Magyar Péter kórházi ámokfutásai mögött elképesztő képmutatás áll

Magyar Péter már egy éve hadjáratot folytat a magyar egészségügy ellen, rendre olyan hazugságokat terjeszt, amelyekkel megtévesztené az embereket. Most sorra vesszük, hogyan bukott le ezekben a hazugságokban a Tisza Párt elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 20:59
Magyar Péter, a Tisza párt elnöke
Magyar Péter, a Tisza párt elnöke Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Politikai előnyt vár Magyar Péter azokkal a hazugságokkal és ferdítésekkel, amelyeket a magyarok hergelésére használ az egészségügy kapcsán. Szinte minden hétre jut egy olyan arcpirító hazugsága, amellyel megtévesztheti az embereket. Legutóbb a székesfehérvári megyei kórházról lódított egy nagyot. Az intézmény egyik épületében egy kórokozó jelenléte miatt a vízhálózat fertőtlenítését rendelték el, és erre az időre vízkorlátozást vezettek be. Magyar Péter ezt próbálta meglovagolni azzal, hogy folyamatosan álhíreket próbált lenyomni az emberek torkán.

Magyar Péternek egyszerűbb valótlanságot állítani, mint konkrét programot kidolgozni a Tisza Pártban (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péternek egyszerűbb valótlanságot állítani, mint konkrét programot kidolgozni (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter a helyére került egy időre

 Takács Péter válaszul egy olyan bejegyzésben tette helyre a Tisza Párt elnökét, amelyet egy darabig biztosan emlegetni fog.

Hallottunk végre egy konkrét választási ígéretet! Ha Tisza-kormány lesz (egyébként nem lesz), soha egyetlen vízvezetékben sem fog vízkő lerakódni és rendeleti úton tiltod meg a baktériumoknak, hogy a vízköves felszínen elszaporodjanak. Bravó! Hát te tényleg mindenhez értesz! Nem csupán kiváló napraforgó-szakértő, briliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy

– vetette oda Magyar Péternek, majd hozzátette, hogy ahelyett, hogy megint egy magyar kórház ellen lázítana, inkább tájékozódnia kellene arról, hogy mi történik valójában. Takács Péter ugyanakkor kiemelte, a kórház összes dolgozója azon van addig is, hogy az ellátásra szorulók minden orvosi beavatkozást helyben megkaphassanak a megyei kórházban. Hála nekik, még ha a kórház egy kis részét érintő átmeneti vízkorlátozás kellemetlenséggel jár is, nem kell másik vármegyébe menni, Székesfehérváron is mindenki hozzájut az állapotának megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

A képmutatás mesterei

Magyar Péter úgy indított hadjáratot az egészségügy ellen, hogy az ő képviselője szólta el magát az Európai Parlamentben, mondván, hogy ami az embereknek rossz, az a Tiszának jó, ez a feladatuk. Kollár Kinga büszkén számolt be arról is, hogy hány kórházat sikerült megfosztani a támogatásoktól. Egy bizottsági felszólalásában úgy fogalmazott: 

magyarként azt kell mondanom, [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.

Takács Péter egyébként akkor tételesen is bemutatta, milyen kórházi fejlesztések csúsztak a Tisza Párt brüsszeli kampánya miatt.

Kórházi ámokfutás

Magyar Péter a baloldali sajtó egészségügy elleni hecckampányába csatlakozott be még tavaly nyáron, ugyanis az uborkaszezonban, július végén több cikk is megjelent arról, hogy egyes kórházakban elromlott néhány klímaberendezés. A helyzetet egyébként napok alatt megoldották, mint arról Takács Péter nyilatkozott július végén: „az extrém hőhullám alatt fellépő műszaki hibák többségét már elhárították, még olyan kisebb fennakadás lehet, amit alkatrészhiány okoz, de érdemi hatása ennek a betegellátásra már nincsen”.

A Tisza Párt elnöke augusztus közepén kezdte körútját, előbb a Szent János kórházba, majd a budapesti Péterfy Sándor utcai kórházba ment el, ahol videózott és élőben jelentkezett be. Az akció már első látásra is jogi aggályokat vetett fel, hiszen a videókban felismerhetőek lehettek volna a kiszolgáltatott helyzetben levő páciensek vagy hozzátartozók, vagy éppen az ellátást végzők. Mindezt megerősítette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) közleménye is.

A kórházi ámokfutás csúcspontja volt, amikor Magyar Péter a Honvédkórház Speciális Rendeltetésű Centrumát egyfajta „VIP-részlegnek” titulálva próbálta lejáratni. A Tisza Párt elnökét azonban gyorsan helyreigazította Takács Péter, kiemelve, hogy nincs semmiféle „VIP-osztály”. 

– Itt olyan betegek kezelése zajlik, akiknek biztonsági szempontból indokolt a fokozott védelme: humanitárius program keretében Magyarországra szállított ukrán sebesültek; misszió során megsérült szövetséges NATO-országok katonái; szolgálatteljesítés közben sérülést szenvedett, bűnszervezetbe beépült rendőrök és – ahogyan ez minden országban bevett gyakorlat – a nemzetbiztonsági szempontból különösen védendő állami vezetők – szögezte le az egészségügyért felelős államtitkár. Szavait a kórház igazgatója is megerősítette, kiemelve, hogy a centrumban ugyanazok az orvosok dolgoznak, akik a Honvédkórházban is, a betegek pedig ugyanolyan szobákban vannak elhelyezve, és a koszt is ugyanaz.

Magyar Péter mindig lebukik a hazugságaival

Magyar Péter mindig lebukik

Takács Péter felháborodásának hangot adva kijelentette: különösen nagy pofátlanság, hogy éppen Magyar hergel VIP-ellátást emlegetve, hiszen ha valaki, ő szakértője a VIP-életérzésnek. – Nem is olyan rég még pontosan te voltál az, aki minden egyes alkalommal VIP-ellátást követelt ki magának, rokonainak, barátainak – üzente az államtitkár Magyarnak.

Magyar Péter még Varga Judit akkori igazságügyi miniszter férjeként többször is igyekezett különleges ellátást igényelni hozzátartozóinak – rendelési időn kívül.

Magyar Péter módszeresen hazudott a kórházlátogatásról szóló posztjaiban. A Heim Pál Gyermekkórházban például olyan szobáról készítettek előnytelen képeket, amely épp felújítás alatt állt. A Tisza Párt elnöke azt hazudta, hogy a Szent Imre kórházban szakdolgozóhiány miatt szünetelt a betegfelvétel egy forró nyári napon, ám a valóság azt volt, hogy az erős hőhullám miatt a belgyógyászat megtelt szívbetegekkel, így nem tudtak új pácienseket felvenni. Ellátatlanul azonban senki sem maradt, a mentők minden egyes beteget átszállítottak vagy a Dél-pesti Centrumkórházba, vagy valamelyik másik ügyeletes kórházba.

A Tisza TikTok-dokija is beszállt

Kulja András tiszás európai parlamenti képviselő is beszállt Magyar Péter hadjáratába, amikor azzal vádaskodott, hogy a Péterfy kórházban hemzsegnek a csótányok. A kórház akkor azt közölte, hogy 

nincs csótány a betegellátási területeken, különösen nem a műtőkben vagy a steril környezetet igénylő helyiségekben, ahogy azt Kulja András posztjaiban állítja.

A műtéti ellátás biztonsága és sterilitása minden esetben maximálisan biztosított. A Péterfy kórház folyamatosan és szervezetten védekezik a kártevők, így a csótányok ellen. Az erre szakosodott céggel rendszeres, dokumentált irtásokat végzünk, az előírásoknak és szakmai protokollnak megfelelően.

Hozzátették, hogy ha csótányt észlelnek a kórházban, az azért lehetséges, mert Budapest belvárosának egészét érinti a csótányhelyzet, amely az utóbbi időszakban súlyosbodott. Felhívták a figyelmet, hogy 

a fővárosi önkormányzat felelőssége a közterületeken, csatornahálózatban és társasházakban terjedő kártevők irtása. Az elmúlt években sajnálatos módon nem történt meg a szükséges, átfogó irtás, amely a lakók és intézmények védelmét szolgálná.

A probléma tehát nem egy-egy intézmény hibája, hanem egy komplex városüzemeltetési mulasztás következménye. A közösségi médiában terjesztett képek és leírások a valósággal ellentétesek, egyes esetekben manipulatív módon beállított felvételek. Ezek célja a kórház jó hírének aláásása és pánikkeltés.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

