Donald Trump: India beleegyezett, hogy leállítja az orosz kőolaj vásárlását

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy washingtoni idő szerint a hétfő reggeli órákban politikai ügyek széles köréről egyeztetett telefonon Narendra Modi indiai kormányfővel. Az amerikai elnök szerint az az indiai elhatározás, hogy leállítják az orosz kőolaj vásárlását, segít véget vetni az ukrajnai háborúnak. Hozzátette, hogy indiai tárgyalópartnere egyetértett azzal, hogy a jövőben sokkal több kőolajat vásárol az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából.
Donald Trump arról is beszámolt, hogy Narendra Modi kérésére, kettejük barátságra alapozva, megállapodtak arról is, hogy az Egyesült Államok 18 százalékra mérsékli a jelenlegi 25 százalékról az Indiára alkalmazott egységes importvámot.
