Totális káosz az ellenzéki fejekben

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Egyszerre van jelen minden és mindennek az ellenkezője is az agymosásban.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Nemrégiben arról értekezett egy nő a karmelita kolostor előtt tobzódó tömegben, hogy nincs is olyan, hogy magyar. Az utólagos keretezés és magyarázkodás próbálta úgy beállítani a gének és a vér évszázados keveredéséről, vagyis a magyarság asszimilálódásáról, felhígulásáról szóló, erősen náci jellegű szöveget, hogy az tulajdonképpen irónia, és a kormánypárti magyarságtudat álságos voltát akarta szembeállítani az elesettekkel való együttérzésen és az általános emberi szolidaritáson alapuló ellenzéki európaiassággal. Jelzem, nem sikerült. De az erőlködés világosan megmutatta, hogy a legnagyobb falat az Orbán-fóbiások számára a kormány nemzetegyesítő politikája, amit se lenyelni, se kiköpni nem tudnak. Alátámasztja ezt a megállapítást az is, hogy egy héttel később 

egészen szürreális módon székely zászlót lobogtatva, a Nélküled ikonikus dallamaira vonult a tömeg közé a Magyar Péter nevű politikai pojáca Szegeden. Annak a dalnak a ritmusára, amelynek szövegében a refrén úgy szól: „Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.”

A módszer a szokásos: a káoszteremtés szabályait követve bedobnak az éterbe mindent és mindennek az ellenkezőjét is. Így aztán nem tud, de előbb-utóbb nem is akar a szektahívő odafigyelni az elhangzottak tartalmára, összefüggéseire, csak annyi marad meg bennük, hogy valami rossz, valami igazságtalan, elviselhetetlen, és mindenért Orbán Viktor, a kormány és a Fidesz a hibás. A teátrális jelenetet nyilván az szülte, hogy a szegedi események előtt egy interjúban Lázár János szlovák nőnek nevezte a Tisza Vas vármegyei képviselőjelöltjét, mert nem tudta, hogy a magyar anyanyelvű, de szlovák állampolgárságú asszony közben megszerezte a magyar állampolgárságot is. Kétségkívül nem kellene ilyen magas labdákat földobni a slim fit mentében zsizsegő szerencsétlennek, de nehogy már ő vonja kétségbe a nemzeti oldal elkötelezettségét a határon túli magyarság tekintetében. Ő, akinek csápoló tábora tele van olyanokkal, akik nemrég még a kettős állampolgárságot sem akarták megadni nemzettestvéreinknek, de a vele járó szavazati jogot a mai napig el akarják tőlük venni. Akik a munkájukat, a nyugdíjukat féltik a környező országokban élő magyaroktól, folyamatosan lerománozzák, szerbezik, tótozzák őket, ha idejönnek, az otthon maradóktól pedig sajnálják a nemzeti kormány anyagi segítségnyújtását a templomfelújításokra, bölcsődeépítésekre.

Álszent lelki nyomorultak leckéztetnének bennünket magyarságból, miközben gondolatban sem tesznek semmit a nemzetállamok felszámolása ellen.

Ennek a bagázsnak semmi gondot nem okoz, ha megszűnik Magyarország, de odáig meg vissza vannak sértettségükben, ha valaki kétségbe vonja a magyarságukat. Jó, ha tudja a karcsúsított méregzsák, a meggyőződés nélkül lóbált zászló csak bot és vászon. Az emberben a magyar nem külsőségekben él. Ne sértegesse mindazokat, akiket lelki, spirituális, értékazonosságon alapuló kötelék szorít egybe nemzetté. Ne hazudja azt, hogy ehhez a kötelékhez neki és a DK-ból, SZDSZ-ből szalajtott gyűlölködő bandájának bármi köze lenne. Valljon színt, akkor most egy vérből valók vagyunk vagy sem!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tudják eldönteni mindazok, akik direkt nem állnak fel a stadionokban, ha felcsendül ez a dal, akik ostoba giccsnek tartják az egészet, akik szerint nem kellene a románokat a székely zászlóval provokálni, nem kellene magyarkodni román földön, hogy csápolnak-e tovább Magyar Péter ordítozására. Úgy egyébként éppen most jelent meg egy felmérés, amely szerint 

a romániai magyarság körében elsöprő többségben vannak a józan eszüket őrzők, akik értik és támogatják a kormány nemzetpolitikáját, és tisztelik, szeretik Orbán Viktort ezért a politikáért. Úgyhogy nem az a kérdés valójában, hogy a Tisza képviselőjelöltje magyar vagy szlovák, hanem az, mit keres ott, a másik oldalon!


Szorosan kötődik a fentiekhez egy másik jelenet a közelmúltból. Azt kérdezi a riporter egy nyugdíjasnak látszó tiszástól, mit szól ahhoz, hogy Nagy Ervin azt mondta, egy generációnak ki kell halnia ahhoz, hogy politikai változás történjen Magyarországon. Mire a válasz: ő ilyet nem mondott. Azt nem ő mondta. Azt egy fideszes mondta. Elakadt a kérdező szava is, de nem derült ki, melyik kormánypárti közszereplőre gondolt teljesen félrevezetett honfitársunk.

Ebből a jelenségből is az olvasható ki, hogy 

valamilyen tömeghipnózis hatására százezrek tudatát sikerült úgy módosítani, hogy ne fogják fel azt, ami jó, azt, ami pozitív; a rosszat, a negatívumokat viszont írják mindig a kormány és Orbán Viktor számlájára. Így került robbanásközeli állapotba egy rettenetesen felajzott, dühös tömeg, amelynek a legtöbb esetben fogalma sincs, miért is dühöng. 

Ami a legszomorúbb, hogy elhitték, majd minden egy csapásra jobbra fordul életükben, ha Magyar Péter és gyülevész serege hatalomra kerül. Ám mivel Orbán Viktornak a legtöbb esetben semmi köze azokhoz a dolgokhoz, amiktől az őt gyűlölők szenvednek, nyilván a leváltása sem hozza meg a szenvedésre a gyógyírt. 

Rettenetes lenne a csalódás is, ha isten ne adja, ki kellene a gyakorlatban is próbálni egy Tisza-kormány borzalmas ténykedését. Erre egyébként már Tölgyessy Péter is figyelmeztetett a Partizánban, szegény Gulyás Marci csak pislogott, látván a valóság szembe robogó vonatát a stúdiójába érkezni. 

Mit fog az átvert, felajzott tömeg csinálni, amikor csalódásával szembesül? Számol súlyos felelősségével a borítékolt tragédiákban ez a sok külföldről pénzelt káoszhuszár? Dehogy számol, mit érdekli őket. Meg kell nyerni a választást, aztán mindent kehet…

Végül muszáj megismételnem saját élményemet a Paláver című műsorból. Ott egy betelefonáló arról győzködött engem, nincs is semmilyen háborús veszély, azt csak a Fidesz találta ki azért, hogy szegény magyar társadalmat riogassa, félelmet keltsen, amivel a hatalmát akarja megtartani, mondván, ebben a veszélyes helyzetben csak a kormány képes megvédeni az embereket. Idéztem neki a francia vezérkari főnököt, a NATO-főtitkár hagymázas elképzeléseit a megelőző csapásról, az unió álmait Oroszország legyőzéséről, de hajthatatlan maradt. Sőt azt állította, ő nézi a német nyelvű európai médiát, és ott egyetlen szó sem esik ilyesmiről. Éppen csak azt nem vágta a fejemhez, hogy a mesterséges intelligenciával gyártjuk Európa háborús uszítói­nak szövegeit. 

Aztán hallom Magyar Pétert egy interjúban arról hazudozni, hogy senki nem akar háborút, mindenki békét akar, egy igaz­ságos, tartós békét, háborút csak Orbán Viktor akar. 

Mondja ezt az a Magyar Péter, akinek fogadott testvére, Tseber Roland Ivanovics, Magyarországról kiutasított ukrán kém azzal kérkedik a közösségi felületein, miként támogatja az ukrán haderőt, különösen a katonai hírszerzéshez köthető egységeket drónokkal, felszereléssel, technikával. Az átverésnek ez a szintje már közvetlenül életveszélyes.

Arra már csak legyint az ember, hogy a világszerte a béke legaktívabb követeként számon tartott magyar kormányfőt hülyeségekkel próbálja a zsebmessiás lejáratni. De amikor letagadja, hogy gátlástalan kiszolgálója az uniós háborús uszításnak, amelynek kenyéradó gazdája, Manfred Weber a legádázabb és leghangosabb képviselője, az olyan szintű átverése az alapvetően békepárti magyar népnek, ami nagyon súlyos következményeket von maga után. 

Gyermekeink, unokáink jövőjével szórakozik egy politikai kalandor, és homályos tekintetű tömegek caplatnak utána a szakadék felé, mint egy zombisereg.

 Az sem zavarja meg éleslátásnak hitt elmebajukat, hogy a „nem létező” orbáni háborús veszélyt éppen azok hirdetik, akik azzal riogatnak, hogy Oroszország hamarosan megtámadja a NATO-t. Ezt már az amerikai nemzetbiztonsági szolgálat vezetője is a szemükre olvasta, és rávilágított arra az ordító ellentmondásra, hogy még Ukrajnát sem tudták elfoglalni az oroszok, hogyan fenyegethetnék Európát.

De karácsony előtt elég is ennyi idézet az elmeháborodottak szöveggyűjteményéből. Bízzunk abban, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy egyszülött fiát küldte bűneink megváltására. A fény, amit elhoz, talán világosságot gyújt azok elméjében is, akik a sötétség hatalmába kerültek.

