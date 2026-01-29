Ukrajna európai integrációjáról tárgyalt a verhovna rada és az Európai Parlament

A megbeszélések során a felek megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy közösen dolgoznak az ukrán parlament hatékonyságának növelésén, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások során. Kiemelték: az integráció jelenlegi szakaszában különösen fontos, hogy a Legfelső Tanácsban képviselt politikai erők egységes álláspontot képviseljenek.

A résztvevők hangsúlyozták továbbá az együttműködés erősítésének szükségességét az ukrán kormánnyal és a végrehajtó hatalommal annak érdekében, hogy javuljon az európai integrációs jogszabályok előkészítésének és elfogadásának minősége, valamint hatékonyabbá váljanak a tárgyalási fejezetekhez kapcsolódó eljárások.

Biztonságpolitikai hangsúlyok

A tanácskozás során kiemelt figyelmet kaptak a biztonsági kérdések is. Az ukrán parlamenti frakciók képviselői felszólították európai partnereiket, hogy fokozzák a nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni agresszió befejezése érdekében, és hangsúlyozták az Európai Unió aktív részvételének fontosságát a békefolyamatban. A felek egyetértettek abban is, hogy intenzívebbé kell tenni az interparlamentáris együttműködést az európai integráció, valamint a háborúval és békével kapcsolatos kérdésekben, válaszul az Európát érintő biztonsági kihívásokra.

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap közösségi oldalán közzétett bejegyzésében – a nem egyhangú tagállami beleegyezés ellenére – már konkrét időpontot fogalmazott meg Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.

Az ukrán államfő szerint 2027 nem csupán célkitűzés, hanem elvárás is, amelynek megvalósításához a nemzetközi partnerek támogatására számít.