Trump kérése nem maradt válasz nélkül Moszkvában

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” – közölte Trump kabinetjének csütörtöki ülésén.
Mint mondta, a térségbeli rendkívül hidegre való tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől.
Ez nagyon kedves volt [tőle]. Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette
– húzta alá Trump elnök.
Mint arról többször beszámoltunk, Ukrajnát súlyos energiaválság sújtja, amely elsősorban a nagyvárosokat érinti. Kijev lakosságának mintegy húsz százaléka már elhagyta otthonát a tartós áram- és fűtéskimaradások miatt, miközben sokan kényszermegoldásokkal próbálnak alkalmazkodni a mindennapi nehézségekhez. A helyzetet tovább rontják az erőműveket ért támadások, amelyek hosszabb távon is bizonytalanná teszik az energiaellátás helyreállítását.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A kormány tíz évre szóló áfaemeléssel teremtene forrást a fegyverkezésre.
A cég jelenlegi vezetője a Soros-közeli Oak Foundation egyik nemzetközi partnerénél volt alelnök.
A miniszter közölte, ha a Tisza Párton múlik, Magyarországon az következne be, ami ellen több mint egy évtizede küzdünk.
Magyarország továbbra is ellenáll.
A kormány tíz évre szóló áfaemeléssel teremtene forrást a fegyverkezésre.
A cég jelenlegi vezetője a Soros-közeli Oak Foundation egyik nemzetközi partnerénél volt alelnök.
A miniszter közölte, ha a Tisza Párton múlik, Magyarországon az következne be, ami ellen több mint egy évtizede küzdünk.
Magyarország továbbra is ellenáll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!