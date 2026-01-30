orosz-ukrán háborúUkrajnaKijevPutyinDmitrij PeszkovDonald Trumppeszkov

Trump fegyvernyugvást kért Putyintól

A Kreml pénteken megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök arra kérte orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyint, hogy február 1-jéig szüntesse be a csapásokat az ukrán fővárosra, ahol az energiaellátó hálózat a korábbi bombázások következtében jelentősen megrongálódott.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 30. 14:10
Trump fegyvernyugvást kért Putyintól – a Kreml reagált Forrás: AFP
Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak úgy nyilatkozott: – Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalások lefolytatásához – erről a CBS News is beszámolt.

Peszkov megerősítette, hogy Trump arra kérte Putyint, hogy február 1-jéig szüntesse be a csapásokat
Peszkov megerősítette: Trump arra kérte Putyint, hogy február 1-jéig szüntesse be a csapásokat. Fotó: AFP

Előző nap Trump is hasonló bejelentést tett

Az orosz szóvivő a nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbász régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal. – Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk – jelentette ki Peszkov. 

Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki előtt jól ismert, megalapozott álláspontunk

– hangsúlyozta. Korábban Guterres a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette, az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbász esetében.

Szerinte a világszervezet központjában az említett helyzeteket illetően úgy vélik, hogy a területi integritás elve elsőbbséget élvez a népek önrendelkezési jogával szemben.

A Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján reagált Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleges találkozásának hírére. Emlékeztetett: Zelenszkij ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen találkozzon Putyinnal, és nem fordítva. Az orosz államfő sajtótitkára így kommentálta az ukrán vezetés válaszát, miszerint Kijevben szeretnék megrendezni az orosz–ukrán csúcstalálkozót.

Utalva azokra a felvetésekre, hogy a megbeszélésekre Moszkvában kerülhetne sor, Peszkov hangsúlyozta: 

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Putyin nem hívta meg Zelenszkijt sehova, és nem javasolt neki semmilyen találkozót. A találkozót Zelenszkij kérte.

(FILES) (COMBO) This combination of file photographs created on August 8, 2025, shows (From L) a handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on June 27, 2024 of Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Brussels, US President-elect Donald Trump at the Elysee Palace in Paris, on December 7, 2024, and Russian President Vladimir Putin in Veliky Novgorod on September 21, 2022. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on January 20, 2026 he had been invited to join US President Donald Trump's "Board of Peace" but could not envisage working there alongside Russian President Vladimir Putin. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: AFP

Zelenszkij Kijevbe hívta Putyint tárgyalni

Lapunk arról is beszámolt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felajánlotta, hogy kész személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mégpedig Kijevben. 

A bejelentés válasz volt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábbi kijelentésére, 

aki szerint Moszkva nyitott a párbeszédre, ha az ukrán államfő valóban komolyan gondolja azt.

 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

