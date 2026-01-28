A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén egy ukrán véleménycikk szerint jelentősen megváltozhatna Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája. Az írás szerzője nyíltan amellett érvel, hogy Budapestnek szakítania kellene a jelenlegi, óvatos és kritikus állásponttal, és aktívan támogatnia kellene Ukrajna európai uniós csatlakozását.
Az ukrán sajtó kikotyogta: a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában
Az ukrán média szerint a Tisza Párt külpolitikai irányváltásra készül Ukrajna ügyében. Orbán Anitára, a párt külpolitikai felelősére hivatkozva azt állítják: egy esetleges választási győzelem esetén Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája érdemben megváltozhatna.
A cikk szerzője úgy véli, Ukrajna EU-tagsága nemcsak Kijev, hanem az egész Európai Unió számára stabilitást, biztonságot és hosszú távú előnyöket jelentene.
Elismeri ugyan, hogy a csatlakozás folyamata hosszadalmas és számos akadályba ütközik, azonban hangsúlyozza: politikai akarattal és fokozatos megoldásokkal Ukrajna integrációja felgyorsítható.
A Tisza Párt mint alternatíva a jelenlegi magyar állásponthoz képest
A véleménycikk kitér arra, hogy Magyarország kormánya az egyik legkritikusabb Ukrajna uniós közeledésével szemben.
A szerző szerint ezzel szemben a Tisza Párt nyitottabb és együttműködőbb megközelítést képviselne, amit a cikk szerint Orbán Anita (kiemelve, hogy nem a miniszterelnök rokona) a párt külpolitikai felelőse által képviselt álláspont is alátámaszt.
Az ukrán szerző azt sugallja: egy esetleges politikai fordulat Magyarországon megnyithatná az utat Ukrajna gyorsabb európai integrációja előtt, és csökkentené azokat az akadályokat, amelyeket jelenleg Budapest emel Brüsszelben.
Ukrajna EU-tagsága mint stratégiai cél
A cikk hangsúlyozza: Ukrajna uniós csatlakozása nem jóindulat kérdése, hanem stratégiai befektetés Európa jövőjébe. A szerző szerint a bővítés növelné az EU biztonságát, és intézményi garanciákat adna Ukrajna háború utáni stabilitására.
Az írás kitér arra is, hogy a teljes jogú tagság rövid távon nem reális, ugyanakkor részleges vagy fokozatos csatlakozási formák – például korlátozott jogokkal járó tagság – már belátható időn belül megvalósíthatók lennének, akár a tagállami egyhangúság megkerülésével is.
Nyílt bírálat a magyar kormánnyal szemben
A magyar kormánnyal szemben egyértelműen kritikus cikk a Tisza Pártot olyan politikai erőként mutatja be, amely kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és ukrán elvárásokhoz. Mindez jól mutatja: Ukrajnában nemcsak figyelemmel kísérik a magyar belpolitikai folyamatokat, hanem nyíltan abban is bíznak, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarország Ukrajna-politikájában is fordulatot hozhat.
Orbán Viktor komoly veszélyre figyelmeztet
Orbán Viktor ezzel szemben leszögezte: nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert az jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.
Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk
– közölte a kormányfő.
Borítókép: Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Eurovíziós Dalfesztivál: palesztin részvételt szorgalmaznak
Újabb vita bontakozott ki az Eurovíziós Dalfesztivál körül.
A brit miniszterelnök Macront parodizálta
Hiába a tréfa, a népszerűségi adatok mást mondanak.
Hatalmas a harc Latin-Amerikáért, Trump berúgta az ajtót
A XXI. századra, úgy tűnik, hogy az amerikai kontinensen megkérdőjeleződik az Amerikai Egyesült Államok dominanciája.
Ukrajna külügyminisztere hálás Brüsszelnek a gázdrágulásért
Magyarország viszont bírósághoz fordul.
Eurovíziós Dalfesztivál: palesztin részvételt szorgalmaznak
Újabb vita bontakozott ki az Eurovíziós Dalfesztivál körül.
A brit miniszterelnök Macront parodizálta
Hiába a tréfa, a népszerűségi adatok mást mondanak.
Hatalmas a harc Latin-Amerikáért, Trump berúgta az ajtót
A XXI. századra, úgy tűnik, hogy az amerikai kontinensen megkérdőjeleződik az Amerikai Egyesült Államok dominanciája.
Ukrajna külügyminisztere hálás Brüsszelnek a gázdrágulásért
Magyarország viszont bírósághoz fordul.
