Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja

Energiapénzek és további támogatások

Zelenszkij szerint a felek további lehetőségekről is tárgyaltak Ukrajna energiarendszerének támogatásával kapcsolatban. Az ukrán elnök a kancellárt tájékoztatta azokról a háromoldalú tárgyalásokról is, amelyek a közelmúltban az Egyesült Arab Emírségekben zajlottak ukrán, amerikai és orosz delegációk részvételével. Elmondása szerint a megbeszélések elsősorban katonai kérdésekre fókuszáltak, de szóba kerültek a jövőbeni biztonsági garanciák is.

Zelenszkij ezek között kiemelt helyen említette Ukrajna 2027-es európai uniós csatlakozását, amelyet nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának kulcselemeként mutatott be.

Zelenszkij szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája

Az ukrán elnök szerint Ukrajna EU-tagsága hozzájárulna Európa kollektív erejéhez, mivel Kijev – állítása szerint – biztonsági, technológiai és gazdasági téren is érdemi hozzáadott értéket jelentene az uniónak. Éppen ezért beszél már most konkrét dátumról, és hangsúlyozta: számít a tagállamok támogatására Ukrajna gyorsított csatlakozási folyamatában.