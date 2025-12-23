idezojelek
Vélemény

Bölcs óriások Brüsszelben

Nagy eredmény, hogy a három közép-európai ország kimaradt a közös uniós hitelfelvételi akcióból is.

Botos Katalin avatarja
Botos Katalin
Cikk kép: undefined
brüsszelhiteltulajdonjogbölcs óriásokadósságteherszerződés 2025. 12. 23. 5:38
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
0

A Rajna kincse című Wagner-operában Fasolt és Fafnir, a gigász testvérek követelik Wotantól, a mitológiai főistentől Freyát, az ifjúság istennőjét, akit korábban megígért nekik. Bérként, fizetségként, a munkáért, amit elvégeztek. Wotan azonban nem akarta odaadni. A vita egyik kulcsmondatában a gigászok azt hangoztatják: A szerződés az szerződés! 

„Amit egyszer megígértek, az jár! Nekünk, a buta óriásoknak kell ezt neked megmagyarázni?” A megállapodást be kell tartani, nem számítanak az istenek fenyegetései vagy ellenérvei. Végül Wotan kénytelen volt engedni nekik.

Íme, már a Wagner-opera is utal arra a helyzetre, ami napjainkban Európában kialakult. Elvenni a bankokban tartott orosz vagyont? A piacgazdasági rendszer alapvető elemének, a tulajdon elvének súlyos sérelme! A hidegháború idejében is volt Londonban Moscow Narodny Bank Limited és volt Hungarian International Bank Ltd. is; noha a két világrendszer szemben állt egymással. A kereskedés mégis folyt a két blokk között. A kereskedelem maga nem vált háborúvá. Noha természetesen volt COCOM-lista, tehát mindent azért nem kaphattunk meg a nyugati cégektől. És a saját valutáinkkal, a transzferábilis rubelt is beleértve, nem tudtunk fizetni. De a bankok közötti fizetési forgalom szabályosan bonyolódott.

A bankok bizalom alapján működnek. Ha ezzel a lépéssel azt érzékelteti az unió vezetése, hogy adott esetben el lehet venni mások tulajdonát, nem fordulhat-e vajon ez elő máshol, másokkal is? Nem fognak-e a fejlődő országok más pénzügyi és bankrendszer felé fordulni?

 Most, amikor az USA-nak annyira fontos a dollár világméretű szerepének megőrzése, aligha szimpatikus lépés Brüsszel ilyen törekvése. Szerencsére a cseh, a magyar, a szlovák kormányfő és egy makacs flamand, a belga miniszterelnök hosszú vita után elmagyarázta Brüsszel értetlen, feladatot teljesíteni akaró vezetőinek a helyzetet. 

Elképesztően nagy eredmény, hogy a három közép-európai ország kimaradt a hitelfelvételi akcióból is.

 

Ha a polgáraink belegondolnak a jövőbe, és felmérik, mekkora jövőbeni terhet jelenthetne ez számukra, megértik a lépés jelentőségét. Mi aztán tudjuk, hogy a felvett nemzetközi hitelek törlesztési kötelezettsége mekkora terhet ró az állampolgárokra. Hiszen 

máig is nyomaszt bennünket a szocialista időkben felhalmozott adósság. Később visszafizettük, adott esetben az állami vagyon eladásából, amit aztán visszavásárolt a jelen kormányzat, de azt a pénzt nem tudta más közcélra fordítani. 

A teher mindenképpen sújtotta a magyar polgárokat.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem szabad adósságokba belemászni, különösen külföldiekbe. Görögország majd két évszázadon át fizette a szabadságharcához az 1820-as években felvett londoni kölcsönöket. Most is nyögik a visszafizetés árát eladott kikötőikkel, olajfinomítóikkal, csökkentett nyugdíjaikkal, további adósságokkal.

Higgyük el, hatalmas eredmény született Brüsszelben. Bölcs óriások segítségével.

A szerző közgazdász, professor emerita

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektömeg

Totális káosz az ellenzéki fejekben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

„Próbáknak ideje ez itt”

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekukrajna

Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbrüsszel

Kalandozás a „migránsgettóban”

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu