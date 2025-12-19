Az ország tönkretételének programja

Kivégezné, de legalábbis hosszú évtizedekre nyomorba döntené Magyarországot a sokáig titkolt, nemrég lelepleződött baloldali megszorítóprogram. A népnyúzó tézisgyűjtemény minden túlzás nélkül nevezhető nemzetpusztításnak, aminek célja – mivel az államháztartás helyzete még szemellenzős könyvelői megközelítésből sem indokolja a brutális adóemeléseket és elvonásokat – nyilvánvalóan az, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába önthessék, nem mellesleg kegyetlen bosszút álljanak rajtunk, amiért hazánk szembeszáll a migrációt támogató, háborúpárti, genderel­mebajos brüsszeli önkénnyel.

Ne legyen ugyanis kétsége senkinek: a magát Tiszának nevező alakulat a brüsszeli akarat magyarországi képviselője, lelkületében és tevékenységében lényegileg ügynökpárt.

A kiszivárgott gazdasági program ennek megfelelően tönkretenné a magyar családokat, főképp a nemzet derékhadát adó középosztályt, de az átlagkereset alatti embereket is brutális terhekkel rogyasztaná meg. A népnyúzó program hamisítatlan bolsevik osztályharcos támadás a magyarság ellen.

Az önszerelmétől bódult Törpojáca persze elszántan tagadja, hogy neki és pártjának bármi köze lenne ehhez a programhoz. Mesterséges intelligenciával gyártott fideszes propagandáról ordít fülsértő orgánumával. Csakhogy a hírhedt baloldali bankár, Felcsuti Péter a mozgalmi propaganda kipróbált harcosával, Németh Péterrel társalogva a Klikk TV-ben beismerte, hogy ezt a programot ő és elvtársai gyártották a Tisza Pártnak. Amely ugyan Felcsuti szerint sajnálatosan visszatáncolt a földet sarkából kidönteni óhajtó forradalmi intézkedéssorozattól, de mi vagyunk olyan bizalmatlanok, hogy nem hiszünk az eltántorodásban.

Ahogy a rettenetes kardigánjairól ismert Lengyel László őselvtársnak sem hisszük el, hogy – mint a Hír TV-nek képes volt állítani – többedmagával pusztán saját szórakoztatásukra válogattak össze több száz oldalnyi gazdasági mészárlást, és kizárólag kedvtelésből írták oda az elejére a Tisztelet és Szabadság Párt nevét (ami persze úgy hazugság, ahogy van, mert sem tisztelet, sem szabadság nincs arrafelé). Lengyel őselvtárs ráadásul májusban maga dicsekedett azzal egy világhálós interjúban:

bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.

Mármost, ha Felcsuti bankár elvtárs igazolja a népnyúzó program valódiságát, továbbá azon szerepel a Tisza-szekta neve, Lengyel őselvtárs pedig elismeri, hogy kormányra vágyva ő és körei hegesztették össze a vérfagyasztó szöveggyűjteményt, ráadásul az abban meghirdetett vagyonadóval korábban maga a szektavezér is fenyegetőzött, akkor meglehetősen nevetséges elszántan tagadni, hogy ez a program bizony az a program. Ennyit a népnyúzó iromány pedigréjéről, miheztartás végett. Hanem lássuk, mi is olvasható ki belőle!