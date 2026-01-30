Fordulat történt Abu-Dzabiban, de a neheze még csak most jön

Új szakaszba léptek a béketárgyalások

A témában Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója nyilatkozott lapunknak, aki szerint az Abu-Dzabiban lezajlott tárgyalások több szempontból is fordulópontot jelentenek az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésében.

A szakértő rámutatott:

– Hosszú idő óta először fordult elő, hogy az Egyesült Államok nem külön-külön egyeztetett a két háborúzó féllel, hanem Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői egy asztalhoz ültek, ráadásul az orosz és az ukrán fél közvetlenül egymással tárgyalt.

Ez önmagában is előrelépésnek tekinthető a korábbi közvetett kommunikációhoz képest. Siklósi Péter szerint a tárgyalások másik fontos különlegessége az volt, hogy katonai vezetői szinten zajlottak az egyeztetések. – A katonák már nem elvi kérdésekről tárgyalnak, hanem a konkrét végrehajtás kérdéseiről – hangsúlyozta, hozzátéve: ez arra utal, hogy a folyamatban tényleges haladás történhetett.

The trilateral talks between the US, Russia & Ukraine in Abu Dhabi have concluded for today. ​Reports indicate that they went well & will continue tomorrow.

The video was published without sound: feel free to use your imagination & add your own voiceover.😀 pic.twitter.com/HE3H73wleH — tatianyc27 (@tatianyc27) January 23, 2026

Továbbra is a területi vita a kulcskérdés

A nyilatkozatok alapján továbbra is a legfontosabb nyitott kérdés a területi vita.

A vezető kutató szerint az orosz fél ragaszkodik ahhoz, hogy megkapja Donyeck megye eddig el nem foglalt, viszonylag kisebb részét, míg Ukrajna ennek ellenáll.

Úgy vélte, minden más kérdés – bár létezhetnek további vitás pontok – fontosságban elmarad e mögött a területi kérdés mögött.