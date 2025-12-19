idezojelek
Az ország tönkretételének programja

KERESZTES HADJÁRAT – A napvilágra került tiszás népnyúzó terv büntetőhadjárat a magyarok ellen.

Kivégezné, de legalábbis hosszú évtizedekre nyomorba döntené Magyarországot a sokáig titkolt, nemrég lelepleződött baloldali megszorítóprogram. A népnyúzó tézisgyűjtemény minden túlzás nélkül nevezhető nemzetpusztításnak, aminek célja – mivel az államháztartás helyzete még szemellenzős könyvelői megközelítésből sem indokolja a brutális adóemeléseket és elvonásokat – nyilvánvalóan az, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába önthessék, nem mellesleg kegyetlen bosszút álljanak rajtunk, amiért hazánk szembeszáll a migrációt támogató, háborúpárti, genderel­mebajos brüsszeli önkénnyel.

Ne legyen ugyanis kétsége senkinek: a magát Tiszának nevező alakulat a brüsszeli akarat magyarországi képviselője, lelkületében és tevékenységében lényegileg ügynökpárt. 

A kiszivárgott gazdasági program ennek megfelelően tönkretenné a magyar családokat, főképp a nemzet derékhadát adó középosztályt, de az átlagkereset alatti embereket is brutális terhekkel rogyasztaná meg. A népnyúzó program hamisítatlan bolsevik osztályharcos támadás a magyarság ellen.

Az önszerelmétől bódult Törpojáca persze elszántan tagadja, hogy neki és pártjának bármi köze lenne ehhez a programhoz. Mesterséges intelligenciával gyártott fideszes propagandáról ordít fülsértő orgánumával. Csakhogy a hírhedt baloldali bankár, Felcsuti Péter a mozgalmi propaganda kipróbált harcosával, Németh Péterrel társalogva a Klikk TV-ben beismerte, hogy ezt a programot ő és elvtársai gyártották a Tisza Pártnak. Amely ugyan Felcsuti szerint sajnálatosan visszatáncolt a földet sarkából kidönteni óhajtó forradalmi intézkedéssorozattól, de mi vagyunk olyan bizalmatlanok, hogy nem hiszünk az eltántorodásban.

Ahogy a rettenetes kardigánjairól ismert Lengyel László őselvtársnak sem hisszük el, hogy – mint a Hír TV-nek képes volt állítani – többedmagával pusztán saját szórakoztatásukra válogattak össze több száz oldalnyi gazdasági mészárlást, és kizárólag kedvtelésből írták oda az elejére a Tisztelet és Szabadság Párt nevét (ami persze úgy hazugság, ahogy van, mert sem tisztelet, sem szabadság nincs arrafelé). Lengyel őselvtárs ráadásul májusban maga dicsekedett azzal egy világhálós interjúban: 

bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.

Mármost, ha Felcsuti bankár elvtárs igazolja a népnyúzó program valódiságát, továbbá azon szerepel a Tisza-szekta neve, Lengyel őselvtárs pedig elismeri, hogy kormányra vágyva ő és körei hegesztették össze a vérfagyasztó szöveggyűjteményt, ráadásul az abban meghirdetett vagyonadóval korábban maga a szektavezér is fenyegetőzött, akkor meglehetősen nevetséges elszántan tagadni, hogy ez a program bizony az a program. Ennyit a népnyúzó iromány pedigréjéről, miheztartás végett. Hanem lássuk, mi is olvasható ki belőle!

Röviden összefoglalva: Magyarország elpusztítása. Igen, ez egy hazánk elleni kegyetlen gazdasági hadjárat terve. Szerényen számolva is 1300 milliárd forintot húznának ki mindannyiunk zsebéből elképesztő ötletekkel, trükkök százaival. 

Nem csak tokkal-vonóval felszámolnák az ingyenes egészségügyi ellátást és az állami nyugdíjszolgáltatást, spekuláns magáncégekhez kényszerítve minden ilyen befizetést, hanem már havi bruttó (!) 416 ezer forint esetében, tehát messze a jelenleg bruttó 687 ezer forintos átlagjövedelem alatt 22 százalékra emelnék a ma 15 százalékos személyi jövedelemadót, ami a szűkebben kereső középosztály jelentős részét a szegénység felé lökné.

 Ez azt jelentené, hogy a 416 ezer forintos bruttó fizetés nettója nem 280 ezer forint lenne, hanem csak alig több, mint 250 ezer. A valamivel az átlag fölött keresők esetében pedig évi 15 millió forint bruttó jövedelemtől 33 százalékra, vagyis a jelenleginek több mint duplájára emelnék az szja-t – ez teljesen ellentétes a Fidesz–KDNP azon elvi szándékával, hogy amint a körülmények lehetővé teszik, egy számjegyű, vagyis maximum 9 százalék legyen a személyi jövedelemadó kulcsa.

Kivéreztetnék a családokat is: harminc, felső jövedelmi sáv esetén pedig ötven százalékkal vágnák vissza az adókedvezményeket, vagyis sok családnál megdupláznák a gyermeknevelés költségeit. Mivel minden nemzet fizikai létalapja a népesedésen áll vagy bukik, túlzás nélkül kijelenthető, hogy a baloldal népnyúzó terve a magyarság pusztulásához vezetne.

A számos szellemi foglalkozású ember munkája után lerótt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, vagyis az ekhót is megsemmisítenék, garantáltan visszalökve ezzel tízezreket a kényszerű szürkefoglalkoztatásba. A munkáltatók által alkalmazottaik után fizetett szociális hozzájárulási adót is megszüntetnék, azt többféle járulékra bontanák szét, ráadásul ezeket a magánszemélyeknek is fizetniük kellene például a lakáskiadásból származó bevétel után – miközben nem szűnne meg a ma ilyen esetben fizetendő személyi jövedelemadó, és még jó, ha nem esne a 22 százalékos vagy még magasabb kulccsal sújtott jövedelemtartományba. A legtöbb embert foglalkoztató hazai közepes és kisvállalkozókra a mai 9 helyett 13,5, illetve 18 százalékos adót vetnének ki. Mindez túlzás nélkül halálos csapás lenne a magyar középosztályra.

A legbrutálisabb azonban az 500 millió forint vagy annál nagyobb összértékű vagyonra kivetendő évi 6,5 százalékos büntetőadó terve. Ennek alapját képezné minden ingatlan, minden 1600 köbcentiméternél nagyobb hengerűrtartalmú, vagyis akár teljesen átlagos, középkategóriás vagy annál is szerényebb típusba sorolható autó, minden értékes műtárgy, értékpapír, üzletrész, miegyéb.

Ezzel pedig nemcsak a tehetős vagy kifejezetten gazdag embereket fosztogatnák, hanem célkeresztbe kerülnének a gazdák is. Az ingatlan fogalmába ugyanis a termőföld is beletartozik, és idei átlagos hektáronkénti árral számolva már 227 hektártól évi 6,5 százalékot, vagyis az alsó értékhatár, 500 millió forint esetén évente 32,5 millió forintot taposnának ki minden gazdából, akinek a földtulajdona eléri vagy meghaladja az 500 milliót. Természetesen a büntetőadó alapjába beletartozik a termőföldön álló bármilyen építmény is, legyen az istálló, kocsiszín, terménytároló, feldolgozó, hűtőház, bármi. Így pedig már bőven 227 hektár alatt is évi 32,5 millió forinttól fosztanák meg a magyar gazdákat. De ugyanígy a 6,5 százalékos büntetőadóval sújtandó vagyonkörbe tartozik a népnyúzó program szerint minden vízi és légi jármű, tehát minden mezőgazdasági helikopter, drón, repülőgép is.

És van még tovább is – 32 százalékos általános forgalmi adóval sújtanák a dohánytermékeket és az alkoholos italokat. Vagyis 

azok a borosgazdák, akiknek akár néhány tucat hektár szőlőjük, palackozóüzemük, pláne vendégházuk van, az évi minimum 32 millió forint fölött még a megemelt áfával is megküzdhetnek. Nyilván nem kell különösebben ecsetelni, hogy milyen hatással lenne ez a kényszerű árképzésre, azáltal a turizmusra, amit ugyebár meghatároz a fizetőképes kereslet

– amit pedig a brutális szja-emelés, a kkv-k kizsigerelése és újfent az 500 millió forint fölötti vagyont sújtó büntetőadó befolyásol.

Egyszerűen és magyarul: olyan történelmi pusztítást irányoz elő a baloldali népnyúzó program, ami a legderűlátóbb megközelítéssel is évtizedekre nyomorba döntené a magyarokat. 

Ágoston Balázs
Ágoston Balázs
Pilhál György
idezojelekmagyar péter

Út a pszichiátriára

Pilhál György avatarja

Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk.

