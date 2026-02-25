idezojelek
Vélemény

Háborúpárti koalíció Magyarországon

Mi az ördög viszi rá honfitársaink egy részét, hogy háborút támogató politikusok mögé álljanak?

Botos Katalin
Sohasem értettem, hogyan lehetett egész Európát és nálunk, Magyarországon is az embereket belehergelni az első és második világháborúba. De ezekre még csak van valami magyarázat. A jogos magyar felháborodás, 1914-ben az anarchista akció, a trónörökös-gyilkosság miatt. Ámbár az is egy lélektani kérdőjel számomra, hogyan lett a ’48-as forradalom leverőjéből „Ferenc Jóska” a magyar bakák énekében. Miért volt nekünk fontos egy osztrák császárfi? Na jó, talán ott volt Sissi, a magyarbarát királyné. 

1920-ban meg a trianoni igazságtalanság.

Alig van magyar család, akinek nem éltek rokonai az elszakított területeken. Sok ember volt, aki ezen valamennyire változtatni szeretett volna. Erdély visszajuttatása nagy vonzerőt jelentett. De egyébként is német zsarolás volt a fegyveres katonák kiküldése a frontra. És tudjuk, a hitleristák meddig mentek el a zsarolásban!, lásd a kormányzó fiainak a sorsát.

De most? Amikor már úgy tűnik, bele kell törődnünk szétszakított nemzettestünkbe, és csak a békés kapcsolatépítés adhat reményt a más országokba került, kisebbségben élő magyar testvéreinkkel való együttműködésre, vajon mi az ördög viszi rá honfitársaink egy részét, hogy háborút támogató politikusok mögé álljanak? 

Jól látható, hogy azok az erők, amelyek a korábbi világháborúk kirobbantói voltak, most is elég eredményesen zavarják meg a fejeket Európában, orosz imperializmust vizionálva.

Máskülönben nehezen érthető, hogyhogy nem zavarják el a polgárok azokat a politikusaikat, akik gyermekeiket háborúba akarják küldeni, és támogatják a kétnembeli kötelező sorozást?

Bocsánat, itt valamit tisztáznunk kell. Jómagam abszolút békepárti vagyok. Nem vagyok mégsem olyan pacifista, aki a katonaság intézményét ab ovo elutasítja. Honvédelemre bizony célszerű egy nem túl hosszú katonáskodással felkészíteni a fiatal férfiakat. Példaként lelki szemeim előtt a svájci gyakorlat jelenik meg, ahol minden férfinak otthon van a hadfelszerelése, és rendszeres gyakorlatokon vesz részt. A katonaság fegyelemre nevelő hatásáról rosszat, de sok jót is el lehet mondani. Kétségkívül gyűlöletes a durva, embereket megalázó káplármagatartás. Életük további folyamatára azonban ez az időszak mindenképpen kihatással van. Olyan közösségi magatartásra, összetartásra nevel, ami szükséges és hasznos a társadalomban. Lásd megint csak a svájci példát, ahol a civil életben való boldogulást segítik a bajtársi kapcsolatok, a katonaság alatt megismert jellemek. De hát ezt más demokráciákban is láthattuk, akár Amerikában is.

A hon védelmére felkészültnek kell lenni. 

Ne mondja senki, hogy „nem akarok több katonát látni”.

Még ha nem is háborús szerepvállalásra, annak irányítására, atomhatalomként. Martalócok azonban minden felfordulásban vannak. Minimumprogram, hogy ezekkel szemben meg tudjuk védeni magunkat. S ami az első világháborút illeti: ha nem a Károlyi Mihályok és nem Kun Béláék vannak hatalmon, és nem zavarják szét a hadsereget, hanem mint Kemal Atatürk országa, van hadseregünk, képes lett volna a magyarság a más nemzetiségű katonák áradatától megvédeni magát. Akkor talán kicsit másképp néznének ki a mai térképek is. De legalábbis nem került volna sor arra a sok kegyetlenkedésre a magyar emberekkel szemben, amit a történelem megörökített. Hangsúlyozom tehát: a honvédelem helyes. Akár a kötelező – nem nagyon hosszú – katonaidő révén is.

Azonban az, hogy most a hadiipartól várja az EU tagjainak többsége a jólét, a növekedés visszatértét, nem látom semmiféle értelmes érzelmi töltéssel alátámaszthatónak. Ez a legostobább, primitív keynesiánus politika! Értelmes célokra is lehet fordítani az iparpolitikát. Nem kell ahhoz a hadiipart felfuttatni; az tényleg csak az adott cégek tulajdonosainak a valódi érdeke. Amit persze igyekeznek alátámasztani a háborús hisztériával. De olyan eszmét nehezen tudnak mögé állítani, ami lelkesítené a tömegeket. Mégis látható, hogy a félelemkeltéssel sikerrel járnak.

Aki ma Magyarországon háborúpárti koalícióban érdekelt politikusokat támogat, az vagy nemzetközi szempontból szűklátókörű, és észre se veszi, hogy döntése mit jelent; vagy nagyon mély itthoni sérelmei vezérlik. Ha viszont politikus, felmerül a kérdés, hogy kinek áll a szolgálatában? Milyen érdekeltségek függvénye?

Az ilyen politika mögött álló polgárok csoportjait többnyire negatív, a hazai kormányzat elleni keserű érzelmek vezetik. S ez sem a puszta igazságtalanság miatt, hanem mert nem nekik van részesedésük a mindenkori lehetőségekből. 

Sokan azonban csupán kontrollt szeretnének a jelenlegi politikai döntések fölött, azonban de facto mégis háborút támogató politikát juttatnak érvényre! 

S ezt nem érzékelik! Nem látni azt, hogy a Brüsszelnek kedves politikusok egyben az ukrajnai háború hívei? Szinte érthetetlen vakság!

Gondolja meg minden jó szándékú magyar ember, mi a hosszú távú érdek az ország, a magyar társadalom számára. Mint egy férj egy jó házasságban: vakságot nem fogad, de hűséget azt igen.

A szerző közgazdász, professor emerita

