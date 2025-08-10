Magyar Péter kórházi ámokfutásai mögött elképesztő képmutatás áll

Politikai előnyt vár Magyar Péter azokkal a hazugságokkal és ferdítésekkel, amelyeket a magyarok hergelésére használ az egészségügy kapcsán. Szinte minden hétre jut egy olyan arcpirító hazugsága, amellyel megtévesztheti az embereket. Legutóbb a székesfehérvári megyei kórházról lódított egy nagyot. Az intézmény egyik épületében egy kórokozó jelenléte miatt a vízhálózat fertőtlenítését rendelték el, és erre az időre vízkorlátozást vezettek be. Magyar Péter ezt próbálta meglovagolni azzal, hogy folyamatosan álhíreket próbált lenyomni az emberek torkán.

Magyar Péternek egyszerűbb valótlanságot állítani, mint konkrét programot kidolgozni ( Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter a helyére került egy időre

Takács Péter válaszul egy olyan bejegyzésben tette helyre a Tisza Párt elnökét, amelyet egy darabig biztosan emlegetni fog.

Hallottunk végre egy konkrét választási ígéretet! Ha Tisza-kormány lesz (egyébként nem lesz), soha egyetlen vízvezetékben sem fog vízkő lerakódni és rendeleti úton tiltod meg a baktériumoknak, hogy a vízköves felszínen elszaporodjanak. Bravó! Hát te tényleg mindenhez értesz! Nem csupán kiváló napraforgó-szakértő, briliáns informatikus, hanem parádés épületgépész is vagy

– vetette oda Magyar Péternek, majd hozzátette, hogy ahelyett, hogy megint egy magyar kórház ellen lázítana, inkább tájékozódnia kellene arról, hogy mi történik valójában. Takács Péter ugyanakkor kiemelte, a kórház összes dolgozója azon van addig is, hogy az ellátásra szorulók minden orvosi beavatkozást helyben megkaphassanak a megyei kórházban. Hála nekik, még ha a kórház egy kis részét érintő átmeneti vízkorlátozás kellemetlenséggel jár is, nem kell másik vármegyébe menni, Székesfehérváron is mindenki hozzájut az állapotának megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

A képmutatás mesterei

Magyar Péter úgy indított hadjáratot az egészségügy ellen, hogy az ő képviselője szólta el magát az Európai Parlamentben, mondván, hogy ami az embereknek rossz, az a Tiszának jó, ez a feladatuk. Kollár Kinga büszkén számolt be arról is, hogy hány kórházat sikerült megfosztani a támogatásoktól. Egy bizottsági felszólalásában úgy fogalmazott:

magyarként azt kell mondanom, [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.

Takács Péter egyébként akkor tételesen is bemutatta, milyen kórházi fejlesztések csúsztak a Tisza Párt brüsszeli kampánya miatt.