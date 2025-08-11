idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt elnöke az elmúlt egy évben gyurcsányi magasságokba repítette magát és a pártját.

Odrobina Kristóf
2025. 08. 11.

Egyre gyakrabban látjuk azt a kapkodó őrjöngést Magyar Pétertől, amit a hétvégén is bemutatott. A Tisza Párt elnöke nem tud uralkodni magán, amikor valami nem a terv szerint működik, ez történt akkor is, amikor szokásához híven ismét lejáratókampányt indított az egészségügy ellen. 

Arra nem számított, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár egy méretes pofonnal felérő, terjedelmes választ küld Magyar Péternek, amelyben csaknem a földdel tette egyenlővé a Tisza Párt elnökét. Ő ugyanis nincs hozzászokva, hogy visszaszól neki egy férfi – velük nem szeret keménykedni.

Láthatóan elgurult a gyógyszere, így billentyűzetet ragadott és hasonló jelenetet rendezett online, mint amit az újonc gimnáziumi diákok szoktak az osztálytársakkal. Meggondolatlan, kapkodó és indulatokkal teli kommenteket hányt ki magából különböző bejegyzések alatt, miközben nem vette észre, hogy teljesen komolytalanná tette magát. 

Az már lejárt lemez még Magyar Péter szintjén is, hogy ő mindent jobban tud mindenkinél, és mindenhez jobban ért. Megannyi szakmában szájhősködött már úgy, hogy semmilyen ismerete nem volt, miközben még egy napraforgót sem tud megkülönböztetni  egy gyomtól, egy záport egy történelmi erejű vihartól.

Magyar Péter gyurcsányi magasságokban

Emlékszünk még, amikor a baloldal rendszeresen azzal próbálta megvádolni a jobboldali kormányokat, amiket valójában ők tettek? Nos, Magyar Péternek volt kitől tanulnia, centire pontosan ugyanazt a taktikát alkalmazza, amit a régi baloldaliak. Magyar Péter úgy hergel az egészségügy ellen, hogy közben a saját embere buktatta le a pártját egy európai parlamenti ülésen. Kollár Kinga maga mondta el, hogy hány kórház felújítását sikerült megfúrni az uniós pénzek befagyasztásával, és erre mennyire büszkék.

 

