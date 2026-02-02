háborúNémetországUkrajnasztrájk

Háború Ukrajnában, sztrájk Németországban, beruházások Magyarországon

Újabb orosz dróntámadások érték Ukrajnát, miközben Németországban országos közlekedési fennakadásokat okozott a figyelmeztető sztrájk. Magyarországon eközben jelentős beruházásokat jelentettek be Vas vármegyében, több száz munkahely jövője vált biztossá.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 23:59
Ukrajna lakói rendszeres áramszünetekkel és fűtéskimaradással kénytelenek megküzdeni Forrás: AFP
Súlyos támadások érték Ukrajnát február 2-án: orosz drónok hajtottak végre nagyszabású csapást a cserkaszi régió ellen. Az ukrán hatóságok közlése szerint a támadások során több civil megsérült, a megye több pontján tüzek keletkeztek. A mentőegységek az éjszaka folyamán is folyamatosan dolgoztak, a térséget rendkívüli megterhelés érte.

Orosz-ukrán háború
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

Közben Németországban országos fennakadásokat okozott a Verdi szakszervezet által meghirdetett figyelmeztető sztrájk. Tizenöt tartományban korlátozták a tömegközlekedést, számos helyen buszok, villamosok és metrók sem közlekedtek megfelelően, ami elsősorban a munkába járókat és az iskolásokat érintette.

Magyarországon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentős beruházásokat jelentett be Vas vármegyében. A tárcavezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy Csöngére és Vaskeresztesre látogat, ahol többmilliárd forintos fejlesztések indulnak kormányzati támogatással. A miniszter hangsúlyozta: a beruházások több száz munkahelyet tesznek hosszú távon biztossá.

Vaskeresztesen a MAM-Hungária Kft. kapacitásbővítő beruházásáról számolt be, amelynek értéke 4,5 milliárd forint, ehhez a kormány 870 millió forintos támogatást nyújt. A fejlesztés nyomán új, magas hozzáadott értékű gyártási tevékenység indul, az itt készült termékeket pedig több mint ötven országba exportálják.

Szijjártó Péter beszédében kitért arra is, hogy Vas vármegye gazdasága az elmúlt tíz évben jelentős fejlődésen ment keresztül: az ipari termelés értéke számottevően nőtt, miközben a munkanélküliség három százalék alá csökkent. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági eredmények megőrzéséhez a következő időszakban is a biztonság és a kiszámíthatóság a legfontosabb szempont.

A nemzetközi politikában közben újabb viták bontakoztak ki: az Európai Néppárt zágrábi tanácskozásán felmerült a tagállami vétójog eltörlése és az uniós döntéshozatal átalakítása, miközben az ukrajnai háborúval kapcsolatos egyeztetéseket Abu-Dzabiban technikai okokra hivatkozva elhalasztották, de új időpontot már kijelöltek.

Az Egyesült Államokban továbbra is erősödik az elégedetlenség az illegális bevándorlással kapcsolatban, miközben a nemzetközi színtéren India az amerikai elnök szerint beleegyezett az orosz kőolaj vásárlásának leállításába.

Borítókép: Ukrajna lakói rendszeres áramszünetekkel és fűtéskimaradással kénytelenek megküzdeni (Fotó: AFP)

