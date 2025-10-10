Az antifák potenciális gyilkosok

Botrányos körülmények között nem adta ki a visszaeső erőszakos bűnöző, Ilaria Salis olasz képviselő mentelmi jogát az Európai Parlament. Mint ismert,

2023 februárjában Budapesten a hírhedt nemzetközi terrorszervezet, az Antifa nem egészen két nap alatt öt brutális orvtámadást követett el kilenc, általuk szélsőjobboldalinak vélt ember ellen. Áldozataikat – akik között német és lengyel turisták is voltak, ráadásul a nőket sem kímélték – gyáván, hátulról, falkában lerohanva rugdosták, gumikalapácsokkal, ólmos kesztyűkkel, a köznyelvben viperaként ismert teleszkópos ólmos bottal ütötték-verték, tudatosan a fejükre is célozva.

A brutális orvtámadásokat – amelyek orvosi szakvélemények szerint akár halált is okozhattak volna – tizenkét német, három olasz, egy szír és egy albán Antifa-terrorista követte el. Közülük a 2023. február 12-én Budapesten letartóztatott Tobias Edelhoff, miután az előkészítő tárgyaláson beismerte bűnösségét, első fokon három év fegyházbüntetést kapott, másodfokon azonban mindössze egy év és tíz hónap börtönre enyhítették a büntetését. Ezt tavaly decemberben letöltötte, így a magyar rendőrség átadta a német hatóságoknak. Hazájában előzetes letartóztatásba helyezték, mivel több bestiális bűncselekmény miatt folyik eljárás az egyik különösen embertelen Antifa-csoport, az úgynevezett Hammerbande (kalapácsos banda) egyik kiképzőjének tartott férfi ellen.

A korábban szintén több erőszakos bűncselekmény miatt felelősségre vont Ilaria Salis tavaly júniusban egy olasz kommunista pártszövetség listáján európai parlamenti mandátumhoz és így mentelmi joghoz jutott. Ennek megvonását az Európai Parlament jogi és igazságügyi bizottsága szeptember 23-i ülésén 13:12 arányban elutasította,

arra a vérlázító hazugságra hivatkozva, hogy a magyar bíróság Salis EP-képviselői tevékenységének „aláásására” indított eljárást – holott épp ellenkezőleg, Salisból a 2023 óta folyó bírósági eljárás zátonyra futtatása céljából csináltak EP-képviselőt bűnpártoló elvtársai. Kedden a végső szót kimondó európai parlamenti plenáris ülés is elutasította mentelmi joga felfüggesztését – ezen 306:305 arányban, tizenhét tartózkodás mellett újfent megvédték attól, hogy bíróságon kelljen szembesülnie bűneivel, és bár egy képviselő jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, az ülést vezető máltai, egyébként az Európai Néppárthoz tartozó Roberta Metsola nem volt hajlandó megismételtetni a szavazást.