Visszafoglalás – Saját magát számolja fel a liberális világrend, a Nyugat egysége szétesik + videó

Politikai és elemzői konszenzus övezi azt a tételt, hogy eljött az új világrend, a réginek vége. Miként lehet ezt nevezni? A posztliberális korszaknak vagy a liberális világrendnek, esetleg a szabályokon alapuló világrendnek van vége? Voltak-e és milyen szabályok? Valóban létezik-e régi világrend és jön az új, vagy csak újságírói túlkapás a fogalom gyakori használata? A Visszafoglalás című podcastműsorunkból ez is kiderül, ahol két eszmetörténészünktől, Megadja Gábortól és Molnár Attila Károlytól azt is megtudhatják, mi, magyarok örülünk-e, örülhetünk-e ennek a változásnak.

Megadja Gábor viccesen úgy indította az adást,

ha ma valaki pénzt akar keresni, akkor azt két témával kapcsolatban teheti meg, az egyikben legyen benne AI, azaz a mesterséges intelligencia, a másikban pedig az új világrend.

Ez a két kifejezés most nagyon trendi, sokat lehet róla beszélni, írni, egyáltalán foglalkozni vele. A Visszafoglalásban eszmetörténészeink az anyagilag kevésbé jövedelmező fogalommal, az új világrenddel foglalkoztak, de valamennyien gazdagabbak leszünk, értelmi és tudati szempontból biztosan.

Molnár Attila Károly szerint a legfontosabb változások, amelyeket most látunk, azok nem a világrendben történnek, mint fogalmazott, sem Oroszország, sem Kína nem csinált semmi olyat, amit ne tett volna meg fél, vagy egy évvel ezelőtt. Megadja Gábor hozzátette, az sem újdonság, amit az USA csinált Venezuelában, mert Amerika már többször megoldotta ezt, vagy hasonló dolgokat a latin-amerikai térségben. Más földrész, más indokok, más módszerek-mondhatnánk.

Molnár Attila Károly szerint, ami újdonság, és erre kevesebb figyelem fordul rá, hogy a Nyugat egysége szétesik. Hozzátette, arról a Nyugatról van szó, amely a Szovjetunióval szemben jött létre 1945 után, majd most, Oroszország megjelenésével megpróbálták összerántani az egységes Nyugatot, de részben ez a nyugati egység szétesett, ha például Grönland esetére gondolunk. Az USA-ban is van egyfajta megosztottság, mondhatni a Trump-kormányzat borította a status quót, azaz a meglévő világrendet, hatalmi egyensúlyt.

Ezért az amerikai liberálisok a maguk módján szövetkeztek az európai liberálisokkal. Viszont most nem úgy néz ki, hogy nagy geopolitikai huzakodások lennének, hanem kifejezetten Amerikán belüli, illetve Európán belüli belső huzakodás van, amelynek a tétje, hogy mennyire értékelik le a nyugat-európai elit súlyát, szerepét.

Véleménye szerint az jól látszik, amikor a liberális világrend végéről beszélnek, a liberalizmus valóban elkezdett repedezni az elmúlt években, amiért maguk a liberálisok is sokat tettek, mint például amikor a szólásszabadság korlátozásaiba belementek, vagy éppen most a venezuelai aranytartalék kapcsán kiderült, hogy az ország anyagi javát, külföldön elhelyezett biztonsági tartalékát London nem akarja átadni, mert nem tartja legitimnek a jelenlegi kormányt, bár a Maduro-kormányt sem tartotta annak, ők sem kapták meg – emlékeztetett. Ha a Nyugat ezt a kisebb országokkal így folytatja, nem is beszélve az orosz devizatartalékról, akkor a centrumpozíciója meg fog rendülni. Majd azzal folytatta, hogy az igazi feszültség a Nyugaton belül van, nem a Nyugat és a többi világrész között. Eszmetörténészeink mindezt hosszasan részletezték a Visszafoglalás című műsorunkban, ahol eddig fel nem tett kérdésekre is valódi válaszokat kapnak az új világrenddel kapcsolatban.