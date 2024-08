Hungarian Dick a kórházban (1. rész)

Magyar Péterről lesz szó, a Hungarian Dickről, aki (nem létező) lelke mélyén már Kedves Vezetőnek látja magát, s aki most éppen a kórházakat látogatja, hogy beszámoljon rettenetes tapasztalatairól – szóval erről a gazemberről lesz szó, úgyhogy szorítsanak illatos keszkenőt az orruk alá.

És akkor most elmeséljük és bemutatjuk, hogyan és miben hazudozik a mi kicsike, szánalmas Hungarian Dickünk. Gátlástalanul és mindenben. Íme, a tények: Magyar elment a Honvéd Kórházba és kiakadt, hogy nem engedték be a VIP-részlegbe – ami amúgy nincs, nem létezik, az igazgató úr eléggé érthetően és szabatosan elmagyarázta az alaphelyzetet a Gyurcsányék alatt létrehozott részlegről, ahol többek között ukrán katonákat, magyar terrorelhárítókat és rendőröket, valamint különlegesen védett személyeket ápolnak, ennek megfelelő különleges intézkedések mellett.

Más különleges ott nincs.

Ugyanazok az orvosok, ugyanazok a szobák, ugyanaz a koszt. Ismétlem, az igazgató úr tökéletesen elmondta mindezt. Persze ez a gátlástalan gazember nem azért járja a kórházakat, mert bármi is érdekli és tényleg valódi információkat akar gyűjteni. Nem, ő azért megy el a kórházakba, hogy összevissza hazudozzon, és előadja a leggátlástalanabb, legundorítóbb prolihergelést.

Amúgy szeretném látni, ahogy Magyar bemegy bármelyik nyugati katonai kórházba, és ott elkezd utasításokat osztogatni, meg megpróbál bemenni oda, ahol mondjuk az adott ország titkosszolgálatának embereit, hadseregének katonáit, államának vezetőit ápolják. Úgy rúgnák ki, mint macskát sz…rni. S például az Egyesült Államokban eleve be sem mehetne semmilyen kórházba, mert ott aztán tényleg egészen különleges engedély kell az ilyesmihez, amit ritkán adnak ki, és nagyon meg kell indokolni a látogatás célját és okát. A prolihergelés mint cél és ok nem lenne elegendő.

De ha már a Honvéd nem létező VIP-részlege: ez a gátlástalan gazember nemrég még saját magának és a családjának követelt különleges ellátást és mindenféle VIP-részleget – nem fogják kitalálni, hát elmondom: a volt feleségére hivatkozva!

Lássunk néhány konkrét esetet. Nagyapjának, (jog)Erőss Pálnak éppen a Honvédban intézett „VIP-ellátást”, ami arról szólt, hogy nekik rendelési időn kívül, de adj’ uramisten, most azonnal kell ám szemészeti ellátás. Hivatkozási alap: a (volt) feleség… Aztán nagyanyjának, Erőss Pálné született Mádl Teréziának intézett különleges ellátást, sms-ben közölte az illetékessel, hogy a nagyit ne a Jánosba vigyék, hanem menjen ki hozzá a Kapás utcai ügyelet, mert – most figyeljenek! – „az ismert okok miatt nem akarok mentőt hívni hozzá”. Majd kiderült, hogy muszáj mentőt hívni. Ekkor azzal állt elő ismét, hogy a nagyit ne a területileg illetékes és ügyeletes János-kórházba vigyék, hanem a Korányiba, mert ott már tavasszal elintézte, hogy egyszemélyes intenzíven legyen és lehessen 24 órán keresztül látogatni, és ugyanezt kellene most is elintézni. El ne felejtsük: mindezt karácsony szent napján! Hivatkozási alap: a (volt) feleség…

Ugyanígy járt el akkor is, amikor a gyerekeit vitte a Bethesdába. Hivatkozási alap ugyanaz. Akkor valamiért nem zavarta a különleges ellátás, a különleges bánásmód meg a VIP-részleg ezt a gazembert.

Az sms-eket láttam, azok mind megvannak, nem lehet letagadni egyet sem. Persze még az elképzelhető, hogy „a Tóni” éjszaka ellopatta Dick telefonját, ilyen tartalmú sms-eket küldött szerteszéjjel, majd a telefont visszacsempészte még hajnalban, mindezt azért, hogy most legyen mire hivatkozni. Ám ha mégsem ez történt, akkor a narcisztikus pszichopata nemrégiben fürdött a VIP-ellátásban.

Most meg odaáll a Honvédba, és mondja, amit mond. Vannak ilyen „emberek”. Csak az a kérdés, mit kell velük csinálni.

És még egy érdekes adalék: Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebookján rea­gált a gazember hazugságaira, majd a Facebook nem engedte hirdetni ezt a bejegyzését – de legyünk pontosak, és idézzük a Facebook Takács Péternek küldött üzenetét:

A hirdetés nem jeleníthető meg. Módosítsd a hirdetést vagy erősítsd meg a személyazonosságod. Elképzelhető, hogy a hirdetésedet azért utasítottuk el, mert politikusokat vagy olyan kényes társadalmi kérdéseket említ, amelyek befolyásolhatják a közvéleményt, a szavazásokat, illetve egy választás vagy egy folyamatban lévő jogszabályalkotás eredményét. Társadalmi kérdésekről, választásokról vagy politikáról szóló hirdetések megjelenítésére vonatkozó szabályzatunk értelmében először engedélyt kell kapnod ezek futtatására. Ehhez meg kell erősítened a személyazonosságodat, és létre kell hoznod egy megnevezést, amelyben felsorolod, kik finanszírozzák a hirdetésedet.

Na, ehhez mit szólnak? Jó, mi? És amikor a mi kis szánalmas bulibárónk beír a Facebookjára bármilyen politikai hazugságot és prolihergelést, vajon szokott ilyen üzeneteket kapni? Ja! Majd elfelejtettem:

Ceglédi Zoltán politikai elemző egy Facebook-bejegyzésében rámutatott arra, hogy globalista körök rendkívüli módon támogatják az agresszív Magyar Pétert, ugyanis míg a globalista, háborúpárti baloldali figura kritikusait letekeri a Facebook, addig Magyar Péter oldalát elképesztő mértékben támogatja a közösségimédia-óriás. Természetesen ez azért történhet meg, mert Magyar EP-listájának a második jelöltje Dávid Dóra, aki a Facebook anyacégének jogtanácsosa Londonban.

Bár aki ilyesmire gondol, az nyilván… ­„Tóóóóóniiiiii!!!!!”.

És akkor lássuk Dick legocsmányabb hazugságait.



1. Heim Pál Gyermekkórház

Egy olyan részlegbe ment be, amit most újítottak fel, még nincs átadva, értelemszerűen ott semmilyen betegellátás nem folyik, még szárad a fúga a csempén. A rohadék ott készített felvételeket és hazudta bele az ország képébe, hogy nincs szappan, vécépapír meg fertőtlenítő. Nincs, mert nincs még miért legyen.



2. Szent Imre-kórház

Odamegy a Szent Imrébe, és arról beszél, hogy „nővérszakdolgozó-hiány miatt” szünetel a betegfelvétel. Ezzel szemben a valóság és az igazság a következő: aznap (és az előző napokon) olyan erős hőhullám volt, hogy különböző szívbetegekkel egyszerűen megtelt a belgyógyászat, így és ezért másnap reggelig szünetelt a betegfelvétel. Ám a mentők minden egyes beteget átszállítottak vagy a Dél-pesti Centrumkórházba, vagy valamelyik másik ügyeletes kórházba, tehát egyetlenegy beteg sem maradt ellátatlanul. S hogy mindez miképpen volt lehetséges egyáltalán? Úgy, hogy a mentőszolgálatnál rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű esetkocsi. S miért áll rendelkezésre? Azért, mert

ez a kormány ezeregyszáz (1100) mentőautót szerzett be, lecserélte az összes régit és bővítette a flottát. De vajon mennyivel bővítették ezt a flottát a Gyurcsány- meg a Bajnai-korszakban? Mondom: nulla, azaz nulla darab gépkocsival.

De azért akkor is történt intézkedés, méghozzá ez: akkoriban törvény szabályozta, hogy egy mentőautó mennyi ideig futhat, mennyi ideig lehet használatban. A törvény akkor ezt nyolc évben maximálta. Mit csináltak a komcsi-libsik? Felemelték tizenhárom (13) évre a maximum használati időt!

Ne mondja senki, hogy nem kreatív megoldás. Amúgy nem pusztán az a baj, hogy egyet sem vettek, hanem az, hogy hagyták teljesen lerohadni az egészet, így a szocik alatt a használható mentők száma folyamatosan csökkent.



3. Péterfy Sándor Utcai Kórház

Ez az egyik legocsmányabb performansza ennek a gátlástalan gazembernek – figyeljenek erősen! Odaállított vagy öt tévéstábbal, erre a kórház közölte, hogy a tévéstábok nem mehetnek be csak úgy forgatni, ahhoz külön engedélyre van szükség – mint amúgy a civilizált világban mindenhol.

A „képviselő úrnak” van engedélye, mert EP-képviselő, ő bemehet, viheti magával a kis utánfutóját, a Kulja Bandikát, meg azt a kísérőjét, aki felvehet bármit, amit akar, de a többiek nem mehetnek be. De hát ezek nem olyanok ám, akik értenek a szóból, nyomultak be a kórházba, agresszíven, erőszakosan, magyarpéteresen. S ekkor a biztonsági őr rátekert egy láncot a bejárati ajtóra belülről, így akadályozva meg, hogy a tévés hiénák engedély nélkül betoszuljanak.

S hogy mi történt ezután? Mondom: Magyar meg a Kulja lefilmezték magukat az ajtón belül, hogy látható legyen a lánc, majd azt mondták, hogy őket KIZÁRTÁK a Péterfyből. Jó mi? Bangóné-effektus – már ha emlékeznek még, mit is mondott az a másik idióta, amikor éppen betörtek a tévészékházba. Azt mondta:

„Te Ági, k…rva erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé, és tarkóra rakjuk a kezünket!”

Aztán lefeküdtek…

Na, hát most Magyar meg Kulja hazudta, hogy éppen kizárták a Péterfyből, méghozzá a „kormány utasítására”. Holott nem zárta ki őket senki sehonnan, a felvételt is odabent készítették. S amúgy sem kizárni kellett ezeket, de bezárni kellett volna, amennyiben van a Péterfyben „idegelme”.

(Folytatjuk)