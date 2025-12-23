Alkotmányos államcsíny az EU-ban

Alkotmányos államcsíny zajlik az Európai Unióban. Történik mindez a tagállamok és az európai polgárok politikai felhatalmazása hiányában, az uniós szerződések betűjével és szellemével ellentétben, a tagállamok alkotmányos berendezkedését és intézményeit aláásva.

A folyamatban meghatározó szerepet játszik az Európai Unió Bírósága: sajátos szerepfelfogására épülő joggyakorlata nélkül ez aligha lenne lehetséges. Az Európai Unió Bíróságának jogfejlesztő gyakorlata – mint a bírói aktivizmus általában – mindig is vitatott volt, de nem feltétlenül jelentett szuverenitásproblémát. Mindaddig, amíg az uniós jog a tagállami politikai konszenzus által kijelölt integrációs struktúra keretei között marad, az uniós jog hatékony érvényesítése nem más, mint az integrációra vonatkozó politikai akarat végrehajtásának eszköze. Amikor azonban az uniós jogértelmezés megváltoztatja az integrációs struktúra kereteit, akkor elveszíti uniós jogi természetét, és valójában a hatáskör-átruházásra irányuló tagállami akaratképzés helyébe lép. Ez nem jogtechnikai vagy értelmezési probléma, hanem a politikai legitimáció és a szuverenitás alapkérdése. A tagállamok ma már ezekkel a kérdésekkel szembesülnek.

Eljutottunk odáig, hogy

az Európai Unió Bírósága magát jelöli ki az uniós értékviták végső fórumaként. Nem vitatott, hogy Európa értékközösség. De nem azért értékközösség, mert az Európai Unió alapszerződései ezt kimondják, hanem azért, mert ez a történelmi valóság. Értékeink az Európai Uniót alkotó egyes nemzeti közösségek belső konszenzusából és megéléséből fakadnak.

Ezek az egyes nemzeti közösségek sajátjai, ezeket az egyes nemzeti közösségek védik, alakítják és érvényesítik a saját eszközeikkel. Ezek az értékek a nemzeti szuverenitás legbelső magját képezik, amit egy nemzet soha nem hagyhat el, soha nem engedhet át másnak – különben megszűnik nemzetnek lenni. És ekkor nemcsak a nemzet szűnik meg létezni, hanem az európai integráció is, mert európai integráció csak szuverén nemzetek részvételével lehetséges. Szuverén nemzetek híján nem integráció zajlik, hanem birodalomépítés.