Totális káosz az ellenzéki fejekben

Nemrégiben arról értekezett egy nő a karmelita kolostor előtt tobzódó tömegben, hogy nincs is olyan, hogy magyar. Az utólagos keretezés és magyarázkodás próbálta úgy beállítani a gének és a vér évszázados keveredéséről, vagyis a magyarság asszimilálódásáról, felhígulásáról szóló, erősen náci jellegű szöveget, hogy az tulajdonképpen irónia, és a kormánypárti magyarságtudat álságos voltát akarta szembeállítani az elesettekkel való együttérzésen és az általános emberi szolidaritáson alapuló ellenzéki európaiassággal. Jelzem, nem sikerült. De az erőlködés világosan megmutatta, hogy a legnagyobb falat az Orbán-fóbiások számára a kormány nemzetegyesítő politikája, amit se lenyelni, se kiköpni nem tudnak. Alátámasztja ezt a megállapítást az is, hogy egy héttel később

egészen szürreális módon székely zászlót lobogtatva, a Nélküled ikonikus dallamaira vonult a tömeg közé a Magyar Péter nevű politikai pojáca Szegeden. Annak a dalnak a ritmusára, amelynek szövegében a refrén úgy szól: „Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.”

A módszer a szokásos: a káoszteremtés szabályait követve bedobnak az éterbe mindent és mindennek az ellenkezőjét is. Így aztán nem tud, de előbb-utóbb nem is akar a szektahívő odafigyelni az elhangzottak tartalmára, összefüggéseire, csak annyi marad meg bennük, hogy valami rossz, valami igazságtalan, elviselhetetlen, és mindenért Orbán Viktor, a kormány és a Fidesz a hibás. A teátrális jelenetet nyilván az szülte, hogy a szegedi események előtt egy interjúban Lázár János szlovák nőnek nevezte a Tisza Vas vármegyei képviselőjelöltjét, mert nem tudta, hogy a magyar anyanyelvű, de szlovák állampolgárságú asszony közben megszerezte a magyar állampolgárságot is. Kétségkívül nem kellene ilyen magas labdákat földobni a slim fit mentében zsizsegő szerencsétlennek, de nehogy már ő vonja kétségbe a nemzeti oldal elkötelezettségét a határon túli magyarság tekintetében. Ő, akinek csápoló tábora tele van olyanokkal, akik nemrég még a kettős állampolgárságot sem akarták megadni nemzettestvéreinknek, de a vele járó szavazati jogot a mai napig el akarják tőlük venni. Akik a munkájukat, a nyugdíjukat féltik a környező országokban élő magyaroktól, folyamatosan lerománozzák, szerbezik, tótozzák őket, ha idejönnek, az otthon maradóktól pedig sajnálják a nemzeti kormány anyagi segítségnyújtását a templomfelújításokra, bölcsődeépítésekre.

Álszent lelki nyomorultak leckéztetnének bennünket magyarságból, miközben gondolatban sem tesznek semmit a nemzetállamok felszámolása ellen.

Ennek a bagázsnak semmi gondot nem okoz, ha megszűnik Magyarország, de odáig meg vissza vannak sértettségükben, ha valaki kétségbe vonja a magyarságukat. Jó, ha tudja a karcsúsított méregzsák, a meggyőződés nélkül lóbált zászló csak bot és vászon. Az emberben a magyar nem külsőségekben él. Ne sértegesse mindazokat, akiket lelki, spirituális, értékazonosságon alapuló kötelék szorít egybe nemzetté. Ne hazudja azt, hogy ehhez a kötelékhez neki és a DK-ból, SZDSZ-ből szalajtott gyűlölködő bandájának bármi köze lenne. Valljon színt, akkor most egy vérből valók vagyunk vagy sem!