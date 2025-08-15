Szeressétek a gyerekeket!

Fiatalság bolondság – gyakran dobálózunk ezzel a szállóigével. Tévesen, a latin eredeti – iuventus ventus – ugyanis szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy a fiatalság szél: heves, gyakran meggondolatlan, ugyanakkor benne van e kifejezésben az általa leírt létállapot illanósága.

Ezért nem érdemes armageddoni tónusú drámai jelzőkkel illetni a fiatalokat úgy általában.

Ha így teszünk, akkor máris bekaptuk a külföldi pénzből fizetett liberális propagandamédia horgát.

Ha elhisszük azt a hazugságot, hogy a fiatalok mind tornából fölmentett kis libsi taknyosok, degenerált hülyék, és e tévhitre jól kiszámítható átkozódásokkal reagálunk, akkor a külföldi pénzből fizetett liberális propagandamédia és finanszírozói elérték céljukat, hiszen úgy vágnak árkot a nemzetbe, hogy a legjobb szándékkal, a legszentebb indulattal magunk is a megosztás eszközeivé válunk.

Ez pedig a nagy szétdobáló, vagyis a széthúzásban, a gyűlölet magjának szorgos elvetésében és keltegetésében érdekelt sátán diadala. Az ördög mindig ott rejtőzik a könnyű csábításokban, így az egyes fiatalok korszellemből előtüremkedő nihilizmusa láttán első indulatból kikívánkozó nemzedéki anyázásban.

Ne szerezzük meg neki és emberszabású fegyverhordozóinak azt az örömöt, hogy olyanná válunk, amilyenné egyébként magunktól sosem akarnánk válni! Ehelyett vegyünk mély levegőt, és miközben lassan, komótosan kifújjuk, nézzük meg a valóságot magát!

Elsőként szögezzük le: nincs szélsőséges nemzedéki ellentét, nem igaz, hogy „a fiatalok” mind liberálisok, mind gyűlölik a magyar kormányt. Bármilyen elszántsággal sulykolja ezt a hazugságot a Telex, a 444 és a többi idegen zsoldban álló diabolikus propagandaszócső, az bizony csak hazugság marad.

Kétségtelen, hogy egynémely nyári tömegrendezvényen elő-előfordul a „mocskos Fidesz” skandálás. Egyes, magukat zenei előadóknak maszkírozó politikai propagandisták által kívülről hergelt és manipulált tömegpszichózis közepette megesik, hogy néhány tucat vagy akár pár száz dühös, éretlen, tájékozatlan, összezavart, útkereső (ahogy tetszik) kölyök felhevülten hülyeségeket kiabál. Nagy hiba és alapvető tévedés ezt mértékadó politikai véleménynyilvánításnak tekinteni, pláne hasonló hevülettel különböző helyekre eltanácsolni egy egész nemzedéket.