Erőszakra dresszírozva

Mi, normális emberek hajlamosak vagyunk elhűlve szörnyülködni a világháló bugyrait elárasztó primitív gyűlöleten, emberi méltóságukból kivetkőzött embertársaink embertelen megnyilvánulásain. Kétségtelen, hogy a habzó szájú, irracionális vérszomjjal szembesülni letaglózó élmény. Az is igaz, hogy a közösségi médiának nevezett verbális falfirkálás felnagyítja, -hangosítja, megsokszorozza és közvetlenül hozzáférhetővé teszi a bűzös indulatokat.

Ám ezek nem új keletűek.

A baloldal, amióta belépett a történelembe, az erőszakot a politikai érdekérvényesítés bevett eszközének tekinti.

A guillotine-t csattogtató jakobinus vérfürdő, a százmilliós bolsevista népirtások, az antifaterrorizmus a dogmatikus liberális és kommunista tanok természetes gyakorlatai. Vannak, akik, valószínűleg ismerethiány miatt, úgy tartják, hogy a kommunizmus eredendően szép, nemes eszme, csak hát a megvalósítása félresikerült. Ez teljes tévedés, mi több, hazugság. A pszichopata vörös tan ideo­lógiai alapvetése, Karl Marx és Friedrich Engels Kommunista kiáltványa nyíltan erőszakot hirdet. „A proletariátus, a mai társadalom legalsóbb rétege nem emelkedhetik fel, nem egyenesedhetik ki anélkül, hogy levegőbe ne röpítse a rétegeknek azt az egész felépítményét, amely a hivatalos társadalmat alkotja. […] A burzsoá családja természetesen elpusztul. […] A kommunisták nem titkolják nézetei­ket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el.”

Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy a mai baloldal is zihálva vágyja az erőszakot, a leszámolást a normális többséggel. Ezért történhet meg, hogy például Magyar Péter rajongói akasztással fenyegetik a közmédia riporterét, és a kormánypártok és támogatóik halálát kívánó fröcsögéssel okádják tele a világhálót.

Miért ne tennék? Hiszen az úgynevezett baloldali, liberális értelmiség bő száz éve uszítja őket Magyarországon. Akkoriban gróf Tisza István volt a gyűlöletpropaganda első számú céltáblája, ma Orbán Viktor. És bár a rendszerváltozás-szerűség kezdetén azt hittük, hogy legalább a megfélemlítés, a fenyegetés rendszerének vége lesz, csalódnunk kellett.