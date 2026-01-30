Fordulat történt Abu-Dzabiban, de a neheze még csak most jön

tárgyalásOroszországUkrajnaAbu-DzabiEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Abu-Dzabiban január 23-án zajlottak Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok háromoldalú tárgyalásai. A mostani egyeztetések – amelyekre először került sor Oroszország 2022-es inváziója óta – új szakaszt nyithatnak a diplomáciai folyamatban, miközben a legfőbb vitapont továbbra is a Donbász sorsa maradt. A fejleményeket Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója értékelte lapunknak.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij szerint előrelépés történt az Abu-Dzabiban zajló orosz–ukrán–amerikai tárgyalásokon, bár a békéhez vezető út továbbra is bizonytalan. Az ukrán elnök konstruktívnak nevezte az egyeztetéseket, amelyek középpontjában a háború lezárásának lehetséges feltételei, katonai kérdések és rendezetlen politikai problémák álltak. A találkozók voltak az első háromoldalú egyeztetések Oroszország 2022-es inváziója óta. Bár áttörés nem született, a felek újabb tárgyalásokra készülnek. Az Egyesült Államok szintén előrelépésről beszél, miközben Zelenszkij közölte: elkészült az Ukrajna számára kulcsfontosságú, amerikai biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum. A fő vitapont továbbra is a területi kérdés: Oroszország a Donbász teljes ellenőrzését követeli, míg Ukrajna elutasítja a területi engedményeket, Moszkva pedig a béke alapfeltételének tekinti.

Új szakaszba léptek a béketárgyalások

A témában Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója nyilatkozott lapunknak, aki szerint az Abu-Dzabiban lezajlott tárgyalások több szempontból is fordulópontot jelentenek az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésében.

A szakértő rámutatott: 

– Hosszú idő óta először fordult elő, hogy az Egyesült Államok nem külön-külön egyeztetett a két háborúzó féllel, hanem Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői egy asztalhoz ültek, ráadásul az orosz és az ukrán fél közvetlenül egymással tárgyalt.

Ez önmagában is előrelépésnek tekinthető a korábbi közvetett kommunikációhoz képest. Siklósi Péter szerint a tárgyalások másik fontos különlegessége az volt, hogy katonai vezetői szinten zajlottak az egyeztetések. – A katonák már nem elvi kérdésekről tárgyalnak, hanem a konkrét végrehajtás kérdéseiről – hangsúlyozta, hozzátéve: ez arra utal, hogy a folyamatban tényleges haladás történhetett.

Továbbra is a területi vita a kulcskérdés

A nyilatkozatok alapján továbbra is a legfontosabb nyitott kérdés a területi vita. 

A vezető kutató szerint az orosz fél ragaszkodik ahhoz, hogy megkapja Donyeck megye eddig el nem foglalt, viszonylag kisebb részét, míg Ukrajna ennek ellenáll.

Úgy vélte, minden más kérdés – bár létezhetnek további vitás pontok – fontosságban elmarad e mögött a területi kérdés mögött.

Siklósi Péter kitért arra is, hogy az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti biztonsági garanciákról szóló megállapodás elkészülte önmagában nem jelent nagy újdonságot, ugyanakkor ezek csak egy békemegállapodás megszületése után léphetnek hatályba. 

Mint mondta, amíg tart a háború, addig nem beszélhetünk garanciákról, mivel azok kifejezetten a béke fenntartását szolgálnák.

A szakértő szerint a fennmaradó donyecki területi kérdés kapcsán különböző kompromisszumos megoldások is felmerülhetnek, például a terület demilitarizálása vagy speciális gazdasági övezet kialakítása, de hangsúlyozta: a tárgyalásokat hírzárlat övezi, így ezek egyelőre csak találgatások.

A következő lépés várhatóan egy újabb háromoldalú egyeztetés lehet február 1-jén, vasárnap, ugyanebben a formátumban. Siklósi Péter szerint erre jó esély mutatkozik, ugyanakkor nem lehet biztosan megjósolni, hogy sikerül-e minden nyitott kérdésben megállapodásra jutni.

Borítókép: Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)

