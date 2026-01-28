Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

Az ukrán sajtó kikotyogta: a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában

Az ukrán média szerint a Tisza Párt külpolitikai irányváltásra készül Ukrajna ügyében. Orbán Anitára, a párt külpolitikai felelősére hivatkozva azt állítják: egy esetleges választási győzelem esetén Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája érdemben megváltozhatna.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 28. 9:50
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén egy ukrán véleménycikk szerint  jelentősen megváltozhatna Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája. Az írás szerzője nyíltan amellett érvel, hogy Budapestnek szakítania kellene a jelenlegi, óvatos és kritikus állásponttal, és aktívan támogatnia kellene Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Tisza párt
Az európai és az ukrán zászló az Európai Parlament előtt Brüsszelben. Fotó: AFP/John Thys

A cikk szerzője úgy véli, Ukrajna EU-tagsága nemcsak Kijev, hanem az egész Európai Unió számára stabilitást, biztonságot és hosszú távú előnyöket jelentene. 

Elismeri ugyan, hogy a csatlakozás folyamata hosszadalmas és számos akadályba ütközik, azonban hangsúlyozza: politikai akarattal és fokozatos megoldásokkal Ukrajna integrációja felgyorsítható.

 

A Tisza Párt mint alternatíva a jelenlegi magyar állásponthoz képest

A véleménycikk kitér arra, hogy Magyarország kormánya az egyik legkritikusabb Ukrajna uniós közeledésével szemben. 

A szerző szerint ezzel szemben a Tisza Párt nyitottabb és együttműködőbb megközelítést képviselne, amit a cikk szerint Orbán Anita (kiemelve, hogy nem a miniszterelnök rokona) a párt külpolitikai felelőse által képviselt álláspont is alátámaszt.

Az ukrán szerző azt sugallja: egy esetleges politikai fordulat Magyarországon megnyithatná az utat Ukrajna gyorsabb európai integrációja előtt, és csökkentené azokat az akadályokat, amelyeket jelenleg Budapest emel Brüsszelben.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Fotó: Facebook/Orbán Anita)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője. Forrás: Facebook/Orbán Anita

Ukrajna EU-tagsága mint stratégiai cél

A cikk hangsúlyozza: Ukrajna uniós csatlakozása nem jóindulat kérdése, hanem stratégiai befektetés Európa jövőjébe. A szerző szerint a bővítés növelné az EU biztonságát, és intézményi garanciákat adna Ukrajna háború utáni stabilitására.

Az írás kitér arra is, hogy a teljes jogú tagság rövid távon nem reális, ugyanakkor részleges vagy fokozatos csatlakozási formák – például korlátozott jogokkal járó tagság – már belátható időn belül megvalósíthatók lennének, akár a tagállami egyhangúság megkerülésével is.

 

Nyílt bírálat a magyar kormánnyal szemben

A magyar kormánnyal szemben egyértelműen kritikus cikk a Tisza Pártot olyan politikai erőként mutatja be, amely kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és ukrán elvárásokhoz. Mindez jól mutatja: Ukrajnában nemcsak figyelemmel kísérik a magyar belpolitikai folyamatokat, hanem nyíltan abban is bíznak, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarország Ukrajna-politikájában is fordulatot hozhat.

 

Orbán Viktor komoly veszélyre figyelmeztet

Orbán Viktor ezzel szemben leszögezte: nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert az jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.

Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk

 – közölte a kormányfő.

 

Borítókép: Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila) 

add-square Ukrán beavatkozás a magyar választásba

Brüsszel újabb nyomást helyez Magyarországra – feszültségek Európában és azon túl

Ukrán beavatkozás a magyar választásba 17 cikk chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

