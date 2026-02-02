Indiaorosz kőolajTrump

Donald Trump: India beleegyezett, hogy leállítja az orosz kőolaj vásárlását

Donald Trump amerikai elnök szerint India miniszterelnöke hétfői telefonbeszélgetésük során beleegyezett az orosz kőolaj vásárlásának leállításába, és helyette több energiahordozót szerez be az Egyesült Államokból.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 20:22
Donald Trump amerikai elnök Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy washingtoni idő szerint a hétfő reggeli órákban politikai ügyek széles köréről egyeztetett telefonon Narendra Modi indiai kormányfővel. Az amerikai elnök szerint az az indiai elhatározás, hogy leállítják az orosz kőolaj vásárlását, segít véget vetni az ukrajnai háborúnak. Hozzátette, hogy indiai tárgyalópartnere egyetértett azzal, hogy a jövőben sokkal több kőolajat vásárol az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

Donald Trump arról is beszámolt, hogy Narendra Modi kérésére, kettejük barátságra alapozva, megállapodtak arról is, hogy az Egyesült Államok 18 százalékra mérsékli a jelenlegi 25 százalékról az Indiára alkalmazott egységes importvámot.

Viszonzásul India lépéseket tesz annak érdekében, hogy megszüntesse az Egyesült Államokból érkező termékekre vonatkozó vámokat és nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat. 

Az amerikai elnök szerint az indiai kormányfő elkötelezett az amerikai termékek importja mellett, és India a jövőben a jelenleginél nagyobb tételben, ötszázmilliárd dollárt meghaladó értékben vásárol az Egyesült Államokból többek között energiahordozókat, ideértve a szenet, valamint technológiai eszközöket és mezőgazdasági termékeket.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

