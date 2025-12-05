Régi-új baloldali családellenesség

A szervezett sátáni felbomlasztás eszközeként kiagyalt ideológiák sorában egyre agresszívabb a gyermek- és családellenesség. Rendszerszerű destrukcióval állunk szemben, ami a trón, az oltár, a nemzetek ledöntése és szétverése után magát az embert és annak természetes társadalmi struktúráit akarja kiforgatni teremtett ontológiai valóságából. Ennek része a megváltoztathatatlan bio­lógiai nem erőszakos megváltoztatásának agyréme, és ebbe a sorba tartozik az elszánt családellenesség is.

A népek, nemzetek isteni akaratból léteznek: mind sajátos, pótolhatatlan érték hordozója, amelyek fennmaradása ezért szükséges, rombolása pedig mélységes bűn. A nemzetek alapegysége pedig a család. Ennek fogalma, működése körül ugyan sok zavar és fontoskodó szétkenegetés tapasztalható az úgynevezett társadalomtudományokban, és az is igaz, hogy az évezredeken át jellemzően több nemzedék együttélésével működő családmodell jelentősen megváltozott a XX. században. Mindenesetre az isteni természettörvényből fakadó tény, hogy

a család legszűkebb értelemben egy férfi és egy nő, vagyis egy apa és egy anya szeretetközössége és az abból születő gyermek, gyermekek. Ez a közösség alapsejtje, ez az a mag, amiből a nemzet mindig újjászületik.

A szeretetközösség pecsétje pedig a házasság, lehetőleg nemcsak az anyakönyvvezető, hanem Isten szent színe előtt is – mert ez mélyebb, erősebb elköteleződést jelent, mint az élettársi együttélés.

Ezért szó szerint

létfontosságú, hogy Magyarország jogszabályokkal és számtalan gazdasági intézkedéssel védi és segíti a család intézményét, világossá téve, hogy a családot alapvető értéknek tartja. És pontosan ezért támadja a normalitás minden alapvető bástyáját ledönteni akaró baloldal annyi más mellett a család intézményét.

Nemrég például a Mérce című mélykommunista propagandaportál rontott rá a normalitásra Ahol a „család” nyer, a társadalom veszít című verbális ökölrázásával. A bolsevik Jámbor András által alapított, Antifa-szócsőként is működő portálon Szili Noémi olyasmiket hord össze, hogy

a Fidesz és Orbán Viktor eszményi családképe egy jó anyagi helyzetű, minimum három gyereket nevelő középosztálybeli nukleáris (»polgári«) család. […] Azonban az Orbán-kormány ezen belül is a jómódúbbakat részesíti előnyben. […] A kedvezményezettek köréből ugyanis a szegényebbek rendre kimaradnak.

Ennek természetesen az ellenkezője az igaz – a családvédelmi intézkedések hatására számos nehezebb helyzetű család is feljebb tudott lépni egyet, stabilizálva egzisztenciális helyzetét.