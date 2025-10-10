idezojelek
Az antifák potenciális gyilkosok

KERESZTES HADJÁRAT – A szélsőbaloldali terrorizmus összeér a brüsszeli globalizmussal.

Botrányos körülmények között nem adta ki a visszaeső erőszakos bűnöző, Ilaria Salis olasz képviselő mentelmi jogát az Európai Parlament. Mint ismert, 

2023 februárjában Budapesten a hírhedt nemzetközi terrorszervezet, az Antifa nem egészen két nap alatt öt brutális orvtámadást követett el kilenc, általuk szélsőjobboldalinak vélt ember ellen. Áldozataikat – akik között német és lengyel turisták is voltak, ráadásul a nőket sem kímélték – gyáván, hátulról, falkában lerohanva rugdosták, gumikalapácsokkal, ólmos kesztyűkkel, a köznyelvben viperaként ismert teleszkópos ólmos bottal ütötték-verték, tudatosan a fejükre is célozva.

A brutális orvtámadásokat – amelyek orvosi szakvélemények szerint akár halált is okozhattak volna – tizenkét német, három olasz, egy szír és egy albán Antifa-terrorista követte el. Közülük a 2023. február 12-én Budapesten letartóztatott Tobias Edelhoff, miután az előkészítő tárgyaláson beismerte bűnösségét, első fokon három év fegyházbüntetést kapott, másodfokon azonban mindössze egy év és tíz hónap börtönre enyhítették a büntetését. Ezt tavaly decemberben letöltötte, így a magyar rendőrség átadta a német hatóságoknak. Hazájában előzetes letartóztatásba helyezték, mivel több bestiális bűncselekmény miatt folyik eljárás az egyik különösen embertelen Antifa-csoport, az úgynevezett Hammerbande (kalapácsos banda) egyik kiképzőjének tartott férfi ellen.

A korábban szintén több erőszakos bűncselekmény miatt felelősségre vont Ilaria Salis tavaly júniusban egy olasz kommunista pártszövetség listáján európai parlamenti mandátumhoz és így mentelmi joghoz jutott. Ennek megvonását az Európai Parlament jogi és igazságügyi bizottsága szeptember 23-i ülésén 13:12 arányban elutasította,

 arra a vérlázító hazugságra hivatkozva, hogy a magyar bíróság Salis EP-képviselői tevékenységének „aláásására” indított eljárást – holott épp ellenkezőleg, Salisból a 2023 óta folyó bírósági eljárás zátonyra futtatása céljából csináltak EP-képviselőt bűnpártoló elvtársai. Kedden a végső szót kimondó európai parlamenti plenáris ülés is elutasította mentelmi joga felfüggesztését – ezen 306:305 arányban, tizenhét tartózkodás mellett újfent megvédték attól, hogy bíróságon kelljen szembesülnie bűneivel, és bár egy képviselő jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, az ülést vezető máltai, egyébként az Európai Néppárthoz tartozó Roberta Metsola nem volt hajlandó megismételtetni a szavazást.

A német Antifa-terroristák többsége – köztük a többszörösen visszaeső, börtönviselt, hazájában öt éve ismét körözött, azóta bujkáló erőszakos bűnöző, Johann Guntermann –, Nele Philippine Maya Aschoff, Emilie Samira Dieckmann, Paul Joscha Müntnich és öccse, Theo Linus Müntnich, ­Paula Leoni Pretzel, Luca Amelie Schaller, Moritz Christian Leopold Schröter és Clara Judith Wittkugel előzetes letartóztatásban vannak, Anna Christina Mehwald szabadlábon éli életét. Kérdéses, hogy Németország kiadja-e őket hazánknak, tekintettel a német állam és a militáns szélsőbaloldal cinkos összejátszására a Magyarország elleni rágalomhadjáratban. Hanna Schillert szeptember 26-án első fokon öt év szabadságvesztésre ítélte egy müncheni bíróság, az eljárás alatt azonban összesen 48 ezer euró művészeti díjban és ösztöndíjban részesítette a német oktatási minisztérium egy női hajszálakból szőtt lábtörlőért, amiben valamiféle feminista üzenetet véltek fölfedezni.

Az albán Rexhino Abazajt Finnországban letartóztatták, majd házi őrizetbe helyezték, ahonnan a bokájára helyezett nyomkövetőt levágva Franciaországba szökött. Ott ismét őrizetbe vették, majd szabadlábra helyezték, és megtagadták kiadatását hazánknak. Éli világát, miként az olasz Gabriele Marchesi, akit az olasz hatóságok ugyan letartóztattak, de a milánói fellebbviteli bíróság előbb házi őrizetbe engedte, majd onnan is kiengedték. A szír Zaid Altayebet Németországban előzetes letartóztatásba, majd szabadlábra helyezték, Franciaországba szökött, ahol jelenleg nyugodtan éli életét. A harmadik olasz Antifa-terrorista, Romeo Anselmi szökésben van.

Feltűnő, hogy 

ezek a bűnözők unatkozó középosztálybeli fiatalok, ráadásul megdöbbentően sok nő van köztük. Ez felveti a szüleik felelősségét is, akik mindeddig egyetlen szóval sem ítélték el a brutális orvtámadásokat, sőt nemrég a budapesti merényletekben érintettek családjai közös közleményükben áldozatokként állították be elfajzott utódaikat, és képesek voltak leírni, hogy – idézzük szó szerint! –: „együtt fogunk küzdeni egy erőszakmentes világért”.

Jelenleg egyetlen Antifa-terrorista, a 2023 decemberében Berlinben elfogott, tavaly nyáron hazánknak kiadott, hazájában fiatal kora ellenére már több erőszakos bűncselekmény miatt eljárás alá vont német Simeon Ravi Trux kénytelen szembesülni bűneivel. A magát néha nőnek képzelő, ezért nevét hivatalosan is Majára változtató férfi a németországi Antifa-hálózat talán legkegyetlenebb csoportjához, a Hammerbandéhoz tartozik. A 2016-ban létrejött bűnszervezet vezérét, Lina Engelt idén márciusban nevetségesen csekély, mindössze öt év három hónap szabadságvesztésre ítélte jogerősen a német legfelsőbb bíróság, noha több tucat, józan ésszel elképzelhetetlenül brutális bűncselekmény van a terrorbanda rovásán.

Kalapácsokkal, viperákkal verték félholtra áldozataikat, többek között az akkor már hetvenedik életévéhez közeledő Frank Magnitz brémai AfD-s Bundestag-képviselőt, de a nőket és a gyerekeket sem kímélték, pél­dául egy várandós édesanyát klórral öntöttek le. Életveszélyes sérüléseket okoztak: többszörös gerinctörés, koponyatörés, ácskapoccsal átszúrt arc, kalapáccsal szétvert boka és így tovább. Megesett, hogy csomagfutárnak vagy rendőrnek álcázva csöngettek be áldozataikhoz, máskor távollétükben törtek be lakásaik­ba, szétverték, feldúlták, lakhatatlanná tették azokat. Ezt pedig úgy tudták megtenni, hogy az Antifa beépült a német államigazgatásba, például a lipcsei városházára, ahol egy jogi ügyintézőként dolgozó bűnöző személyes adatokat szolgáltatott ki a terrorszervezetnek. De nemcsak az államigazgatással voltak kapcsolatban, hanem a világszerte terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárttal is.

A Fővárosi Törvényszéken a Trux ellen folyó eljárásban eddig napvilágra került tényekből az derül ki, hogy szó sem volt spontán, véletlenszerű orvtámadásokról. Áldozataikat, köztük két német és három lengyel állampolgárt előre kiválasztották, feltérképezték mozgásukat, hosszan követték őket, mielőtt lecsaptak. Ám ez újabb kérdéseket vet fel: kik voltak a tippadók a magyar áldozatokat illetően? 

Ki foglalt szállást a külföldi Antifa-bűnözők számára egy Kazinczy utcai apartmanban? Ki fizette utazásukat, szállásukat, itt-tartózkodásukat? Ki fizeti Trux elvtársainak folyamatos budapesti jelenlétét, milyen pénzből rontják a levegőt a tárgyalóteremben ezek a fiatal német férfiak és nők, akiknek egy része a bíróság előtt tüntet és hangoskodik? Alkérdés: miként tehetik ezt meg annak ellenére, hogy hazánkban szeptember 27. óta hivatalosan is terrorszervezetnek minősül az Antifa? Milyen kapcsolatban van velük a tüntetéseiket a rendőrségen bejelentő hírhedt kommunista, Vajnai Attila?

Addig is, amíg ezekre a kérdésekre választ kap a hazai közvélemény, egyértelműen ki kell mondanunk, hogy 

az Antifa terrorszervezet potenciális gyilkosok jól szervezett globális hálózata, amely – mint azt az Európai Parlament hányingerkeltő döntése is bizonyítja – nyíltan összeér a globalista politikai fősodorral. 

Ennek tudatában kell fellépni ellenük.

 

