Trump kérése nem maradt válasz nélkül Moszkvában

Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 19:48
Donald Trump amerikai elnök Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” – közölte Trump kabinetjének csütörtöki ülésén. 

Vlagyimir Putyin és Donald Trump
Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Mint mondta, a térségbeli rendkívül hidegre való tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől.

Ez nagyon kedves volt [tőle]. Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette

 – húzta alá Trump elnök.

Mint arról többször beszámoltunk, Ukrajnát súlyos energiaválság sújtja, amely elsősorban a nagyvárosokat érinti. Kijev lakosságának mintegy húsz százaléka már elhagyta otthonát a tartós áram- és fűtéskimaradások miatt, miközben sokan kényszermegoldásokkal próbálnak alkalmazkodni a mindennapi nehézségekhez. A helyzetet tovább rontják az erőműveket ért támadások, amelyek hosszabb távon is bizonytalanná teszik az energiaellátás helyreállítását.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

