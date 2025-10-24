A taxisblokád puccskísérlet volt

Harmincöt évvel ezelőtt súlyos belpolitikai válsághelyzet rengette meg Magyarországot. Az akkor történteket történelemhamisító eufemizmussal máig taxisblokádként emlegeti a közbeszéd, holott napnál világosabb, hogy
puccskísérlet történt, amelynek célja Magyarország SZDSZ-es kezekbe juttatása és ezáltal idegen zsákmányszerző érdekeknek való kiszolgáltatása volt.
Az 1990. október 25. estétől október 28. estéig lezajlott gyalázatos államcsínykísérlet időzítése nyilvánvalóan tudatos volt, Antall József miniszterelnök ugyanis kórházban volt, október 24-én műtéten esett át, vagyis az alig fél éve felállt, bel- és külpolitikai tekintetben is rendkívül szűk mozgástérben manőverezni kényszerülő kormány lényegileg irányítás nélkül maradt. Kétségtelenül óriási politikai hiba volt abban a helyzetben előállni azzal, hogy az addigi 40 forintról 56 forintra emelik a motorbenzin literenkénti árát. Ez ugyanis az akkor 8200 forintos nettó átlagkeresethez viszonyítva bizony azt jelentette, hogy egyetlen tankolás egy személy jövedelmének nagyjából negyedébe kerül. Az emelés indokolt volt, hiszen 1990 augusztusában az iraki hadsereg elfoglalta Kuvaitot, emiatt jelentősen emelkedett az olaj világpiaci ára, a szovjet szállítás pedig akadozott, és mivel hazánknak 1990 októberében csak pár napra elegendő benzintartaléka volt, a kormány ezzel a lépéssel gondolta elejét venni a készleteket pillanatok alatt kiürítő felvásárlásnak.
Ám mivel néhány nappal korábban még tagadták az áremelés tényét, a bejelentés sokkolta az embereket, és erre a felzúdulásra az első pillanattól kezdve politikai akciót szervezett a hatalom első vonalából látszólag kiszorult, de titkosszolgálati és egyéb struktúráit akkor még háborítatlanul őrző posztkommunista baloldal és az azzal már akkor összejátszó SZDSZ.
A taxisok országszerte professzionálisan megszervezett útzárjai ezen politikai akció részei voltak, még akkor is, ha a személyfuvarozók nagyobb része vélhetően nem volt tisztában vele, hogy őt hasznos hülyeként éppen egy hazaellenes puccskísérletbe rángatják bele.