A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja

ZelenszkijUkrajnaEurópauniós csatlakozásdátum

Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az osztrák szövetségi kancellárral folytatott egyeztetéséről szólva már konkrét időpontot fogalmazott meg Ukrajna európai uniós csatlakozásáról. Az ukrán államfő szerint 2027 nem csupán célkitűzés, hanem elvárás is, amelynek megvalósításához a nemzetközi partnerek támogatására számít.

Christian Stocker osztrák kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ausztriában, 2025. június 16-án Fotó: Helmut Fohringer Forrás: APA/AFP
Zelenszkij beszámolója szerint a Christian Stocker osztrák kancellárral folytatott megbeszélésen kiemelt téma volt Ukrajna energetikai helyzete. Zelenszkij azt állította, hogy Oroszország naponta támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, célja pedig az, hogy az ország lakossága áram és fűtés nélkül maradjon – írta az Origo.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Bécsben. Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer

Ebben az összefüggésben külön köszönetet mondott Ausztriának, amiért Bécs a múlt héten pénzügyi támogatást különített el Ukrajna energiaágazatának megsegítésére.

 

Energiapénzek és további támogatások

Zelenszkij szerint a felek további lehetőségekről is tárgyaltak Ukrajna energiarendszerének támogatásával kapcsolatban. Az ukrán elnök a kancellárt tájékoztatta azokról a háromoldalú tárgyalásokról is, amelyek a közelmúltban az Egyesült Arab Emírségekben zajlottak ukrán, amerikai és orosz delegációk részvételével. Elmondása szerint a megbeszélések elsősorban katonai kérdésekre fókuszáltak, de szóba kerültek a jövőbeni biztonsági garanciák is.

Zelenszkij ezek között kiemelt helyen említette Ukrajna 2027-es európai uniós csatlakozását, amelyet nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságának kulcselemeként mutatott be.

 

Zelenszkij szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája

Az ukrán elnök szerint Ukrajna EU-tagsága hozzájárulna Európa kollektív erejéhez, mivel Kijev – állítása szerint – biztonsági, technológiai és gazdasági téren is érdemi hozzáadott értéket jelentene az uniónak. Éppen ezért beszél már most konkrét dátumról, és hangsúlyozta: számít a tagállamok támogatására Ukrajna gyorsított csatlakozási folyamatában.

 

Borítókép: Christian Stocker osztrák kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ausztriában 2025. június 16-án (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer) 

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

