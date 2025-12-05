idezojelek
Vélemény

Régi-új baloldali családellenesség

KERESZTES HADJÁRAT – Kommunista ideológiával támadják a nemzet alapegységét, a magyar jövő zálogát.

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
Cikk kép: undefined
baloldalkommunistaSzili NoémicsaládcsaládpolitikafeministaAntifa 2025. 12. 05. 4:40
Fotó: Shutterstock
0

A szervezett sátáni felbomlasztás eszközeként kiagyalt ideológiák sorában egyre agresszívabb a gyermek- és családellenesség. Rendszerszerű destrukcióval állunk szemben, ami a trón, az oltár, a nemzetek ledöntése és szétverése után magát az embert és annak természetes társadalmi struktúráit akarja kiforgatni teremtett ontológiai valóságából. Ennek része a megváltoztathatatlan bio­lógiai nem erőszakos megváltoztatásának agyréme, és ebbe a sorba tartozik az elszánt családellenesség is.

A népek, nemzetek isteni akaratból léteznek: mind sajátos, pótolhatatlan érték hordozója, amelyek fennmaradása ezért szükséges, rombolása pedig mélységes bűn. A nemzetek alapegysége pedig a család. Ennek fogalma, működése körül ugyan sok zavar és fontoskodó szétkenegetés tapasztalható az úgynevezett társadalomtudományokban, és az is igaz, hogy az évezredeken át jellemzően több nemzedék együttélésével működő családmodell jelentősen megváltozott a XX. században. Mindenesetre az isteni természettörvényből fakadó tény, hogy 

a család legszűkebb értelemben egy férfi és egy nő, vagyis egy apa és egy anya szeretetközössége és az abból születő gyermek, gyermekek. Ez a közösség alapsejtje, ez az a mag, amiből a nemzet mindig újjászületik. 

A szeretetközösség pecsétje pedig a házasság, lehetőleg nemcsak az anyakönyvvezető, hanem Isten szent színe előtt is – mert ez mélyebb, erősebb elköteleződést jelent, mint az élettársi együttélés.

Ezért szó szerint 

létfontosságú, hogy Magyarország jogszabályokkal és számtalan gazdasági intézkedéssel védi és segíti a család intézményét, világossá téve, hogy a családot alapvető értéknek tartja. És pontosan ezért támadja a normalitás minden alapvető bástyáját ledönteni akaró baloldal annyi más mellett a család intézményét.

Nemrég például a Mérce című mélykommunista propagandaportál rontott rá a normalitásra Ahol a „család” nyer, a társadalom veszít című verbális ökölrázásával. A bolsevik Jámbor András által alapított, Antifa-szócsőként is működő portálon Szili Noémi olyasmiket hord össze, hogy 

a Fidesz és Orbán Viktor eszményi családképe egy jó anyagi helyzetű, minimum három gyereket nevelő középosztálybeli nukleáris (»polgári«) család. […] Azonban az Orbán-kormány ezen belül is a jómódúbbakat részesíti előnyben. […] A kedvezményezettek köréből ugyanis a szegényebbek rendre kimaradnak.

Ennek természetesen az ellenkezője az igaz – a családvédelmi intézkedések hatására számos nehezebb helyzetű család is feljebb tudott lépni egyet, stabilizálva egzisztenciális helyzetét.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szilit Noémi azonban nem érdekli a valóság, fröcsög tovább: 

…ezzel gyakorlatilag beteljesül az a hallgatólagos kormányzati elvárás, miszerint az állampolgárok végső soron kevésbé támaszkodjanak az – elvileg mindenki számára hozzáférhető – állami ellátásokra és intézményekre. A gondoskodás felelőssége minden tekintetben a családra, azon belül is elsősorban a nőkre hárul. […] Ezen elképzelés szerint az az ideális, ha a családok gyakorlatilag önfenntartó kisvállalkozásokként működnek, amelyek csak minimális állami segítségre szorulnak.

Íme, egy tipikus baloldali logikai ellentmondás: ha az állam támogatja a családokat, akkor éppen hogy gondoskodik róluk, nem pedig magukra hagyja őket. De hát nem érdemes logikát keresni a baloldali ideoló­giai csapongásban, amelyben a militáns feminista hölgy odáig jut, hogy: 

Ebben a logikában a család szükségletei fontosabbak az egyének szükségleteinél.

Vagyis azért kárhoztatja a magyar családpolitikát a kommunista portál szerzője, mert a közösség érdeke előzi az egyéni érdeket. Másképp fogalmazva az egót, amely Szili hölgyben szemlátomást túlteng, amennyiben a családot nem csak az egyén rovására dőzsölő intézménynek látja, hanem azt állítja, hogy a szociális erőforrásokért a családok között zajló versengés korlátozza a szolidaritást és a közös érdekképviseletet. Vagyis – bugyog ki a hajmeresztő következtetés a szélsőbaloldali publicistából – a családok valójában nem alkotják a társadalmat, hanem megosztják.

Ez éjsötét butaság, hiszen az egyének és bármilyen közösségek között ugyanúgy létezik versengés, tehát hamis narratíva ezért a családokat kárhoztatni. Ellenben a család intézményének felértékelődése pont az egymást érdemben segítő családszervezetek, vagyis érdekképviseletek megerősödését hozta magával, elég csak a Nagycsaládosok Országos Egyesületére gondolni. Persze aki távol tartja magát ettől a világtól, annak csak a fonnyadt, életidegen ideológia marad, ami szerint a 

„patriarchális, kapitalista a családi közeg ritka és pótolhatatlan érzelmi kapcsolatokat kínál, amelyek a többség számára máshol csak nehezen elérhetők. Ugyanezekben a társadalmakban általánosan jellemző az elmagányosodás; amíg átlagban évről évre egyre kevesebb barátja van az embereknek, és egyre kevesebbet járnak közösségbe.”

Itt megbicsaklik a kommunista forradalmi lendület, kitüremkedik az ideológiából a sóvárgás, Szili Noémi érezhetően vágyik a családban megélhető érzelmi kapcsolatokra. Ez érthető, hiszen Kopp Mária és Skrabski Árpád korszakos kutatásai tudományosan is bebizonyították, hogy családban élni életvédő tényező.

A mércés szerző azonban ahelyett, hogy higgadtan végiggondolná mindezt, belelendül, mondván, a család idealizálása más jellegű kapcsolatokat alsóbbrendűnek állít be, nehézzé téve azok életét, akik egyedül vagy valamilyen „alternatív struktúrában” szeretnének vagy kényszerülnek élni. Hogy bárki tudatosan egyedül vagy „alternatív struktúrákban” szeretne élni, azt ugyan alig hisszük – ezek legfeljebb olyan kényszerpályák, amelyekhez tapintattal illik viszonyulni, de ettől még nem relativizálhatják a családok jelentőségét, amit óvatlanul maga a családokat ostorozó Szili Noémi is kibökött.

A militáns feminista hölgy azonban nem áll le, a családot osztályintézménynek is látja, mivel szerinte a család anyagi helyzete meghatározza mindenki kezdeti osztályhelyzetét, hiszen „az öröklött vagyon hozzájárul a társadalmi osztályok önújratermeléséhez, és fenntartja az osztályok elkülönülését. Nem véletlen, hogy Engels a modern, monogám család kialakulását a magántulajdon és az osztálytársadalom megszületésével hozta összefüggésbe A család, a magántulajdon és az állam eredete című művében.”

Helyben vagyunk, megérkeztünk a kályhához, a Kommunista kiáltványban Marxszal együtt a társadalom erőszakos felforgatását hirdető vörös antiprófétához, aki intellektuális bűntársával együtt többek között a „burzsoá” családok pusztulásáról és a gyermekek nyilvános, vagyis a családból kiszakított neveléséről ábrándozott.

A rendszerváltozásnak nevezett eseménysorozat idején naivan azt hittük, túl vagyunk Marxon, Engelsen meg a többi szellemi útonállón és pszichopata elmebetegen, visszatérhetünk a normális kerékvágásba. De fel kell ismernünk, hogy 

a kommunizmus kísértete ma is telehuhogja Európát, és sajnos Magyarországon is vannak lelkes hirdetői, kiegészülve mostanában mindenféle feminista, Antifa, sötétzöld ideológiai ballaszttal, amelyeket mondjuk családalapítás helyett hordoznak elszántan félresiklott életű honfitársaink.

Kötelességünk elutasítani, visszaverni, semlegesíteni ezeket a sátáni ideológiákat, mert a család a magyar jövő záloga.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekkommunista

Régi-új baloldali családellenesség

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalizmus

Markó Béla a woke-őrület oldalán

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szabó Endre
idezojelekanyaországi

Tejeszacskó a kalaptartón

Szabó Endre avatarja

A nyolcvanas években ezrek vettek részt szabadidejükben az erdélyi magyarságot támogató segélyakciókban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu