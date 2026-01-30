Trump fegyvernyugvást kért Putyintól

Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak úgy nyilatkozott: – Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalások lefolytatásához – erről a CBS News is beszámolt.
Előző nap Trump is hasonló bejelentést tett
Az orosz szóvivő a nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbász régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal. – Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk – jelentette ki Peszkov.
Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki előtt jól ismert, megalapozott álláspontunk
– hangsúlyozta. Korábban Guterres a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette, az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbász esetében.
Szerinte a világszervezet központjában az említett helyzeteket illetően úgy vélik, hogy a területi integritás elve elsőbbséget élvez a népek önrendelkezési jogával szemben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!