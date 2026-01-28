Zelenszkij beszámolója szerint a Christian Stocker osztrák kancellárral folytatott megbeszélésen kiemelt téma volt Ukrajna energetikai helyzete. Zelenszkij azt állította, hogy Oroszország naponta támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, célja pedig az, hogy az ország lakossága áram és fűtés nélkül maradjon – írta az Origo.
Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az osztrák szövetségi kancellárral folytatott egyeztetéséről szólva már konkrét időpontot fogalmazott meg Ukrajna európai uniós csatlakozásáról. Az ukrán államfő szerint 2027 nem csupán célkitűzés, hanem elvárás is, amelynek megvalósításához a nemzetközi partnerek támogatására számít.
Ebben az összefüggésben külön köszönetet mondott Ausztriának, amiért Bécs a múlt héten pénzügyi támogatást különített el Ukrajna energiaágazatának megsegítésére.
További Külföld híreink
Energiapénzek és további támogatások
Zelenszkij szerint a felek további lehetőségekről is tárgyaltak Ukrajna energiarendszerének támogatásával kapcsolatban. Az ukrán elnök a kancellárt tájékoztatta azokról a háromoldalú tárgyalásokról is, amelyek a közelmúltban az Egyesült Arab Emírségekben zajlottak ukrán, amerikai és orosz delegációk részvételével. Elmondása szerint a megbeszélések elsősorban katonai kérdésekre fókuszáltak, de szóba kerültek a jövőbeni biztonsági garanciák is.
Zelenszkij ezek között kiemelt helyen említette Ukrajna 2027-es európai uniós csatlakozását, amelyet nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának kulcselemeként mutatott be.
Zelenszkij szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája
Az ukrán elnök szerint Ukrajna EU-tagsága hozzájárulna Európa kollektív erejéhez, mivel Kijev – állítása szerint – biztonsági, technológiai és gazdasági téren is érdemi hozzáadott értéket jelentene az uniónak. Éppen ezért beszél már most konkrét dátumról, és hangsúlyozta: számít a tagállamok támogatására Ukrajna gyorsított csatlakozási folyamatában.
További Külföld híreink
Borítókép: Christian Stocker osztrák kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ausztriában 2025. június 16-án (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kaja Kallasnak útban van a vétó: egy ország sem állíthatja meg Brüsszelt
Túl nagy fék ez Brüsszelnek.
Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés védelméhez meg kell nyerni a választást
A pert végigvisszük – mondta a külügyminiszter.
Migránsbotrány Németországban: hová tűntek a bevándorlók?
Ausztriában is komoly problémákra utalnak az adatok.
Csúfos kudarc lett a migránsprojekt: a hollandok is Orbán Viktornak adtak igazat
Az elbukott holland kísérlet igazolja a magyar miniszterelnököt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kaja Kallasnak útban van a vétó: egy ország sem állíthatja meg Brüsszelt
Túl nagy fék ez Brüsszelnek.
Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés védelméhez meg kell nyerni a választást
A pert végigvisszük – mondta a külügyminiszter.
Migránsbotrány Németországban: hová tűntek a bevándorlók?
Ausztriában is komoly problémákra utalnak az adatok.
Csúfos kudarc lett a migránsprojekt: a hollandok is Orbán Viktornak adtak igazat
Az elbukott holland kísérlet igazolja a magyar miniszterelnököt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!