idezojelek
Vélemény

Erőszakra dresszírozva

KERESZTES HADJÁRAT – A baloldal bármire képes a hatalomért, a gyűlöletpolitikával április után sem állnak le.

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
Cikk kép: undefined
erőszakbaloldalmédia 2025. 11. 21. 4:40
Fotó: Fortepan / Vimola Károly
0

Mi, normális emberek hajlamosak vagyunk elhűlve szörnyülködni a világháló bugyrait elárasztó primitív gyűlöleten, emberi méltóságukból kivetkőzött embertársaink embertelen megnyilvánulásain. Kétségtelen, hogy a habzó szájú, irracionális vérszomjjal szembesülni letaglózó élmény. Az is igaz, hogy a közösségi médiának nevezett verbális falfirkálás felnagyítja, -hangosítja, megsokszorozza és közvetlenül hozzáférhetővé teszi a bűzös indulatokat.

Ám ezek nem új keletűek. 

A baloldal, amióta belépett a történelembe, az erőszakot a politikai érdekérvényesítés bevett eszközének tekinti. 

A guillotine-t csattogtató jakobinus vérfürdő, a százmilliós bolsevista népirtások, az antifaterrorizmus a dogmatikus liberális és kommunista tanok természetes gyakorlatai. Vannak, akik, valószínűleg ismerethiány miatt, úgy tartják, hogy a kommunizmus eredendően szép, nemes eszme, csak hát a megvalósítása félresikerült. Ez teljes tévedés, mi több, hazugság. A pszichopata vörös tan ideo­lógiai alapvetése, Karl Marx és Friedrich Engels Kommunista kiáltványa nyíltan erőszakot hirdet. „A proletariátus, a mai társadalom legalsóbb rétege nem emelkedhetik fel, nem egyenesedhetik ki anélkül, hogy levegőbe ne röpítse a rétegeknek azt az egész felépítményét, amely a hivatalos társadalmat alkotja. […] A burzsoá családja természetesen elpusztul. […] A kommunisták nem titkolják nézetei­ket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el.”

Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy a mai baloldal is zihálva vágyja az erőszakot, a leszámolást a normális többséggel. Ezért történhet meg, hogy például Magyar Péter rajongói akasztással fenyegetik a közmédia riporterét, és a kormánypártok és támogatóik halálát kívánó fröcsögéssel okádják tele a világhálót.

Miért ne tennék? Hiszen az úgynevezett baloldali, liberális értelmiség bő száz éve uszítja őket Magyarországon. Akkoriban gróf Tisza István volt a gyűlöletpropaganda első számú céltáblája, ma Orbán Viktor. És bár a rendszerváltozás-szerűség kezdetén azt hittük, hogy legalább a megfélemlítés, a fenyegetés rendszerének vége lesz, csalódnunk kellett.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alig fél évvel a szabadnak mondott első választások után a taxisblokádnak nevezett puccs­kísérlettel támadtak a nemzetre, erőszakkal próbálva megragadni a hatalmat. A liberális, baloldali propaganda hevesen izzó gyűlölettel uszított az akkori magyar kormány és pártjai meghatározó politikusai ellen, különösen Csurka Istvánt gyalázták-rágalmazták nem szűnő indulattal, nyíltan programba adva, hogy a nagy írót, az MDF akkori alelnökét idegösszeomlásba kell hajszolni.

Ha az úgynevezett értelmiség ezt következmények nélkül tehette, miért ne merészkedett volna még messzebb az aljanép? A Hétköznapi Csalódások nevű kommunista, tehát közönségét ember- és életellenes ideológiával fertőző „zenekar” már Csurka István felakasztására szólított fel. Paizs Miklós egy 2004-ben megjelent számában hosszan sorolja, kivel mit kellene csinálni: 

„Orbán Viktort élve megnyúzni, Lovas István kibelezni, kiherélni, Kövér Lászlót lámpavasra kötni, Csurka Istvánt jégcsákánnyal ütni, Bencsik Andrást késhegyre szúrni, az összes Magyar Nemzet-est fejbe rúgni.”

Ám a pokol igazán Orbán Viktor első kormányalakítása után szabadult el. Az SZDSZ és körei soha nem fogják neki megbocsátani, hogy a Fidesz a szerves érési folyamata során faképnél hagyta a liberális világot, felismerve annak magyarellenes veszélyeit, és mindig gyűlölni fogják, mert tudják, hogy a miniszterelnök ismeri őket, a veséjükbe lát.

A baloldal gyakran vádolja a keresztény magyar tábort azzal, hogy szörnyű mélységekbe rántotta a közbeszéd színvonalát. Ez is nagy történelmi hazugságaik egyike. Ha van is néha indulat a jobboldalon, az mindig kiprovokált következmény. A mélységeket ők nyitották meg azzal, hogy tenyérbemászó belpesti gőggel üldözendő páriának minősítették a konzervatív, hazafias oldalt, és elfogadottá tették a trágár gyalázkodást, a megbélyegzést, az erőszakra uszítást. Az azóta elhunyt Tamás Gáspár Miklós már 1996-ban programba adta, hogy „matricát kell ragasztani azokra az újságosbódékra, amelyek a Magyar Fórumot, a Hunniát, a Pannon Frontot és a többi mocsadékot árulják, itt fasiszta, fajüldöző, hazafiatlan sajtótermékeket árusítanak. Még az is előfordulhat, hogy egy kis polgári engedetlenség keretében fölborogatjuk azokat a standokat, ahol a rasszista trágya bűzlik.”

E hangvétel semmivel sem emelkedettebb, mint az O1G-jelmondat. Ami egyébként nem Simicska Lajos szellemi (vég)terméke, hiszen az SZDSZ Beszélő című propagandalapjának 1999 februári számában Vágvölgyi B. András, a Magyar Narancs akkor nemrég leköszönt főszerkesztője már úgy fogalmazott: „Orbán lett a magyarországi cinikus keménykedés viselkedés- és politikai kultúrájának szimbóluma, tehát […] a (politikai) gecizmus oltárképén a főalak.” Igaz, ezt a világháló még nem tudta világgá spriccelni, nem úgy, mint Simicska fröcsögését, akinek fia később aberrált szadizmusról álmodozva úgy fogalmazott a Fideszről és a kormánypártiakról, hogy „milliméterenként lesz levágva a f…szuk, és ennek minden másodpercét majd az adott pillanatban élvezni fogjuk”. Az SZDSZ-univerzumban szelíd szavú gondolkodóóriásnak képzelt középszerű író, az azóta elhunyt Konrád György is odáig ragadtatta magát 2018-ban feneketlen gyűlöletében, hogy „rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova”.

Puccsról is álmodozik ez az erőszakot legitimálni igyekvő torzult lelkű értelmiség. A Clinton klán lieblingje, a magyarországi születésű Charles Gati 2012-ben úgy vélte, „igenis vannak lehetőségek arra, hogy a kormányt – ha lehet, demokratikus módon, ha nem lehet, másképpen – elmozdítsák”.

Ennek felturbózott változata az amúgy állami fenntartású Eötvös Loránd Tudományegyetem jogszociológusa, Fleck Zoltán puccsra hívó hangoskodása: „Forradalomra van szükség, nem kormányváltásra, […] akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében.” Esetében sem újdonság ez persze, már 2022-ben arról álmodozott, hogy ellenzéki választási győzelem esetén „időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről”, hogy „gyors, minimalista, sebészi pontosságú” államcsínnyel „félreállítsák” a legfőbb ügyészt, az alkotmánybírókat és másokat, az ellenzéki többségű Ország­gyűlés pedig rendeleti úton irányítva megsemmisítené az alaptörvényt.

Ugyanerre, az alaptörvény törvénysértő megsemmisítésére uszít Vörös Imre jogtudor is. Azt most hagyjuk, hogy a büntető törvénykönyv 254. paragrafusa („aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő”) értelmében fent nevezetteknek bíróság előtt kellene állniuk, mert nem ők az egyetlenek, akiket felelősségre kellene vonni. A Népszava című bolsevista harci harsona propagandistája, Batka Zoltán Szamuely fénykorát idéző stílusban kinyilatkoztatta, hogy „a Fidesz egy sunyi, rohadt ellenség, arra hajtanak, hogy a ti károtokra megszedjék magukat, […] az ilyenekkel szemben csak háborús politikának van értelme. […] ez egy háború, ők pedig az ellenség. […] A magyar ellenzéknek nem sóhajtozni kell a 2010 előtti polgári élet után, hanem az ukránokról példát venni.”

Ez ma a magát mértékadó, demokratikus értelmiségnek hazudó liberálbolsevista program: puccs, erőszak, jogtiprás.

 Erre uszítják, erre dresszírozzák, ehhez szoktatják elvakult rajongóikat. Ne higgyük, hogy a jövő áprilisi választást követően nem próbálják még magasabbra korbácsolni a mesterségesen, hazug propagandával keltett indulatokat!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekTrump-Orbán-csúcs

Európa a patrióta erőké lesz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekTisza Párt

Amiért Orbán Viktor „kel és fekszik”

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutball világbajnokság

Túl a mélyponton: ezt hozta a futballdiplomácia

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu