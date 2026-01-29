Ukrajna uniós csatlakozását szolgálta a rendezvény, ami az ukrán törvényhozás és az Európai Parlament közötti intézményes párbeszéd fontos eleme, amely a demokratikus intézmények megerősítését szolgálja, írja az ukrán parlament weboldala.
Ukrajna európai integrációjáról tárgyalt a verhovna rada és az Európai Parlament
Lvivben tartották meg a Jean Monnet Párbeszédek tizenkettedik fordulóját, amelynek középpontjában Ukrajna európai integrációjának előmozdítása, valamint az ukrán parlament (verhovna rada) és az Európai Parlament közötti együttműködés elmélyítése állt.
A tanácskozáson részt vett Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán Legfelső Tanács elnöke, Olekszandr Kornijenko első alelnök, Olena Kondratyuk alelnök, Pat Cox, az Európai Parlament korábbi elnöke, Michael Gahler, az EP Ukrajnával foglalkozó jelentéstevője, Katarina Mathernova, az Európai Unió ukrajnai nagykövete, valamint az ukrán parlament valamennyi frakciójának és képviselőcsoportjának képviselői.
Ukrajna uniós csatlakozásáról beszélt Metsola is
A párbeszédek megkezdése előtt a résztvevők ellátogattak a lvivi Licsakiv temetőbe, ahol megemlékeztek Andrij Parubijról, a Legfelső Tanács korábbi elnökéről, valamint az Ukrajna védelmében elesett katonákról. Parubij a Jean Monnet Párbeszédek egyik kezdeményezője volt, aki az interparlamentáris együttműködés eszközeként tekintett a formátumra.
A tanácskozás résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Metsola megerősítette az Európai Parlament rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt, méltatta az ukrán demokratikus intézmények és a társadalom ellenálló képességét, valamint kiemelte a Legfelső Tanács kulcsszerepét az európai integrációs folyamatban.
További Külföld híreink
A megbeszélések során a felek megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy közösen dolgoznak az ukrán parlament hatékonyságának növelésén, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások során. Kiemelték: az integráció jelenlegi szakaszában különösen fontos, hogy a Legfelső Tanácsban képviselt politikai erők egységes álláspontot képviseljenek.
A résztvevők hangsúlyozták továbbá az együttműködés erősítésének szükségességét az ukrán kormánnyal és a végrehajtó hatalommal annak érdekében, hogy javuljon az európai integrációs jogszabályok előkészítésének és elfogadásának minősége, valamint hatékonyabbá váljanak a tárgyalási fejezetekhez kapcsolódó eljárások.
Biztonságpolitikai hangsúlyok
A tanácskozás során kiemelt figyelmet kaptak a biztonsági kérdések is. Az ukrán parlamenti frakciók képviselői felszólították európai partnereiket, hogy fokozzák a nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni agresszió befejezése érdekében, és hangsúlyozták az Európai Unió aktív részvételének fontosságát a békefolyamatban. A felek egyetértettek abban is, hogy intenzívebbé kell tenni az interparlamentáris együttműködést az európai integráció, valamint a háborúval és békével kapcsolatos kérdésekben, válaszul az Európát érintő biztonsági kihívásokra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap közösségi oldalán közzétett bejegyzésében – a nem egyhangú tagállami beleegyezés ellenére – már konkrét időpontot fogalmazott meg Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.
Az ukrán államfő szerint 2027 nem csupán célkitűzés, hanem elvárás is, amelynek megvalósításához a nemzetközi partnerek támogatására számít.
További Külföld híreink
Borítókép: Az EU- és az ukrán zászlók Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke sajtótájékoztatóján Kijevben, Ukrajnában, 2024. május 9-én (Fotó: STR/NurPhoto)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Porosenko Brüsszelben lobbizik: gyorsítaná Ukrajna uniós felvételét
Marta Kos bővítési biztossal tárgyalt a volt ukrán államfő.
Kislányuk fotóját szorongatta volt férje Jákli Mónika temetésén
Ilyen volt a szertartás.
Földig lerombolt kijevi erőművekről érkeznek beszámolók, folytatódik az ukrajnai válsághelyzet + videó
Milliók fagyoskodnak, nincs se fűtés, se áram.
Pintér Sándor: Nyílt, konstruktív és eredményes a kapcsolat Magyarország és Szlovénia között
Az illegális bevándorlás visszaszorítása, a közös járőrözés és a schengeni térség biztonsága állt a középpontjában annak a budapesti tárgyalásnak, amelyet Pintér Sándor és Branko Zlobko folytatott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Porosenko Brüsszelben lobbizik: gyorsítaná Ukrajna uniós felvételét
Marta Kos bővítési biztossal tárgyalt a volt ukrán államfő.
Kislányuk fotóját szorongatta volt férje Jákli Mónika temetésén
Ilyen volt a szertartás.
Földig lerombolt kijevi erőművekről érkeznek beszámolók, folytatódik az ukrajnai válsághelyzet + videó
Milliók fagyoskodnak, nincs se fűtés, se áram.
Pintér Sándor: Nyílt, konstruktív és eredményes a kapcsolat Magyarország és Szlovénia között
Az illegális bevándorlás visszaszorítása, a közös járőrözés és a schengeni térség biztonsága állt a középpontjában annak a budapesti tárgyalásnak, amelyet Pintér Sándor és Branko Zlobko folytatott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!