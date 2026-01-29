Trump kérése nem maradt válasz nélkül Moszkvában

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” – közölte Trump kabinetjének csütörtöki ülésén.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Mint mondta, a térségbeli rendkívül hidegre való tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől.