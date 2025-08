Itt a vége, ennyi volt Magyar Péternek?

Egyre hangosabbak azok az értesülések, amelyek szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber nincs megelégedve Magyar Péter utóbbi hónapokban mutatott teljesítményével. Azt már többször is kijelentették külföldön, hogy Magyar Péternek változást kell hoznia a hazai politikában, úgy kell megfordítania a közéleti hangulatot, hogy jövő tavasszal egy Brüsszelnek megfelelő kormány álljon fel idehaza.

Manfred Webernek kezd elege lenni a magyar baloldali felhozatalból, már Magyar Péterrel sem elégedett – legalábbis ezt rebesgetik a brüsszeli folyosókon (Fotó: AFP)

Mi tagadás, az Európai Néppártnak van miért tördelnie az ujjait, Magyar Péter ugyanis egy évvel a kezdeti löket után sorra halmozza a botrányokat, ami miatt frusztráltságában hol saját magát lövi lábon, hol a szövetségesei teszik ezt meg helyette. Kinek kellenek ellenségek, ha ilyen barátok vannak a baloldalon?

Magyar Péter mellől kikopnak az emberek

A kínos elszólások, a halomban álló botránykupac mellett az is a leépülést mutatja, hogy a korábban olyannyira megbecsült emberek sorra eltűntek Magyar Péter mellől. Eltűnt Nagy Ervin, aki vérét is adta volna Magyar Péterért és egy tiszás kormányért. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a tüntetéseket előadott dalai nem hiányoznak még a szimpatizánsoknak sem.

Eltűnt Tarr Zoltán is a fókuszból, aki Kollár Kinga után szintén nyíltan kijelentette, hogy azért van Brüsszelben, hogy minél rosszabb legyen a magyaroknak, így kovácsolva politikai előnyt a Tisza Pártnak. A szintén európai parlamenti képviselő Kulja Andrást azután dugta el mélyre Magyar, hogy Takács Péter szénné égette egy tévés vita során.

Ruszin-Szendi Romulusz sincs már Magyar lábai körül, pedig a tiszás elnök korábban szinte vécére sem ment a bukott vezérkari főnök nélkül.

Annyira kínossá váltak már Ruszin-Szendi botrányai, hogy már nem mutogathatja minden utcasarkon őt Magyar Péter. A közönség is egyre szellősebbé vált az utóbbi hónapokban. Szemüveg nélkül is látszik, hogy tavaly a tüntetéseken és az országjárás állomásain is három-négyszer annyi ember vett részt a beszédeken, mint a mostaniakon, ahol 50 megjelent embernek már úgy kell örülni, mint Weberék pénzének.

Nem lenne meglepő tehát, ha a folyosói pletyka mögött valóság állna, miszerint Herr Weber már gőzerővel keresi Magyar Péter utódját, akivel még az utolsó utáni pillanatban be tudna robbanni a magyar közéletbe.