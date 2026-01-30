Trump fegyvernyugvást kért Putyintól

Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak úgy nyilatkozott: – Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalások lefolytatásához – erről a CBS News is beszámolt.

Peszkov megerősítette: Trump arra kérte Putyint, hogy február 1-jéig szüntesse be a csapásokat. Fotó: AFP

Előző nap Trump is hasonló bejelentést tett

Az orosz szóvivő a nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbász régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal. – Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk – jelentette ki Peszkov.

Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki előtt jól ismert, megalapozott álláspontunk

– hangsúlyozta. Korábban Guterres a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette, az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbász esetében.