Erről hallgatnak a Tisza Pártban: brutális számok körvonalazódnak Magyar Péterék terve körül

Mintegy 7,6 millió magyart, akár minden háztartást és családot sújthatnának a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító tervek – erre jutott a Nézőpont Intézet lapunkhoz eljuttatott felmérésében, amelyben Tisza Párthoz köthető szakértők által megfogalmazott elképzelések társadalmi hatásait vizsgálta.

Forrás: Nézőpont Intézet

A tanulmány felidézi: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban maga beszélt arról, hogy nem fognak mindent elmondani a terveikről, mert akkor megbuknának, és előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az elhallgatott elképzelésekre azóta sajtóinformációk és Tisza-közeli szakértők nyilatkozatai alapján lehet következtetni, amelyek a Nézőpont szerint

összhangban állnak az Európai Unió által Magyarországtól elvárt intézkedésekkel.

Az elemzés szerint a rezsicsökkentés eltörlése, az új adók és a családtámogatások visszavágása egyszerre, halmozottan sújtaná a magyar társadalom széles rétegeit.

Rezsicsökkentés, kisállattartók a célkeresztben

A kutatás szerint a rezsicsökkentés eltörlése lenne a legnagyobb hatású intézkedés. A Nézőpont Intézet adatai alapján mintegy 5,9 millió felnőtt él olyan háztartásban, ahol a gáz- vagy villanyfogyasztás teljes mértékben a támogatott értékhatár alatt marad.

Ezekben a háztartásokban az intézkedés következtében átlagosan évi félmillió forinttal emelkedne a rezsiköltség.

A kutatás összefüggésbe hozza ezt azzal, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt gazdaságpolitikusai többször is az orosz energiafüggőség megszüntetéséről beszéltek, ami a Nézőpont Intézet szerint az olcsó energiahordozókról való lemondást jelentené.

A Tisza Pártnak tulajdonított dokumentumok alapján a kutatás szerint eb- és macskaadó bevezetése is napirendre kerülhetne.

Ennek értelmében minden kisállat után 18 ezer forintos éves adót kellene fizetni, miközben az állateledel-termékeket további 4 százalékos különadó terhelné. A Nézőpont Intézet adatai szerint 4,6 millió magyar él olyan háztartásban, ahol legalább egy kutya vagy macska van, számukra az állattartás jelentősen drágulna.