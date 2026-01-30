Rendkívüli

A Kreml megszólalt az orosz-ukrán háború lezárásáról

Moszkva külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerint a Donyeck megye feletti vita mellett más, eddig meg nem nevezett kulcskérdések is hátráltatják a háború lezárását célzó megállapodást – derült ki az orosz álláspontból, miközben az USA által közvetített tárgyalásokon továbbra is a területi hovatartozás a legnehezebb megoldandó probléma. A Kreml képviselője szerint nem egy gond van.

Kozma Zoltán
2026. 01. 30. 6:21
A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov csütörtökön kijelentette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó lehetséges békeegyezményt nem kizárólag a területi kérdés akadályozza.

A Kreml nem csak a területeket akarja

Oroszország azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck megye mintegy 20 százalékából, amelyet az orosz hadsereg jelenleg nem ellenőriz. 

Kijev viszont nem hajlandó olyan területeket átadni Moszkvának, amelyeket Oroszország nem foglalt el a harctéren.

Mi kell a békéhez?

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerdán azt mondta, hogy az USA által közvetített tárgyalásokon aktívan dolgoznak a területi vita megoldásán, és ezt a nézeteltérést „nagyon nehéznek” nevezte, egy fajta kulcskérdésnek.

Amikor Usakovtól megkérdezték, hogy egyetért-e azzal, miszerint a területi kérdés az egyetlen nyitott probléma, így válaszolt: 

Nem hiszem.

Nem nevezte meg azonban konkrétan, hogy milyen további kulcskérdések maradtak még megoldatlanul.

Bár a területi hovatartozás központi akadály, a Kreml szerint ennél több tényező is hátráltatja a békét, de ezek részleteit nem hozta nyilvánosságra az orosz vezető tanácsadó. A tárgyalások az USA közvetítésével zajlanak, és a felek álláspontjai továbbra is merevek ezen a területen.

Borítókép: Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

