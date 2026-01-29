UkrajnaVerhovna RadMetsolauniós csatlakozásintegrációEurópai Parlament

Ukrajna európai integrációjáról tárgyalt a verhovna rada és az Európai Parlament

Lvivben tartották meg a Jean Monnet Párbeszédek tizenkettedik fordulóját, amelynek középpontjában Ukrajna európai integrációjának előmozdítása, valamint az ukrán parlament (verhovna rada) és az Európai Parlament közötti együttműködés elmélyítése állt.

2026. 01. 29.
Az EU és az ukrán zászlók Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke sajtótájékoztatóján Kijevben, Ukrajnában, 2024. május 9-én Forrás: NurPhoto/AFP
Ukrajna uniós csatlakozását szolgálta a rendezvény, ami az ukrán törvényhozás és az Európai Parlament közötti intézményes párbeszéd fontos eleme, amely a demokratikus intézmények megerősítését szolgálja, írja az ukrán parlament weboldala.

Ukrajna
Az ukrán tanácskozás résztvevői (Forrás: verhovna rada)

A tanácskozáson részt vett Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán Legfelső Tanács elnöke, Olekszandr Kornijenko első alelnök, Olena Kondratyuk alelnök, Pat Cox, az Európai Parlament korábbi elnöke, Michael Gahler, az EP Ukrajnával foglalkozó jelentéstevője, Katarina Mathernova, az Európai Unió ukrajnai nagykövete, valamint az ukrán parlament valamennyi frakciójának és képviselőcsoportjának képviselői.

Ukrajna uniós csatlakozásáról beszélt Metsola is

A párbeszédek megkezdése előtt a résztvevők ellátogattak a lvivi Licsakiv temetőbe, ahol megemlékeztek Andrij Parubijról, a Legfelső Tanács korábbi elnökéről, valamint az Ukrajna védelmében elesett katonákról. Parubij a Jean Monnet Párbeszédek egyik kezdeményezője volt, aki az interparlamentáris együttműködés eszközeként tekintett a formátumra.

A tanácskozás résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Metsola megerősítette az Európai Parlament rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt, méltatta az ukrán demokratikus intézmények és a társadalom ellenálló képességét, valamint kiemelte a Legfelső Tanács kulcsszerepét az európai integrációs folyamatban.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on September 17, 2025 shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) shaking hands with European Parliament President Roberta Metsola (L) prior to their talks in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke korábban Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)

A megbeszélések során a felek megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy közösen dolgoznak az ukrán parlament hatékonyságának növelésén, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások során. Kiemelték: az integráció jelenlegi szakaszában különösen fontos, hogy a Legfelső Tanácsban képviselt politikai erők egységes álláspontot képviseljenek.

A résztvevők hangsúlyozták továbbá az együttműködés erősítésének szükségességét az ukrán kormánnyal és a végrehajtó hatalommal annak érdekében, hogy javuljon az európai integrációs jogszabályok előkészítésének és elfogadásának minősége, valamint hatékonyabbá váljanak a tárgyalási fejezetekhez kapcsolódó eljárások.

Biztonságpolitikai hangsúlyok

A tanácskozás során kiemelt figyelmet kaptak a biztonsági kérdések is. Az ukrán parlamenti frakciók képviselői felszólították európai partnereiket, hogy fokozzák a nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni agresszió befejezése érdekében, és hangsúlyozták az Európai Unió aktív részvételének fontosságát a békefolyamatban. A felek egyetértettek abban is, hogy intenzívebbé kell tenni az interparlamentáris együttműködést az európai integráció, valamint a háborúval és békével kapcsolatos kérdésekben, válaszul az Európát érintő biztonsági kihívásokra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap közösségi oldalán közzétett bejegyzésében – a nem egyhangú tagállami beleegyezés ellenére – már konkrét időpontot fogalmazott meg Ukrajna európai uniós csatlakozásáról. 

Az ukrán államfő szerint 2027 nem csupán célkitűzés, hanem elvárás is, amelynek megvalósításához a nemzetközi partnerek támogatására számít.

Borítókép: Az EU- és az ukrán zászlók Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke sajtótájékoztatóján Kijevben, Ukrajnában, 2024. május 9-én (Fotó: STR/NurPhoto) 

