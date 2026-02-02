Elhalasztották a tárgyalásokat, de megvan az új időpont

A RIA Novosztyi hírügynökség forrásai szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azzal magyarázta az abu-dzabi-i tárgyalások elhalasztását, hogy a három érintett fél – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok – menetrendje nem volt összehangolható. Peszkov újságíróknak elmondta: a megbeszéléseket eredetileg már korábban megtervezték. A második fordulót a múlt vasárnapra időzítették, ám további módosításokra volt szükség a résztvevők elfoglaltságai miatt.

Zelenszkij hangsúlyozta: a diplomáciai folyamat nem állt le, és napokon belül folytatódhatnak a tárgyalások. Fotó: AFP

Ezzel párhuzamosan a Kyiv Independent arról számolt be, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország február 4–5-én mégis találkozhat Abu-Dzabiban, egy újabb tárgyalás keretében. A hírt a Kreml is megerősítette.