Elhalasztották a tárgyalásokat, de megvan az új időpont

Elhalasztották az ukrajnai háborúval kapcsolatos egyeztetések újabb fordulóját Abu-Dzabiban – erről orosz és ukrán források is beszámoltak. Moszkva szerint technikai okok állnak a háttérben. Peszkov közölte: szerdán és csütörtökön valóban megtartják a tárgyalások második fordulóját.

Sebők Barbara
2026. 02. 02. 13:42
Elhalasztották az ukrajnai háborúval kapcsolatos egyeztetések újabb fordulóját Forrás: AFP
A RIA Novosztyi hírügynökség forrásai szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azzal magyarázta az abu-dzabi-i tárgyalások elhalasztását, hogy a három érintett fél – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok – menetrendje nem volt összehangolható. Peszkov újságíróknak elmondta: a megbeszéléseket eredetileg már korábban megtervezték. A második fordulót a múlt vasárnapra időzítették, ám további módosításokra volt szükség a résztvevők elfoglaltságai miatt.

Zelenszkij hangsúlyozta: a diplomáciai folyamat nem állt le, és napokon belül folytatódhatnak a tárgyalások
Zelenszkij hangsúlyozta: a diplomáciai folyamat nem állt le, és napokon belül folytatódhatnak a tárgyalások. Fotó: AFP

Ezzel párhuzamosan a Kyiv Independent arról számolt be, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország február 4–5-én mégis találkozhat Abu-Dzabiban, egy újabb tárgyalás keretében. A hírt a Kreml is megerősítette. 

Zelenszkij szerint Ukrajna kész érdemi tárgyalásokat folytatni, és abban érdekelt, hogy a folyamat valódi előrelépést hozzon.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: Kijev olyan megoldást szeretne, amely nemcsak a harcok befejezését, hanem békét is eredményez. Elmondta azt is, hogy február 2-án találkozik az ukrán tárgyalócsapattal, hogy áttekintsék a keretrendszert és felkészüljenek az újabb fordulóra. Január 31-én Kirill Dmitrijev orosz megbízott amerikai tisztviselőkkel találkozott Miamiban, köztük Steve Witkoff-fal. A három fél előző, kétnapos tárgyalási fordulója január 24-én zárult Abu-Dzabiban, ám áttörésről akkor sem érkezett hivatalos bejelentés.

Zelenszkij arra számít, hogy február különösen intenzív diplomáciai hónap lesz

Az ukrán vezetés szerint kulcskérdés, hogy az Egyesült Államok mennyire tud hozzájárulni a feszültség csökkentéséhez, különösen a támadások számának mérséklésében.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott: sok múlik azon, mit sikerül Washingtonnak elérnie Moszkvánál, és az ukrán társadalom békefolyamatba vetett bizalma is attól függ, hogy csökkennek-e az orosz csapások.

A tárgyalások várhatóan több kényes kérdésre összpontosítanak, köztük egy esetleges fegyvernyugvásra és az ukrán Donbász régió feletti ellenőrzésre. Oroszország régóta követeli, hogy Ukrajna adja át Donyeck és Luhanszk megye teljes területét – beleértve azokat a részeket is, amelyek jelenleg nem állnak orosz megszállás alatt –, ezt pedig a békemegállapodás előfeltételének tekintik.

Az orosz csapások komoly gondokat okoznak Ukrajna energiaellátásában. Donald Trump január 29-én közölte, hogy arra kérte Vlagyimir Putyint: egy hétre függesszék fel az ukrán városok bombázását. Moszkva másnap jelezte, hogy a tűzszünet csak Kijevre vonatkozik, és február 1-jéig tart. Az elmúlt napokban azonban más ukrán városokban tovább folytatódtak a polgári infrastruktúrát érő támadások.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

