Sokkoló fordulat: Zelenszkij Kijevbe hívta Putyint tárgyalni

Mint arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is javasolta Moszkvának, hogy fontolják meg Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóját. Jurij Usakov néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott: amennyiben Zelenszkij „készen áll a párbeszédre”, Moszkvába is ellátogathat. Az orosz fél egyébként már korábban is jelezte tárgyalási szándékát, és találkozót ajánlott fel az orosz fővárosban. Akkor az ukrán elnök ezt azzal utasította el, hogy szerinte a kezdeményezés célja nem a valódi egyeztetés volt, hanem éppen a tárgyalások elkerülése, számolt be róla a ZN.

Trump többször is javasolta, hogy fontolják meg Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóját Fotó: AFP

Nyilvánosan meghívom, ha meri, természetesen

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette: szerinte vannak olyan esetek, amikor egy fél valójában nem akar találkozni, de ezt nem mondja ki nyíltan, inkább Moszkvába szóló meghívásokkal próbálja elkerülni a közvetlen egyeztetést.