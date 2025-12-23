Orbán Viktor operatőrnek állt + videó

Hétfőn a Tv2 Tények című műsorában vendégeskedett Orbán Viktor miniszterelnök, aki az interjú mellett a stúdióban zajló munkafolyamatokba is bepillantást nyert. A kormányfő nemcsak a kamerák előtt volt aktív, egy rövid időre az operatőr szerepébe is belekóstolt.

Orbán Viktor a Tv2 stúdiójában (Forrás: Facebook)

Az interjút követően Orbán Viktor a közösségi oldalán egy videót is megosztott, amely a felvétel kulisszái mögötti pillanatokat mutatja meg.

A felvételen látható, ahogy a miniszterelnök kipróbálja a kamerát, miközben kötetlen hangulatban beszélget a stáb tagjaival.

Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy Európában zárt ajtók mögött háborús készülődés zajlik, miközben a magyar kormány a béke mellett áll. A miniszterelnök szerint az európai vezetők célja Oroszország legyőzése, miközben Donald Trump a béke politikáját képviseli, ami feszültséget teremt az európai és az amerikai megközelítés között.

Orbán Viktor egy mai posztjában felhívta a figyelmet, hogy az évzáró Tv2-interjú már megnézhető a YouTube-csatornáján is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Tv2 stúdiójában (Forrás: Facebook)