Sokkoló fordulat: Zelenszkij Kijevbe hívta Putyint tárgyalni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felajánlotta, hogy kész személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mégpedig Kijevben. A bejelentés válasz volt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábbi kijelentésére, aki szerint Moszkva nyitott a párbeszédre, ha az ukrán államfő valóban komolyan gondolja azt.

Sebők Barbara
2026. 01. 30. 10:39
A bejelentés válasz volt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábbi kijelentésére, aki szerint Moszkva nyitott a párbeszédre Forrás: AFP
Mint arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is javasolta Moszkvának, hogy fontolják meg Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóját. Jurij Usakov néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott: amennyiben Zelenszkij „készen áll a párbeszédre”, Moszkvába is ellátogathat. Az orosz fél egyébként már korábban is jelezte tárgyalási szándékát, és találkozót ajánlott fel az orosz fővárosban. Akkor az ukrán elnök ezt azzal utasította el, hogy szerinte a kezdeményezés célja nem a valódi egyeztetés volt, hanem éppen a tárgyalások elkerülése, számolt be róla a ZN.

Trump többször is javasolta, hogy fontolják meg Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóját
Trump többször is javasolta, hogy fontolják meg Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóját Fotó: AFP

Nyilvánosan meghívom, ha meri, természetesen 

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette: szerinte vannak olyan esetek, amikor egy fél valójában nem akar találkozni, de ezt nem mondja ki nyíltan, inkább Moszkvába szóló meghívásokkal próbálja elkerülni a közvetlen egyeztetést.

A kijelentések hátterében az elmúlt időszakban zajló nemzetközi egyeztetések állnak. Az Abu-Dzabiban tartott első találkozók során ukrán és amerikai tárgyalók több lehetséges megoldást is felvetettek. 

Ezek között szerepelt a békefenntartók esetleges telepítése a donyecki régióba, valamint egy demilitarizált övezet létrehozásának gondolata is.

Az amerikai fél pozitívan értékelte az emirátusokban tartott egyeztetéseket. Donald Trump egyik tanácsadója azt is jelezte, hogy a feleknek sikerült bizonyos mértékben csökkenteniük a területi kérdésekben fennálló nézeteltéréseket, még ha alapvető álláspontjaik továbbra is eltérnek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

