Erről hallgatnak a Tisza Pártban: brutális számok körvonalazódnak Magyar Péterék terve körül

Akár 7,6 millió magyart, vagyis szinte minden hazai háztartást érinthetnének a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító tervek – derül ki a Nézőpont Intézet lapunkhoz eljuttatott felméréséből. Az elemzés szerint a rezsicsökkentés eltörlése, az új adók bevezetése és a családtámogatások visszavágása egyszerre, halmozottan sújtaná a magyar társadalom széles rétegeit.

2026. 01. 28. 6:31
Mintegy 7,6 millió magyart, akár minden háztartást és családot sújthatnának a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító tervek – erre jutott a Nézőpont Intézet lapunkhoz eljuttatott felmérésében, amelyben Tisza Párthoz köthető szakértők által megfogalmazott elképzelések társadalmi hatásait vizsgálta.

A tanulmány felidézi: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban maga beszélt arról, hogy nem fognak mindent elmondani a terveikről, mert akkor megbuknának, és előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az elhallgatott elképzelésekre azóta sajtóinformációk és Tisza-közeli szakértők nyilatkozatai alapján lehet következtetni, amelyek a Nézőpont szerint

összhangban állnak az Európai Unió által Magyarországtól elvárt intézkedésekkel.

Az elemzés szerint a rezsicsökkentés eltörlése, az új adók és a családtámogatások visszavágása egyszerre, halmozottan sújtaná a magyar társadalom széles rétegeit.

Rezsicsökkentés, kisállattartók a célkeresztben

A kutatás szerint a rezsicsökkentés eltörlése lenne a legnagyobb hatású intézkedés. A Nézőpont Intézet adatai alapján mintegy 5,9 millió felnőtt él olyan háztartásban, ahol a gáz- vagy villanyfogyasztás teljes mértékben a támogatott értékhatár alatt marad.

Ezekben a háztartásokban az intézkedés következtében átlagosan évi félmillió forinttal emelkedne a rezsiköltség.

A kutatás összefüggésbe hozza ezt azzal, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt gazdaságpolitikusai többször is az orosz energiafüggőség megszüntetéséről beszéltek, ami a Nézőpont Intézet szerint az olcsó energiahordozókról való lemondást jelentené.

A Tisza Pártnak tulajdonított dokumentumok alapján a kutatás szerint eb- és macskaadó bevezetése is napirendre kerülhetne.

Ennek értelmében minden kisállat után 18 ezer forintos éves adót kellene fizetni, miközben az állateledel-termékeket további 4 százalékos különadó terhelné. A Nézőpont Intézet adatai szerint 4,6 millió magyar él olyan háztartásban, ahol legalább egy kutya vagy macska van, számukra az állattartás jelentősen drágulna.

Halmozott teher a Tisza Párttól

A kutatás szerint a többkulcsos adózás bevezetése akár 2,9 millió keresőt érinthetne. A kiszivárgott tervek alapján már a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelmek is magasabb személyi jövedelemadóval szembesülnének. A Nézőpont Intézet szerint különösen a 40–59 év közötti, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók lennének érintettek, akik eddigi jövedelmük nagyobb részéről lennének kénytelenek lemondani.

A Tisza Párt intézkedései halmozottan sújtanák a magyar társadalom széles rétegeit (Forrás: Nézőpont Intézet)

A kutatás rámutat: a Tisza-közeli szakértők nyilatkozatai alapján a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése is felmerült, ami 2,5 millió nyugdíjast érintene kedvezőtlenül.

Emellett a következő években nyugdíjba lépők számára is szűkülhetnének a jelenlegi támogatási lehetőségek.

Az elemzés szerint 800 ezer édesanya veszíthetné el a személyi jövedelemadó-mentességét, míg a családi adókedvezmény progresszív csökkentése több mint 200 ezer családot érintene, egy átlagkereső esetében akár harmadával csökkentve a támogatás összegét.

A Nézőpont Intézet összesítése szerint a vizsgált intézkedések halmozottan terhelnék a magyar társadalmat. Legalább egy intézkedés 1,2 millió, legalább kettő 3,7 millió, legalább három pedig 2,4 millió magyart érintene, miközben több mint negyedmillió fő akár négy megszorítással is szembesülhetne.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

