő érelmeszesedése van a koszorúérben, hogy azt tökéletesen csak műtéti úton lehet helyrehozni.

Pohl Mihály a Virágdalt már elénekelte a sárvári Vármeetingen Erős Attila gitáros kíséretében (Fotó: Lord/Facebook)

A Lord énekese arról is mesélt, hogy

betegségének első tünetei rosszullétek voltak, valamint éjszakánként furcsa, szorongó érzései támadtak, amelyeket korábban nem tapasztalt, mivel mindig szeretett aludni.

Ez a betegség neki nagy traumát okozott, hiszen korábban soha nem szorult kórház kezelésre, és soha nem vitt túlzásba semmit.

– Hetvenegy évesen bekerülni egy ilyen miliőbe olyan volt, mintha fejbe vágtak volna egy bunkóval – fogalmazott.

Most, hogy túl van a sikeresen beavatkozáson, leszokott a dohányzásról, bár szerinte korábban azt sem vitte túlzásba. Már egyáltalán nem is kívánja, régebben a kávéval együtt fogyasztotta, de most már a kávézásról is leszokott. Arról is beszélt, hogy az elmúlt 25 évben a turnézással járó utazás jelentett neki nagyobb terhet, évente 50-70 koncertet adtak, gyakran az ország másik felében, mint ahol Pohl Mihály lakik.

– Akkor lépek a gyógyulás útjára, ha ott leszek a színpadon, ez a lételemem, akkor fogok gyógyulni, ha énekelni fogok. Augusztus 16-án Balatonbogláron már szeretnék énekelni

– mondta a színpadtól még néhány napig távol lévő énekes a könnyeivel küszködve.

Pohl Mihály a Sárvári Televíziónak nyilatkozva elmondta: június 23-án született újjá, amikor a beavatkozás során a lábából kivettek két eret. Budapesten műtötték, majd egy hét után Balatonfüredre vitték rehabilitációs kezelésre, ahol három hetet töltött. – Ott minden lelet és vizsgálat eredménye jó volt, egy nappal korábban hazaengedték. Hála Istennek, végre itthon vagyok – fogalmazott a közkedvelt rocklegenda. Hozzátette, az őt most helyettesítő Kiss Zoli énekessel megbeszélték, hogy az augusztusi koncerten még Zoli fogja kisegíteni.

– Jó, ha ott van mögöttem, mert ha bármi problémám van, például a levegővétellel, vagy nem bírom a másfél órát, akkor segít nekem. Ezt nagy örömmel teljesíti

– fogalmazott a Lord zenekar frontembere.